Джон Сибрук: «Детям не хочется видеть звезду, которая стоит на пьедестале»

Журналист New Yorker — о феномене современной поп-музыки

Необязательно быть музыкантом, чтобы быть композитором, считает Джон Сибрук, автор книг «Машина песен. Внутри фабрики хитов», «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры», культуролог, сотрудник журнала New Yorker с 1993 года, постоянный автор Harper's, The Nation, Vanity Fair, Vogue, Travel + Leisure, The Village Voice. В интервью «Реальному времени» он рассказывает, как компьютеры изменили мир поп-музыки, а копирайт меняет жизнь современных авторов.