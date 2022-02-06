День в истории: первый шинник Татарстана, радиосигнал Попова и открытие германия

Чем примечательна дата 6 февраля?

Сегодня, 6 февраля, День отказа от мобильного телефона и Международный день бармена. В разные годы и столетия в этот день в Санкт-Петербурге завели обычай стрелять из пушки в полдень, во Франции запретили дуэли, немецкий химик Клеменс Александр Винклер открыл германий, русский ученый Александр Попов первым в мире передал по радио сигнал бедствия в море, в СССР образовали Курганскую область, советский МиГ-17 первым из серийных самолетов превысил скорость звука в горизонтальном полете, в Великобритании на престол взошла Елизавета II, в московском метро произошел теракт. Родились русский химик Николай Зелинский, советский художник-мультипликатор Михаил Чиаурели, 40-й президент США Рональд Рейган, французский кинорежиссер Франсуа Трюффо, ямайский музыкант Боб Марли. Умерли австрийский художник Густав Климт, король Великобритании Георг VI, английский писатель Джеймс Хедли Чейз. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основатель шинной промышленности Татарстана и новый глава СУ Следкома

В 2005 году в Казани завершился юбилейный XXV чемпионат мира по хоккею с мячом. Принять участие в церемонии закрытия в столицу Татарстана среди прочих важных персон прибыл посол Королевства Швеции в России Юхан Муландер. Чемпионат длился восемь дней и закончился победой шведской сборной: в финальном матче они обыграли россиян. Счет составил 5:2. «Чемпионат прошел интересно и напряженно», — дал свою оценку председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.



В 2019-м на 87-м году жизни умер основатель шинной промышленности Татарстана, первый директор Нижнекамского шинного завода Николай Зеленов. «В благодарной памяти нижнекамцев и всех, кто его знал, Николай Александрович навсегда останется человеком с большой буквы, неутомимым тружеником и мудрым наставником», — выражал свои соболезнования в связи с утратой президент РТ Рустам Минниханов. Зеленов руководил Нижнекамским шинном заводом с самого его основания в 1971 году и вплоть до 1997-го, перейдя затем на должность председателя совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Благодаря ему о продукции татарстанского предприятия узнали далеко за пределами республики, завод стал образцовым в плане освоения производственных мощностей. За свою плодотворную работу Зеленов удостоился множества наград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За трудовую доблесть», грамот, благодарностей.

Фото: e-nkama.ru

В 2020 году у Следственного управления СКР по Татарстану появился новый руководитель. Указом президента России Владимира Путина эту должность на пять лет занял полковник Валерий Липский. В Казань он приехал из Башкирии, где с 2019-го работал заместителем руководителя СУ СКР по РБ. Спустя год работы во главе татарстанского Следственного управления Следкома Липский в интервью «Реальному времени» рассказывал, что столица Татарстана ему понравилась: «красивый современный город — один из лучших в России», здесь он даже стал болеть за «Ак Барс», хотя раньше следил за успехами «Салавата Юлаева». Свою работу в Казани он начал с проведения оргштатных мероприятий в управлении Следкома: за счет сокращения технических работников, кадрового и других подразделений увеличил штат следователей на 20 человек и изменил подходы к работе с населением. Впереди у Липского остаются еще три отведенных президентским указом года во главе следственного управления СКР по Татарстану.



Фото: Максим Платонов

Стремительный МиГ-17 и сигнал Попова

В 1900 году впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море: историческое событие произошло благодаря российскому ученому Александру Попову и его изобретению — радиоприемнику. Ровно 122 года назад около финского острова Лавансари оторвало и унесло в море льдину, на которой находилось 50 рыбаков. Тогда Попов через свое изобретение передал находившемуся недалеко ледоколу «Ермак» сигнал, тем самым он спас жизни людей, оказавшихся в опасности.

В 1950 году серийный самолет впервые преодолел скорость звука в горизонтальном полете. В историю себя таким образом вписал МиГ-17 под управлением летчика-испытателя Ивана Иващенко. Истребитель легендарный в своем роде: его разработали в конце 1940-х годов в ОКБ Микояна и Гуревича и использовали вплоть до начала 70-х годов прошлого столетия. Популярным он был не только в СССР — МиГ-17 числился на вооружении более чем в 40 странах. На своей родине самолет применялся для борьбы с нарушителями воздушной границы государства.

Фото: topwar.ru

Ровно 22 года назад, в 2000-м, в ходе второй чеченской войны российской армии удалось взять Грозный: город освободили от незаконных вооруженных отрядов местных сепаратистов и исламистов. В этот же день Владимир Путин, занимающий на тот момент президентский пост как исполняющий обязанности, объявил о завершении операции: «Некоторое время назад взят последний оплот сопротивления террористов — Заводской район Грозного, и над одним из административных зданий водружен российский флаг. Так что можно сказать, что операция по освобождению Грозного окончена». На этом вторая чеченская война не закончилась. Она продолжалась еще девять лет, пока 15 апреля 2009-го не был отменен режим контртеррористической операции.



Фото: warchechnya.ru

Трагическая дата в истории клуба «Манчестер Юнайтед» и открытие германия

В 1886 году немецкий химик, профессор Фрайбергской академии Клеменс Винклер открыл германий, о существовании которого за 15 лет до этого говорил российский ученый Дмитрий Менделеев. В его периодической системе химический элементов Ge получил атомный номер 32. Винклер открыл эка-силиций, как предпочитал называть его Менделеев, когда изучал минерал, найденный его коллегой в Германии. Первоначально он хотел назвать новый элемент нептунием, но к тому моменту такой уже имелся. Тогда Винклер решил мыслить патриотично и назвать эка-силиций в честь родной страны — Germanium.

В 1952 году после смерти короля Георга VI британский престол заняла его дочь, ныне «ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры». Сегодня ровно 70 лет, как она занимает монарший трон. Елизавете II уже 95 лет, большую часть из которых она прожила в статусе королевы. За эти годы она стала первым в истории британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению, родила четверых детей, которые подарили ей восемь внуков и двенадцать правнуков. К сегодняшнему дню Елизавета II стала рекордсменом на британском престоле: никто из королев или королей государства не правил так долго. Кроме того, еще в далеком 2007 году она стала старейшим монархом в истории Великобритании: до этого таковой признавалась ее прапрабабушка — королева Виктория.

Фото: wikipedia.org

В 1958 году в Мюнхене погибли восемь футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед»: самолет, на борту которого они находились, разбился в аэропорту. В тот день спортсмены возвращались домой из Белграда после ответного четвертьфинального матча Кубка европейских чемпионов с «Црвеной Звездой». Игра закончилась ничьей, счет составил 3:3, однако для «Манчестер Юнайтед» это был хороший расклад — команда таким образом получила путевку в полуфинал. В Мюнхене их самолет, на борту которого находились более 40 человек, приземлился, чтобы заправиться топливом, однако вылететь оттуда оказалось сложно — бушевала непогода. При попытке взлета судно наткнулось на снежную кашу, выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, пробило забор, а левым крылом протаранило кирпичный коттедж: самолет остался без крыла и двигателя. Раскаленный мотор привел к возгоранию. Происшествие закончилось смертью 21 человека, восемь из которых были футболистами «Манчестер Юнайтед». Еще два пассажира злополучного рейса умерли в больнице спустя три недели.

