Отключение России от SWIFT: каковы реальные последствия

Обострение отношений США и России по вопросу Украины повысило риски отключения нашей страны от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин считает, что возможное отключение будет иметь колоссальные последствия для экономики и бизнеса России и является, наверное, самым жестким санкционным решением, которое можно придумать.

Что такое SWIFT и как он работает?



Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) было создано в 1978 году. Соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. Главный офис SWIFT находится в Бельгии. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, и принадлежит его членам. Членами являются более 12 тысяч финансовых организаций свыше 200 стран мира. Средний оборот более 30 миллионов сообщений в день.

Чем занимается SWIFT? Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Система позволяет финансовым учреждениям отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.

Можно рассматривать SWIFT как своего рода мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. SWIFT не является платежной системой, выступая главным и единственным универсальным каналом передачи распоряжений о переводе денег и других ценностей между членами общества. Количество сообщений 10,6 миллиарда в год. Многие страны, включая Россию, имеют свои системы внутренних коммуникаций между банками, но предпочитают использовать SWIFT, так как это удобнее. Плюс все платежи в валюте в любом случае отправляются через эту систему. Это один проверенный и надежный канал связи, к которому подключены все банки.

Система позволяет финансовым учреждениям отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме. Фото: SWIFT

Чтобы заключить сделку или провести оплату, финансовая организация создает сообщение с необходимыми сведениями. Оно направляется в конфиденциальную сеть SWIFT через терминал. Сообщение состоит из заголовка, основного текста и трейлера. Терминал связывается с компьютером для отправки и получения таких сообщений. После этого информация направляется в операционный центр. Там получает уникальный номер, обрабатывается и попадает к целевому участнику SWIFT. Это происходит, когда сообщения получили положительный отклик. Иначе перевод не состоится. Заполнять реквизиты для использования канала СВИФТ необходимо на английском языке.

SWIFT в России работает следующим образом: валюты, которые можно перевести через систему, зависят от банка. В России комиссию за транзакцию оплачивает отправитель. Суммы за сборы меняются: от 1—1,5% за услугу в долларах в зависимости от финансовой организации. Максимальный срок перевода, как и в других странах, — до недели, минимальный — один день. Участники сообщества SWIFT поделены на две зоны: европейскую и трансатлантическую. Финансовые учреждения последней обслуживаются в США. Европейская зона обмена сообщениями получает услуги в Нидерландах. Такое разделение позволяет не смешивать каналы связи. Если банк находится на территории, не относящейся к этим зонам, то он принимает самостоятельное решение о том, в какой зоне получить услугу.

Еще 29 апреля 2021 года Европарламент принял резолюцию об отключении России от SWIFT в случае вторжения на Украину. Фото: wikipedia.org

Последствия отключения для России

По сути, угроза отключения не нова — еще 29 апреля 2021 года Европарламент принял резолюцию об отключении России от SWIFT в случае вторжения на Украину. Чем это грозит экономике России:

Невозможность проводить международные платежи — сделать это будет крайне затруднительно. На ум сразу приходят наши экспортоориентированные компании, для них это будет шок. Мы зависим от SWIFT из-за многомиллиардного экспорта углеводородов, номинированных в долларах США. Отключение приведет к серьезному торможению международных расчетов, что повлечет за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и временный дефицит некоторых товаров. Компании малого и среднего бизнеса столкнутся с замедлением платежей и расчетов с поставщиками и покупателями. Из-за того, что все три дата-центра SWIFT находятся вне России (Нидерланды, Швейцария, США), все сообщения российских банков уходят в них, даже если платеж предназначен другому российскому банку. Можно это заменить письмом или факсом и отправиться в каменный век банковского обслуживания. Удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет приличный удар по бизнесу. Для банков снижение транзакционной активности и необходимость поиска альтернатив приведет к падению доходов и росту расходов. Пострадает репутация — мы вступим в клуб, где находятся Иран и Северная Корея. Многие иностранные банки и компании откажутся от работы в стране автоматически. Валютный шок — отключение отправит рубль в нокдаун. ЦБ будет вынужден либо повышать ключевую ставку в несколько раз, либо тратить валютные запасы, спасая рубль. Девальвация приведет к росту стоимости импорта и к инфляции, как следствие. Здесь стоит провести параллель с Ираном, его отключили от SWIFT в 2012 году. С тех пор местная валюта обесценилась в 3,4 раза. ВВП упал в три раза из-за потери половины доходов бюджета от экспорта углеводородов и потери 30% внешней торговли. Если применить данный сценарий к России, то к концу 2023 года доллар будет стоить 150 рублей. Распродажа инвесторами российских бумаг — это приведет к серьезной просадке российского фондового рынка и к убыткам банков, которые являются крупными держателями корпоративных и государственных бумаг, и частных инвесторов.

Платежная система «Мир» в состоянии обеспечить бесперебойную работу карт внутри страны, если будут проблемы с Visa и Mastercard. Фото: tadviser.ru

Что делать России для минимизации ущерба?

Отключение, конечно же, не отменяет других каналов связи. SWIFT в свое время пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу. С тех пор мир продвинулся в телекоммуникациях — от факса и электронной почты до блокчейна.

Надо отметить, что для внутренних расчетов между физлицами отключение будет малозаметным — система быстрых платежей работает очень хорошо. Доля сообщений через систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ растет и уже достигает 20% от внутрироссийского трафика. Общее количество участников системы уже более 400, помимо банков из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, в ней уже есть банки из Германии и Швейцарии.

Платежная система «Мир» в состоянии обеспечить бесперебойную работу карт внутри страны, если будут проблемы с Visa и Mastercard. Доля внутренних операций с ее участием выросла до 24%, а стоимостной объем операции до 24,8%. Однако не все российские банки еще подключены к системе.

Есть два варианта развития событий в случае отключения от SWIFT:

Переход банков на двусторонние платежи — банки в России и за рубежом могут заключать двусторонние отношения и устанавливать между собой онлайн-систему транзакций по корреспондентским счетам. Возможно возрождение таких архаичных способов, как Telex. Обход запрета при помощи отечественного аналога — использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Внутрироссийский трафик можно переключить на эту систему очень просто. Но вопрос международных платежей остается открытым. Пока никто не знает, как быть с этим вопросом — аналога SWIFT для обмена данными по международным платежам нет.

В заключение хотелось бы отметить, что определенные шаги по увеличению независимости от SWIFT уже были сделаны. Но они недостаточны для минимизации потенциального ущерба для экономики страны. Транзакционные вопросы можно решить технически. А вот проблемы от потери торговли, поставок углеводородов и обвала фондового рынка, которые приведут к проседанию ВВП страны, решить оперативно не получится. Остается надеяться, что до отключения дело все-таки не дойдет.

Артур Сафиулин