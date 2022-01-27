ЕЦБ запросил у банков сведения об их готовности к отключению России от SWIFT

Должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, в том числе и с отключением РФ от SWIFT. Об этом пишет Financial Times.

ЕЦБ предупредил банки, представленные в России, приготовиться к введению международных санкций, в случае «нападения Москвы на Украину». Регулятор также запрос информацию о связях на Украине и в РФ от банков Deutsche Bank и ING.

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В начале декабря стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». В их числе: затронуть суверенный долг, энергетические компании и отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивал, что в случае отключения России от SWIFT Европа будет вынуждена отказаться от российских товаров. Однако в январе США не исключили никаких вариантов действий в отношении России, в том числе и отключение российских банков от системы SWIFT.



Татьяна Леухина