Как посланники «Татнефти» развивают экологическое мышление у школьников Татарстана

Программа «Посланники ЦУР «Татнефти» готовит второй набор волонтеров, которые вложат в умы татарстанских школьников цели устойчивого развития

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Это зернышко должно закладываться с детства»,— поделилась мыслями инженер института «ТатНИПИнефть» Юлия Даньшина, которая, как и 25 других сотрудников Группы «Татнефть», вызвалась быть волонтером — участником программы «Посланники ЦУР «Татнефти». Про обучение второго набора волонтеров, которое началось на днях в корпоративном университете, рассказывают «Нефтяные вести».

С детьми проще

Юлии Даньшиной довелось быть участником хакатона HOT Challenge, проходившего в рамках II Международного нефтегазового молодежного форума в нефтеграде в июле прошлого года. Команда, в которую попала Юлия, занималась темой отходов Альметьевска.

— Меня это зацепило,— поясняет девушка.— Начала углуб­ленно изучать переработку пластика, как это происходит на производстве, стала подмечать, в каком плачевном состоянии находятся наши города. Решила, надо начинать экологическое просвещение с детей — со взрослыми труднее договориться. Но нужно пытаться делать хоть что-то.

Главный урок

Для начала каждый из приехавших на обучение прошел курс ораторского искусства. После курса «Введение в ЦУР» подробно разобрали методику преподавания «Самого главного урока в мире»: он проводится для учеников 5—6 классов, чтобы объяснить им цели устойчивого развития и адаптировать эту концепцию под их возраст. Информация для них должна быть максимально доступной и понятной. Волонтеров учили, как работать с ребятами переходного возраста, как прививать им экологическую осознанность и формировать соответствующее поведение в быту. В идеале после занятий с волонтерами дети сами умеют планировать, как собирать макулатуру и пластиковый мусор, как беречь природу и энергоресурсы, им прививаются навыки участия в благотворительных акциях, и, главное, они учатся передавать свои знания другим.

Кстати, в 2021 году посланники ЦУР «Татнефти» поработали по этой программе более чем с 6 000 детей из 64 школ юго-востока Татарстана, Казани и Тольятти.

А еще в рамках полевой олимпиады юных геологов провели лекцию по направлениям ЦУР. Во время осенних каникул в ДОЛ «Березка» провели экологическую смену, на которой дети целенаправленно разрабатывали кейс «Школа устойчивого развития».

Второй поток волонтеров набирался, чтобы провести уроки устойчивого развития во всех школах Татарстана. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Программа масштабировалась

Программу «Посланники ЦУР «Татнефти» презентовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. А он высказал пожелание, чтобы аналогичные уроки прошли во всех школах республики. Для этого и набирался второй поток волонтеров.

— Мне важен опыт взаимодействия с детьми, подходы к ним, возможные лайфхаки, в будущем сам планирую развивать кружковую работу,— рассказал «Нефтяным вестям» Булат Яриахметов, бизнес-аналитик СП «Татнефть-Цифровое развитие».— Важно донести до детей, что даже такая мелочь, как неправильно выброшенная бутылка, может привести в будущем к глобальной катастрофе на Земле».

Следующий курс обучения после сотрудников «Татнефти» начнут студенты. Планируется, что второй поток волонтеров для организации очных уроков придет в школы в феврале. А пока прежняя команда «Посланников ЦУР «Татнефти» с 17 января уже проводит лекции для школьников в zoom-формате. Только за первую неделю онлайн-­уроки состоялись в 340 школах республики, 13 593 юных татарстанца узнали о целях устойчивого развития.