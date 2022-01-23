Почему чешский «барс» Бенда играл за сборную Германии?

Голонка и Холечек играли в составе своих команд вместе с чешскими беженцами

Вице-чемпион Олимпиады в Пхенчхане, хоккейная сборная Германии снова будет одним из фаворитов олимпийского турнира. Во-первых, в Пекине снова не будет представителей НХЛ, во-вторых, немцы исторически сильно выступают на Олимпиадах, имея в своем активе серебро и две бронзовые награды. В том числе потому что это не немцы вовсе, а аналог сборной мира. Зачастую на иммигрантах в прошлом строились целые команды. Подробности — в материале «Реального времени».

Среди лучших немецких хоккеистов трое — иммигранты

Аншлюс Австрии привел к тому, что уже на чемпионате мира 1939 года в составе сборной Германии играли четыре австрийца. Но это нельзя считать привлечением иммигрантов, все-таки на тот момент австрийцы стали «новыми немцами».

«Аугсбург». Латвия: Альфонс Ансонс, Робертс Блукис, Леонидс Ведейс, Эрикс Конецкис, Харальдс Норитис, Виестурс Клейнопс. Чехословакия: Иржи Броусек, Йозеф Чапла. Польша: Гюнтер Реймер.

Хоккейный клуб «Аугсбург» формировался за счет латышей, сбежавших из Советской Латвии в послевоенное время.

«Бад Наухайм». Чехословакия: Петер Олейник, Мирослав Слезак, Херберт Ульрих, Яромир Худец, Камил Швойсе.

Исторически первым легионером в немецком хоккее стал Херберт Ульрих из чешского города Тржинец, который сыграл за Австрию на Олимпиаде 1948 года, на которой ФРГ не имела права выступать, будучи отстраненной за разжигание Второй мировой войны. Затем Ульрих перебрался в чемпионат ФРГ и сыграл уже за ее сборную.

«Бад Тольц». Чехословакия: Эдуард Деркитс, Милан Новотны и тренер Ладислав Олейник. Венгрия: Тибор и Ференц Возар.

«Дюссельдорф». Чехословакия: Владимир Вакатко, Милан Мокрош, Ян Муха, Рудольф Потш, Иржи Смичек, Петр Хейма. Канада: Рихард Аманн. Польша: Мирослав Нентвич. СССР: Виктор Нечаев. ГДР: Курт Яблонски.

Самая любопытная судьба у советского иммигранта Виктора Нечаева, который попал в Германию из США, куда изначально уезжал, фиктивно женившись на американке. Причем это было продуманной акцией, ради осуществления которой Нечаев поначалу женился на гражданке Израиля. В советские времена шутили, что «жена-еврейка — это не роскошь, а способ передвижения», поскольку изначально брак с еврейкой позволял эмигрировать в Израиль, а уже оттуда можно было ехать в любую страну. Но план Нечаева не удался, поскольку в СССР был принят новый закон о том, что для выезда теперь необходимо было прожить два года в браке и родить в нем ребенка. Тогда Виктор, как герой песни Аркадия Укупника, сжег свой паспорт. Получив новый, он фиктивно женился на гражданке США и переехал в Америку. После сезона в НХЛ он перешел в немецкий «Дюссельдорф» и стал первым хоккеистом, кто сыграл в международном официальном матче против своих, в Кубке европейских чемпионов он даже забил гол в ворота Владислава Третьяка.

От массового бегства немцев из послевоенной Чехословакии выиграл ХК «Крефельд»

«Кельн». Польша: Петр Глинка, Юстин Денисюк, Богуслав Май, Мирослав Сикора. Чехословакия: Рихард Троян. Канада: Джордж Фритц.

«Крефельд». Восточные немцы: Вернер и Харальд Кадов, Герхард Кислинг, Райнер Коссман, Джонатан Коссман, Йохан Коссман. Чехословакия: Йиндржих Карас, Вацлав Коукал, Йозеф Малечек, Душан Сланина, Альфред Хынек. Польша: Йозеф Компалла, Мариан Павельчик, Мариан Херда, Рудольф Чех.



В контексте хоккея не принято писать в западной прессе и о геноциде немцев, устроенном в Чехословакии буржуазным правительством Бенеша в 1945—1949 годы. Из-за чего в истории мирового хоккея в Германию, в частности в «Крефельд», произошло первое массовое бегство выходцев из Чехословакии.

Расцвет «Крефельда» пришелся на начало пятидесятых годов, когда в команде появились игрок сборной Чехословакии Йозеф Малечек плюс латыши Эрик Конецкис и Рудольф Вейде, ставший игроком сборной ФРГ.

Любопытно, что первые легионеры «Крефельда» не только сами принесли пользу немецкому хоккею, но и привели в спорт сыновей: сыновья Вернера Кадова и Герхарда Кислинга — Вернер Кадов-младший и Ули Кислинг — играли за сборную ФРГ, как и Эрих Вейде.

Внимание на Канаду

«Ландсхут». Чехословакия: Йозеф Квач, Эрих Кюнхакль, Мирослав Малы, Ярослав Трунчка, Рудольф Хейтманек.

У сборной Германии есть традиция, как у клубных команд, — выводить из обращения игровые номера самых ярких хоккеистов прошлого. И даже в этой традиции прослеживается крен на «понаехавших», поскольку из пятерки таких номеров трое приехали в страну извне. Это чешский немец Эрих Кюнхакль, сын хоккеиста, сбежавшего из тогдашней ГДР в ФРГ, Удо Кислинг и казахстанский немец Роберт Дитрих.

«Мангейм». Чехословакия: Иржи Бохеловски, Петер Драйзайтль, Ян Марек, Станислав Мотл. Польша: Богуслав Малиновски, Хенрик Яворонски. Восточный немец — Гюнтер Кацур. Канада: Манфред Вольф, Харальд Крайс, братья Рой и Питер Родгер, Майк Шмидт.

В 1956-м в ФРГ перебрался Станислав Мотл из Лоуни (по-немецки Лаун), заканчивая историю перебежчиков по национальному, а не политическому признаку. Мы бы и не упоминали этого малоизвестного хоккеиста, игравшего во второй немецкой лиге Оберлиге, если бы его полный тезка и однофамилец не тренировал уже в 1967—1969 годы в СССР, работая у нас во второй лиге с рижским «Динамо».

Родившемуся в Чехословакии Петеру Драйзайтлю на момент эмиграции было всего четыре года, но не упомянуть его, в будущем — игрока сборной ФРГ и отца Леона Драйзайтля, мы никак не могли.

Уже в семидесятые годы «Мангейм» стал одним из двигателей нового тренда — пополнения команды хоккеистами из-за океана. Надо отдать должное тренеру клуба Хайнцу Вайзенбаху, в Канаде они подыскивал исключительно молодых, из-за чего Крайс, Родгер вначале поиграли за молодежные сборные ФРГ и уже затем перешли в состав национальной команды.

Любопытно, что Вайзенбах вел переговоры также с Карлом Фризеном и Джорджем Фритцем, которые не приняли конкретно его приглашения в «Мангейм», но в конечном итоге оказались в чемпионате Германии и в сборной ФРГ.

Легально уехавший Голонка тренировал в своей команде перебежчика

«Пройсен». Канада: Энтони Вогель, Гаэтан Мало, Даниэл Хелд, Гери Швиндт. Польша: Чеслав Панек, Хенрик Яворовски, Эрвин Яворовски. Чехословакия: Карел Сланина, Ян Табор.

Команда была создана в 1983 году в Западном Берлине и начала с немецкого хоккейного дна в третьей Региональной лиге. Но уже через пять лет поднялась в Бундеслигу. Секрет очень прост: поляки Чеслав Панек и Эрвин Яворовски, чех Ян Табор, канадцы Энтони Вогель, Гаэтан Мало и Гери Швиндт не считались легионерами, а Даниэл Хелд потом даже играл за молодежную и национальную сборную ФРГ.

«Риссерзее». Чехословакия: Иржи Новак, Йозеф Ондрашина. Канада: Ральф Крюгер, Роберт Мюррей, Рональд Фишер. Польша: Яцек Пьехутта. Восточная Германия: Хорст Шульдес.

В команде из Гармиш-Партенкирхена играл, а затем и тренировал легендарный нападающий сборной ЧССР Йозеф Голонка, уехавший вполне легально. До сих пор в СМИ на постоветском пространстве появляются статьи о том времени, в которых вспоминают кричалки болельщиков: «Это вам не Даманский!»/ «Вы нам танки — мы вам бранки! (голы)» Авторы этих материалов аргументируют побег Недоманского и Фарды тем, что это был их ответ на подавление «Пражской весны». В доказательство используются такие нелепые примеры, как то, что в матче со сборной СССР Йозеф Голонка в 1968 году взял клюшку как автомат и «расстрелял» лавку советской команды, и прочий бред. Хотя Голонка «расстреливал» скамейку советской сборной на Олимпиаде в Гренобле, которая завершилась 16 февраля, а ввод советских танков в Прагу начался 21 августа как ответ на события «Пражской весны».

А вот в подопечных в «Риссерзее» у Голонки был Йозеф Ондрашина, сбежавший вначале в Швецию, а оттуда перебравшийся в ФРГ.

«Эссен». Чехословакия: Ян Бенда-старший, Вацлав Коукал, Владимир Потучек. Канада: Крейг Тополински.

Покинувший Чехословакию после «Пражской весны» Ян Бенда не был хоккеистом высокого уровня и поначалу смог устроиться только в странах Бенилюкса, выступая сначала в Бельгии, а затем в Нидерландах. В ФРГ ему нашлось место только в команде третьей лиги «Эссен», где доигрывали еще два беженца — Вацлав Коукал и Владимир Потучек. Между тем в «Эссен» вполне легально перебрался и знаменитый голкипер сборной ЧССР Иржи Холечек, поскольку в социалистической Чехословакии существовала практика поощрения наиболее звездных ветеранов командировками в западные страны для заработка под занавес карьеры. В итоге Бенда-старший закрепился в ФРГ, и там начал свою карьеру легендарный для Казани хоккеист Ян Бенда-младший, автор знаменитого буллита в составе «Ак Барса».

Джаудат Абдуллин