Коллегия Минспорта: Мухаметшин на позитиве, Леонов на костылях, Бурганов без приставки и.о.

Итоговая коллегия министерства спорта Татарстана прошла на фоне большого количества юбилеев и встреч высокопоставленных гостей. Но откладывать коллегию, объективно было нельзя, поскольку далее нас ждут Зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Пекине. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Берегите ногу, Владимир Александрович

Кавалькада машин у Поволжского университета спорта и туризма в последнее время привычное явление — здесь часто проходят крупные и торжественные мероприятия. В этот раз состоялась итоговая коллегия татарстанского Минспорта с участием министра спорта России Олега Матыцина. Это в некотором роде ответный визит, поскольку еще в декабре Владимир Леонов выступал на коллегии российского Минспорта. Но за этот месяц татарстанский министр успел получить травму ноги, из-за чего поднимался в президиум, опираясь на костыли.

— Считаю, что мы осуществили все те цели и задачи, которые ставили перед 2021-м годом, — сообщил Леонов. — Мы провели в Казани форум «Россия — спортивная держава», который нам удалось вернуть в столицу Татарстана, спустя 12 лет, после его первого проведения. Несмотря на то, что было не так много времени, считаю, что получилось все более, чем достойно. Нам было очень и очень сложно провести Первые Игры стран СНГ, которые, признаюсь, получились по уровню соревнующихся более похожими на фестиваль спорта, но важно, что удалось их провести. Во многих странах-участниках была сложная пандемийная обстановка, но проект заработал, об этом говорили и на Совете стран СНГ, и теперь уже определено, что он он будет продлен — соревнованиями в Минске в 2023 году и в Баку в 2025-м.

Татарстанский министр получил травму ноги, из-за чего поднимался в президиум, опираясь на костыли

Аудиенции Матыцина у двух президентов республики

Сама коллегия началась с опозданием более, чем на футбольный тайм. Как выяснилось, глава Минспорта России до приезда на коллегию побывал в двух самых высоких кабинетах республики, став гостем сразу двух президентов Татарстана: первого — Минтимера Шаймиева, которого поздравил с 85-летним юбилеем, и действующего — Рустама Минниханова.

В ожидании российского министра участники коллегии активно общались, а наиболее востребованным у спортивного сообщества оказался экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев. При его руководстве итоговая коллегия 2006 года проходила аккурат во время Зимней Олимпиады в Турине, но Татарстан не послал ни одного спортсмена на Игры, а сейчас их предварительно девять, плюс два участника Паралимпиады.

Тем не менее, память о его годах работы осталась добрая, поскольку дела делались большие. Включая возникшую при Бариеве, и реализованную при его приемнике Рафисе Бурганове идею о переводе Поволжского института спорта в Казань с превращением его в Академию. Осуществлялось это при его руководстве, и как раз накануне Бурганов потерял приставку и.о., и стал ректором Поволжского университета спорта и туризма. Вручил удостоверение Олег Матыцин, после чего все члены президиума изучили этот документ.

На коллегии сообщили, что Татарстан стал пионером в развитии пилотного проекта «Мой спорт». О прикладной пользе этого проекта много говорили в кулуарах вуза.

Рафис Бурганов потерял приставку и.о. и стал ректором Поволжского университета спорта и туризма

«Нәрсә, акча сорыйсыңмы?»

Сама же коллегия, при всей серьезности поднятых проблем, больше походила на светское мероприятие, ход которого, нет-нет, да и разбавляли шуткой. Особенно в этом преуспел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Именно к нему, как председательствующему в президиуме, обращалось большинство выступающих, а руководитель Мамадышского района Анатолий Иванов, выступавший на татарском языке, адресовал Фариду Хайрулловичу большую часть своих просьб, но упустил из виду, что Мухаметшин куда-то вышел во время его выступления. Когда же он с растерянностью обнаружил, что Мухаметшина нет в президиуме, тот возник у него за спиной, и также на татарском спросил: «Нәрсә, акча сорыйсыңмы?» (Что, денег просишь?). Тот же Леонов несколько раз вставлял в свои реплики татарские слова, перемежая их с английскими.

Три человека, последовательно руководившие татарстанским спортом, сделали многое для того, чтобы одна из окраин города превратилась в аналог олимпийской деревни, поскольку в Поволжскую академию пешком могли прийти бадминтонисты и теннисисты, волейболисты, которые так и держались втроем Ильхам Рахматуллин и Олег Брызгалов, «Зенит-Казань», плюс Сергей Чернышов, «Динамо-Ак Барс», гимнасты и пловцы.

Пловцам-то уж точно стоило прийти, поскольку практически программное выступление получилось у недавно выбранного президентом федерации плавания Рената Нугайбекова. Федерация плавания России уже, по сути, утвердила Казань для проведения чемпионатов России на длинной воде, а ФИНА и ЛЕН, похоже, готовы отдавать Татарстану каждое второе мероприятие. 2022 год будет закрываться чемпионатом мира на короткой воде, главное событие для Татарстана в 2024-м — это чемпионат Европы по водным видам спорта, а год спустя — Акватика-2025. Только Будапешт за 20 лет сумел стать хозяином пяти главных водных стартов: ЧЕ 2006, 2010, 2021 годов и ЧМ-2017 и предстоящего 2027-го года. Мы свои три старта уложим в 10 лет, с Акватики-2015 до 2025.

Коллегия, при всей серьезности поднятых проблем, больше походила на светское мероприятие, ход которого, нет-нет, да и разбавляли шуткой. Особенно в этом преуспел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин

Предстоящий год — это Олимпиада в Пекине и волейбольный чемпионат мира в России

Увы, тренерский корпус, как и многие другие представители спортивной сферы, может сослаться на проблемы с финансами. Об этом в своем докладе высказался и Олег Матыцин, говоря о необходимости довести зарплату тренеров до уровня средней зарплаты по республике, и до уровня зарплат учителей общеобразовательных школ, поскольку, после внедрения программ «Земский учитель» или «Земский доктор», тренерский корпус снова оказался финансово обделен.

Фарид Мухаметшин также отметил, что вопросы финансов прошли красной нитью многих выступающих, и это оправданно. Да, в Татарстане сейчас 11 205 спортивных объектов, и в уходящем году мы открыли два крупных объекта по федеральной программе «Спорт — норма жизни». С 2013 года мы реализуем проект, который на тот момент был пилотным в России, по созданию универсальных спортивных площадок, которых сейчас в республике насчитывается 1110. В 2021 году мы построили девять таких площадок, пять футбольных манежей и две лыжные модульные базы. И самый крупный проект года — это лыжно-биатлонный комплекс.

Продолжается программа по строительству ледовых дворцов, на очереди дворец спорта в Алексеевске, Балтасях, Больших Кайбицах, плюс успехи наших фехтовальщиков привели к тому, что сейчас при участии Международной федерации и лично ее президента Алишера Усманова проектируется строительство Центра фехтования. Также застройки и проектные работы ведутся по городам республики, например, в Набережных Челнах планируется строительство игровых видов спорта, центры единоборств и гимнастики. В планах Азнакаево с центром игровых видов спорта, 25-метровые бассейны в поселке Васильево, селе Осиново, а также городах Заинске и Нижнекамске. Но кто будет работать на этих объектах? Вопрос весьма уместный в стенах Поволжского университета спорта.

Президент федерации волейбола Татарстана, он же председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин признался, что «хотел ехать на коллегию вместе с Лейлой Фазлеевой», но приехал в одиночку, и был награжден министром спорта России Олегом Матыциным Орденом Николая Озерова.

Год грядущий, помимо стартующей вскоре Олимпиады, это еще и год волейбола в России, чемпионата мира, который примет, среди прочих, и наша Казань.

