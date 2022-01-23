Анна Климентова: «Пескосоляные смеси оказались достаточно опасными для людей»

Эксперт Национальной ассоциации зимнего содержания дорог — о вредных реагентах и новых правилах обработки улиц в России

Фото: предоставлено Анной Климентовой

В России этой зимой вступили в силу новые правила содержания дорог. Главные изменения — повышенные требования к безопасности противогололедных материалов: уменьшение коррозии автомобилей, снижение аллергенности, уменьшение пыли, отдельно прописано условие по обуви. Ведь за десять лет число автомобилей в стране выросло почти в 3 раза, соответственно, усилилась интенсивность движения, а прежние реагенты уже не справляются. Поэтому новым стандартом предусмотрено, что они должны стать и экологичнее, и эффективнее. Плюс серьезно ужесточены требования к пескосоляным смесям, которые применяют и в Казани, сообщила руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. В первой части интервью «Реальному времени» эксперт рассказала, почему песок оказался достаточно опасным веществом, какие альтернативы ему рассматриваются и как выдерживаются нормативы по уборке дорог.

Про новые стандарты к посыпке на дорогах

— Анна, сейчас вступили в силу новые* требования к противогололедным материалам. Мы, обыватели, заметим эти изменения, они как-то повлияют на нашу жизнь?

— В России впервые в истории создан национальный стандарт требований к противогололедным материалам в населенных пунктах. Раньше были определенные нормы Минтранса РФ, которые больше относились к федеральным дорогам. Но это был не стандарт, а лишь некие отраслевые рекомендации, на которые за неимением другого равнялись все остальные.

Учитывая, что в городах особые условия, отличающиеся спектром различных характеристик, отличных от федеральных трасс, был собран мировой опыт и отечественные наработки в этой области за последние 50 лет.

В итоге группа экспертов, состоящая из разных ученых, специалистов отраслевых университетов создала такой национальный стандарт. Он был сделан именно с целью защиты людей от попадания на улицы опасных материалов. С другой стороны, это рекомендации дорожным службам и производителям, на что нужно равняться, чтобы противогололедные материалы были эффективными и позволяли содержать улицы с интенсивным дорожным движением в надлежащем состоянии.

— Какие основные правила прописаны в этом стандарте?

— Можно выделить основные моменты: уменьшение коррозии, снижение аллергенности реагентов, то есть повышение их безопасности, а также уменьшение пыли, отдельно прописано требование по обуви. Основной посыл таков: за последние 10 лет в стране количество автомобилей выросло практически в три раза, интенсивность движения значительно усилилась. Отсюда ужесточаются и требования к уборке дорог. А те материалы, которые применялись раньше, с этими требованиями уже не справляются. В стандарте предусмотрены требования, чтобы материалы, с одной стороны, были экологичнее, с другой — точно эффективными.

Первое: в новых правилах ужесточены требования по коррозионной активности реагентов. Противогололедные материалы, применяемые в городах, по коррозионной активности теперь должны быть не агрессивнее, чем водопроводная вода. В результате сами машины, инфраструктура должны ржаветь меньше. Понятно, что от коррозионной активности полностью избавиться не удастся: везде, где есть кислород, есть коррозия, тем не менее в два раза ужесточены эти требования.



Плюс к этому в новом стандарте серьезно ужесточены требования к фрикционным материалам. Во многих городах по-прежнему применяются пескосоляные смеси, песок, в том числе в Казани.

— Такое ощущение, что только она у нас и применяется на большинстве дорог…

— Если брать только Казань, то здесь применяется достаточно много и реагентов. Казань — один из городов, давно внедряющих передовые технологии. Тем не менее песок все равно используется и в Казани, и в Татарстане в целом. При этом песок оказался достаточно опасным веществом для людей, хотя об этом достаточно долго никто не задумывался и не задумывается до сих пор.

«Пескосоляная смесь является токсичной для человека»

— А чем так опасен песок?

— Сначала тревогу забили во Всемирной организации здравоохранения. К 2014 году мы также присоединились к этим опасениям. Мы провели исследования совместно с институтами Минздрава России и выяснилось, что песок, поступающий на дороги, а в среднем высыпается за зиму огромный объем смеси песка и соли (по городу-миллионнику в среднем 80—100 тысяч тонн), под колесами машин измельчается. Изначально песок в составе пескосоляной смеси используется очень мелкий: некоторые черпают его с берегов реки. Эта мелкая пыль в большом количестве высыпается на дороги, под колесами автомобилей смешивается с резиной, выхлопными газами, частичками асфальта, битумами, тяжелыми металлами из топлива. По результатам исследований, такая смесь является токсичной для человека — второго класса опасности. Она обладает канцерогенными, аллергенными и иными свойствами.

Дополнительная опасность состоит в том, что около 40 процентов пескосоляной смеси, которую рассыпали по дороге, остается на улицах города. Ее просто невозможно вычистить до конца.



По весне, когда еще холодно, но уже нет снега, эта смесь, будучи мелкодисперсной, очень легко поднимается в воздух. И содержание в ней опасных мелких частиц, которые при вдыхании не выводятся из организма, в десятки раз превышает предельно допустимые концентрации.

Мы проводили в воздушных камерах различные опыты: уже при температуре плюс 3 градуса и скорости ветра буквально 10—15 метров в секунду образуется пыльное облако с 40-кратным превышением ПДК, и эти частицы крайне токсичны. Людям приходится этим дышать, пока не наступит лето и дорожники не озаботятся тем, чтобы помыть, пропылесосить и так далее. Но все равно около 40 процентов смеси, которую высыпали на дороги, аккумулируется дальше.

Очень часто от специалистов мы слышим, что реагенты могут плохо влиять на экологию. Но мало кто говорит о том, что пескосоляная смесь тоже плохо влияет на экологию. Во-первых, там есть соль в чистом виде, являющаяся очень опасным для почв материалом. С другой стороны, есть грязный песок, зараженный тяжелыми металлами. Он попадает в почву, развеваясь с ветром либо другим способом, когда представители дорожных служб вываливают его на газоны. Таким образом, пескосоляная смесь не самая безопасная для экологии.

— А в новом ГОСТе минимизированы риски от использования пескосоляной смеси?

— Да, действительно, по результатам исследований, в ГОСТе требования к фрикционным материалам, в частности, к песку, ужесточены. Например, укрупнен размер частиц до такой степени, чтобы они не измельчались под колесами автомобилей, в результате чего станет меньше этой вредной пыли.

— А объемы пескосоляной смеси, высыпаемой на дороги, не будут снижаться?

— Три года мы проводили исследования в разных городах, в том числе с ужесточенным составом, и пришли к выводу: если использовать более крупный песок, его будет нужно меньше — фактически в два раза. В связи с новыми требованиями к нам поступали жалобы из городов, где привыкли черпать песок, ил и грязь с берегов ближайшей реки, а теперь им приходится искать более качественный и чистый песок, более дорогой. Тем не менее такой песок увеличивает сцепление, меньше пылит и его нужно в два раза меньше. В среднем на квадратный метр обычной пескосоляной смеси высыпают порядка 300—350 граммов, а укрупненного песка нужно 100—150 граммов на одну обработку. То есть новыми требованиями мы попытались сократить риск пылевых бурь, с другой стороны, благодаря улучшению состава, городам нужно будет меньше этой смеси высыпать на дороги. В целом стоимость уборки одного «квадрата» дороги с улучшенным составом даже сокращается. И вдвое позволяет сократить объемы применения песка.

«Материалы должны быть не ниже 3—4 класса опасности»

— Обычно людей также волнует аллергенность реагентов. Как учли этот момент?

— Одно из требований, прописанных в стандарте, — обязательная проверка реагентов на аллергенность. Все материалы, поступающие на улицы, не должны обладать аллергенным действием. Мы и раньше проверяли противогололедные материалы исключительно в исследовательских целях, и большинство не вызывало аллергию. Но такого требования не было, соответственно, не было и обязанности его выполнять. Чтобы исключить такой риск, это требование было прописано.

— Владельцы домашних животных также волнуются за своих питомцев после прогулок по снежной каше…

— Мы исследовали все возможные материалы в различных пропорциях и сочетания, в том числе на животных. И одно из требований к сертификации реагентов — получение паспорта безопасности в лабораториях Роспотребнадзора. Исходя из соответствия требованиям, выдается паспорт с прописанным классом опасности веществ. В ГОСТе обозначено, что материалы, которые допускаются к применению на улицах города, должны быть не ниже 3—4 класса опасности.

Для понимания: к третьему классу опасности относится поваренная соль, которую мы все едим. То есть они не должны быть токсичными, не должны испаряться, вызывать аллергию, проникать в кожу.

— Нередко люди жалуются, что применяемые противогололедные материалы негативно отражаются на состоянии обуви. Учтен ли этот фактор?

— Безусловно. Материалы, которые будут применяться на пешеходных зонах, обязаны пройти проверку в аккредитованном профильном центре и получить сертификат о том, что их воздействие на обувь допустимо. Обувь бывает разная, и различные материалы по-разному реагируют на внешнее воздействие. Можно испортить некоторую обувь, просто ступив в лужу с водой. И максимально исключить возможность каких-то солевых разводов пока нереально, к сожалению. Тем не менее материалы, получившие сертификаты, не будут вызывать коробление (когда кожа начинает собираться морщинами), и обувь не сядет на целый размер. Может быть, белые разводы останутся, но они должны просто смываться тряпкой, не нанося серьезного ущерба обуви.

Ужесточение требований не увеличит бюджет на закупку реагентов

— А как будет контролироваться процесс? Не все захотят работать по новым требованиям, которые могут повлечь больше расходов.

— В том то и дело, что больше расходов от муниципалитетов соблюдение ГОСТа не потребует. Мы все посчитали, потому что это достаточно щепетильный вопрос. Ужесточенные требования к противогололедным материалам не ведут к увеличению бюджетов на зимнее содержание в целом. Более того, в некоторых случаях переход на современные средства даже позволяет сэкономить. И однозначно убирать быстрее и качественнее.

Что касается контроля, в ГОСТе есть требования, чтобы подрядчик в обязательном порядке проверял, что он закупает. На протяжении 7 лет, которые наша организация существует, мы мониторим ситуацию в городах, и встречались случаи, когда по бумагам закупается одно, а на дороги высыпается другое. В нынешнем ГОСТе одно из требований гласит, что заказчик при поставке товара должен проверять его на соответствие качества.

Некоторые города уже закупают материалы по ГОСТу. Но делают это пока не все. Это связано в том числе с тем, что не все лаборатории успели перестроиться под этот стандарт. Так что этот год пока переходный. А в следующем году уже все материалы должны закупаться по новому ГОСТу.



— Кто обладает функциями контролировать исполнение ГОСТа?

— С одной стороны, сами муниципалитеты как заказчики, с другой стороны, Федеральная антимонопольная служба. У нас есть 44-й ФЗ, в котором прописано, что если что-то закупается за бюджетные средства, оно должно соответствовать ГОСТу, а если ГОСТа нет, тогда проверяют по другим правилам.

*ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические требования».

Беседовала Кристина Иванова, фото: realnoevremya.ru