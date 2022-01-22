День в истории: музей «Казанский Кремль», «Кровавое воскресенье» и объединение Украины

Чем примечательна дата 22 января

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 22 января, в России отмечают День авиации войск ПВЛ. В разные годы и столетия в эту дату в Санкт-Петербурге царские войска жестоко подавили восстание рабочих — событие вошло в историю, как Кровавое воскресенье, Верховный суд США легализовал аборты, на генсека СССР Леонида Брежнева совершили покушение, началась ссылка ученого Андрея Сахарова, вышел указ президента Татарстана о создании историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Родились великий князь Московский Иван III, британский философ Фрэнсис Бэкон, английский поэт-романти Джордж Байрон, советский детский писатель Аркадий Гайдар, российский режиссер театра и кино Сергей Эйзенштейн, советский физик Лев Ландау, поэт-переводчик Юрий Левитанский. Умерли физик и изобретатель микрофона Дэвид Хьюз, британская королева Виктория, уроженец Татарстана, Герой Советского Союза Алексей Исаев, британский гонщик Майкл Хоторн, мексиканская пианистка, автор песни Besame mucho Консуэло Веласкес Торрес, обладатель премии «Оскар» Хит Леджер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Соглашение правительств России и Татарстана, создание музея-заповедника «Казанский Кремль»

22 января 1992 года в Москве заключили первое в истории соглашение правительства России и правительства Татарстана об экономическом сотрудничестве. Документ, составленный на русском и татарском языках, подписали заместитель председателя правительства России Егор Гайдар и премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров. Соглашение было заключено на пять лет и содержало 14 статей, в том числе следующий пункт: «Стороны признают, что Республика Татарстан на своей территории самостоятельно контролирует разработку, добычу и реализацию природных ресурсов, прежде всего нефти и продуктов нефтегазохимпереработки». Также документом стороны подтвердили, что земля, ее недра, воды и природные ресурсы, расположенные на территории Татарстана, являются достоянием его народа.

22 января 1994 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев своим указом постановил создать на базе комплекса историко-архитектурных памятников Казанского Кремля XII-XIX веков Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». На сегодня он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и особо ценным объектом культурного наследия Татарстана, в 2000 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплекс входят центр «Эрмитаж-Казань», музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, музей естественной истории Татарстана и так далее, которые каждый год проводят десятки мероприятий и выставок.

Фото: realnoevremya.ru

22 января 2010 года Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность президента Татарстана, чтобы дать возможность «проявить себя молодому поколению политиков». Его полномочия истекали 25 марта 2010 года. Вместо себя Шаймиев порекомендовал премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова — 4 февраля 2010 года Госсовет наделил его полномочиями руководителя региона. Сам Минтимер Шарипович в феврале 2010 года стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд «Возрождение»), а с апреля того же года занимает пост Государственного Советника республики.

Покушение на Брежнева, подавление восстания Читинской республики

22 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошли события, которые получили название «Кровавое воскресенье» и привели к началу Первой Русской революции. Речь о разгоне шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, которые хотели вручить императору Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах — она включала ряд экономических и политических требований, главным был созыв народного представительства в форме Учредительного собрания. Императора в этот день не было во дворце. Демонстранты хотели прорваться через оцепление солдат, которые в итоге применили против безоружных рабочих огнестрельное оружие. В результате погибли более 100 человек, несколько сотен были ранены. Арестовали, по некоторым данным, более 500 человек.

Источник: wikipedia.org

Спустя год войска Российской империи подавили восстание Читинской республики — непризнанного государства, самопровозглашенного в результате захвата власти в городе Читинским комитетом РСДРП и Советом солдатских и казачьих депутатов в ноябре 1905 года. Около года в городе проходили демонстрации и митинги, а протестующие захватили оружие. В январе 1906 года для подавления восстания в Читинскую республику направились генерал от инфантерии Александр Меллер-Закомельский и генерал от кавалерии Павел Ренненкампф, и 22 января их войска заняли Читу и начали арестовывать самых активных мятежников. Несколько десятков было приговорено к смертной казни и каторжным работам, кто-то отправился в тюрьму.

22 января 1969 года произошло покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — в этот день в Москве готовились к встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Террористом оказался солдат Виктор Ильин. Накануне он дезертировал с двумя пистолетами из части, где служил. Прибыл в Москву, украл милицейский плащ и фуражку, что позволило ему беспрепятственно пройти к Боровицким воротам Кремля и стать в оцепление. Когда правительственная колонна въехала на Красную площадь, Ильин открыл огонь по второй машине, думая, что Брежнев находится там. На самом деле там находились космонавты Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Георгий Береговой и Алексей Леонов — последнего Ильин чуть не убил. Один человек все же погиб — водитель лимузина. Ильину грозила высшая мера наказания, однако его признали невменяемым и направили на принудительное лечение — по некоторым данным, он содержался и в Казанской специализированной психиатрической больнице.

Источник: m24.ru

День соборности Украины, первый полет Boeing 747

22 января считается Днем рождения попкорна — именно в этот день в 1630 году британские колонисты получили в подарок от индейского вождя Кводекуайна мешок кукурузы, вздувшейся от нагревания. В 1492 году Христофор Колумб во время своего путешествия обратил внимание, что индейцы употребляли попкорн не только в пищу, а также использовали в качестве украшений. На самом деле попкорн появился куда раньше: взорванные кукурузные зерна возрастом 4000 лет были найдены при раскопках в Америке.

Фото: tobolsk.info

22 января 1919 года произошло торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство. Событие получило название «Акт Объединения» («Акт Злуки»). Кроме того, на год раньше был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР от Советской России. Начиная с 1999 года, на Украине ежегодно 22 января отмечают День соборности.

22 января 1970 года состоялся первый регулярный полет лайнера Boeing 747 с пассажирами на борту. Рейс по маршруту Нью-Йорк — Лондон осуществляла компания Pan American. В зависимости от модификации самолет вмещает от 366 до 581 пассажира, есть в том числе и версии для военных. Он эксплуатируется до сих пор, всего было произведено более 1,5 тысяч таких машин. Один из самолетов, уже выведенных из эксплуатации, стоит у аэропорта Домодедово в Москве. В результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 63 самолета Boeing 747, в авиакатастрофах погибли почти четыре тысячи человек.

Фото: aviapages.ru