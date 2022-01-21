Восемь вопросов о панорамных окнах
Тепло ли за такими окнами, не разобьет ли их грабитель, и какое стекло ставится в панорамные конструкции
Панорамные окна в частном домостроении наших широт постепенно из разряда экзотики переходят в разряд просто очень дорогих, но интересных решений. Но при взгляде на них сложно отделаться от ощущения, что жить с ними очень холодно. Так ли это? И что будет если в панорамное окно залетит футбольный мяч или даже кирпич? А ворам грабить дома через такие окна будет удобнее? Разбираемся по порядку.
- Правда ли, что теплопотери за большой площадью панорамного остекления становятся слишком большими и поэтому на отопление будет уходить больше денег?
Только если на этом остеклении экономить. Сегодня производители панорамных окон с каждым годом придумывают все новые и новые решения, которые позволяют сберегать тепло не хуже, чем, скажем, капитальная стена в два кирпича с утеплением. Как правило, в таких окнах двойной стеклопакет, профиль их снабжен вспененным уплотнителем, а межкамерная дистанционная рамка, которая разделяет стеклопакеты, изготавливается не из металла, а из сверхпрочного пластика. Этот пластик «перебивает» мостик холода. Многие производители предлагают стеклопакеты с инертным газом внутри — это может быть аргон или криптон.
Так что в правильно спроектированной светопрозрачной конструкции теплопотери не увеличиваются — по крайней мере, до серьезных значений. Поэтому если уж вы решили сделать в своем доме такие окна — не жалейте средств на их правильное проектирование и на современные решения (а они пока, увы, недешевы).
Фото: t-studio.in.ua
- И наоборот: летом, когда солнце светит в окно, не получится ли из-за панорамного остекления эффекта «парилки» в доме?
На этот случай есть нанонапыление на стеклах. Оно отражает излишний нагрев стекла, при этом никоим образом не препятствуя поступлению света внутрь комнаты. Кроме того, вряд ли вы будете жить за панорамным окном совсем без штор и занавесок. Поэтому — опять же, если вы не будете экономить на стекле — за светопрозрачной конструкцией большой площади вам будет не жарко летом в той же мере, что и не холодно зимой.
- Из чего делается профиль для таких конструкций? Удержит ли пластик такой вес стекла?
Пластиковые профили в панорамных окнах — не такая уж и фантастика. Конструкции из них вполне можно собрать, скажем, для панорамного остекления одного этажа. К примеру, окно размером 2,7 × 6,5 метра сделать с пластиковым профилем не проблема. Но алюминиевый профиль все-таки будет и удобнее, и прочнее, и надежнее. Правда, он и стоит соответствующих денег.
Фото: remontokon24.ru
- Нужна ли для монтажа тяжелая техника? Мои строители смогут смонтировать такие конструкции?
Для установки панорамных светопрозрачных конструкций все-таки потребуется специальная техника и обязательны специфичные навыки. Ведь чтобы окна служили так как надо, не пропускали тепло, надо досконально соблюдать технологический процесс их установки. Главная особенность монтажа — большой вес конструкции. 300—400 килограммов руками рабочие просто не поднимут, поэтому потребуется манипулятор с присосками. Это не тяжелая спецтехника, а что-то вроде складского погрузчика, так что ландшафт на участке он вряд ли испортит, если вы боитесь этого.
Но если речь идет о светопрозрачной конструкции, которая поднимется на два этажа от самой земли — тогда ее вес будет гораздо больше, вот здесь уже придется реализовывать более серьезные решения. В любом случае лучше обращаться к профессионалам (как правило, к тем, кто ваши панорамные окна будет изготавливать).
- А если мы уедем в отпуск, грабителям легко будет просто разбить стекло и проникнуть в дом?
Для этого у грабителей должны быть при себе максимально мощные инструменты — наподобие кувалды, например. Кроме того, с таким же успехом они могут влезть в дом и через обычное окно, или просто взломав дверь (это остается самым популярным вариантом среди представителей криминального мира: так и тише, и эффективнее). У алюминиевых профильных систем есть и противовзломная фурнитура, и штапики, которые предотвращают выдавливание стеклопакета из конструкции.
Бояться играть в футбол или баскетбол на участке тоже не нужно: влетев в панорамное окно, мяч ровным счетом ничего ему не сделает. У таких окон повышенная устойчивость к ударной нагрузке.
Фото: окно-дизайн.рф
- Конденсат будет выпадать на такие окна?
Нет, но опять же, только если все рассчитано и сделано правильно. Например, если плохо рассчитана деформационная устойчивость, то неверно будет определен расчет стеклопакета на сопротивление теплопередаче. От разницы температур будет изменяться межстекольное расстояние в стеклопакете — это будет приводить к выпадению конденсата.
Но чаще всего конденсат выпадает, если внутри стеклопакета использована не пластиковая, а алюминиевая дистанционная рамка (из-за которой на поверхности стеклопакета в районе этой рамки будет держаться низкая температура). Так что лучше, как мы уже говорили в пункте 1, использовать теплые дистанционные рамки.
Еще от конденсата можно защититься, оптимально подобрав глубину установки стеклопакета. В зависимости от монтажной ширины профиля, это может быть 18, 21 или 25 мм.
И, наконец, тепловой конвектор под окном защитит от образования конденсата. Поток теплого воздуха снизу вверх может обеспечить участок теплого пола под окном или напольная батарея, или низкий радиатор, или даже теплый плинтус. Все эти решения будут отсекать поток холодного воздуха. Можно использовать и тепловой конвектор (правда, надо будет дополнительно вложиться в то, чтобы встроить его в пол).
Фото: lucheeotoplenie.ru
- Какое стекло используется в таких конструкциях?
Триплекс — многослойное стекло, получаемое склеиванием стекол толщиной 3-4 мм и поливинилбутиральной пленки (ПВБ). Свойства триплекса зависят от типа стекол в «бутерброде».
Стекло с напыленным оксидом серебра — это как раз то стекло, которое обладает теплозащитными и энергосберегающими свойствами. Его еще называют низкоэмиссионным. Оно применяется и в триплексе, и в обычных стеклопакетах.
Мультиформатное стекло с функцией энергосбережения и солнцезащиты. Это оптимальный вариант для использования в панорамном триплексе.
Закаленное стекло — противоударное. Оно очень прочное.
Обычные стеклопакеты в такие конструкции ставить нельзя — это отдельный вид остекления, и он требует принципиально другого проектирования.
- А какого проектирования он требует? Как рассчитывается такое остекление?
Конструкция должна быть рассчитана на ветровую нагрузку, на тип местности (в городе и в открытом пространстве эта нагрузке будет разной). Есть зависимость и от размеров створок, и от веса стеклопакетов, и от того, как будет выполняться проветривание, и от того, предусмотрена ли защита от взлома. Отдельно учитываются требования по тепло- и шумоизоляции. Играет серьезную роль и сторона света, в которую будет смотреть окно: особенно это важно в нашем климате. Должны учитываться требования деформационной устойчивости, продумана защита от перегрева и, конечно, особенности отопления помещения.
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