Оксана Савчина: «Психологически для людей деноминация будет еще одним ударом»

Российский экономист — о росте цен, двузначной инфляции, вероятности девальвации и рисках дефолта

Фото: предоставлено Оксаной Савчиной

«Думаю, уже в феврале Центробанк пойдет на очередное повышение ключевой ставки. Рост цен на продовольственную продукцию надо сдерживать, а ключевая ставка как раз инструмент, который был создан для того, чтобы таргетировать инфляцию», — рассуждает в интервью «Реальному времени» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН, федеральный эксперт ВСОШ по экономике Оксана Савчина. Финансист также прогнозирует рост инфляции в этом году и называет товары, стоимость которых поползет вверх, поясняет подводные камни девальвации рубля и советует, как подготовиться к этим рискам.

«Пик инфляции мы еще не прошли»

— Оксана Владимировна, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден. Вы согласны?

— Это достаточно спорный вопрос, 2021 год в плане инфляции был достаточно сложный, а 2020 год — еще сложнее. Но, по моим ощущениям, пик инфляции мы еще не прошли. Возможно, он будет достигнут в ближайшие месяцы. То, что мы видим сегодня на рынке, прежде всего, с продовольственными товарами, которые подорожали, по данным декабря, на двузначные показатели, плюс тенденции первых недель 2022 года, когда продукты питания продолжают дорожать, говорит о том, что пика у нас еще не было. Мне кажется, он нас ждет в ближайшие пару месяцев.

Предстоящее лето дает надежду, что какой-то переломный момент настанет, если пандемия немного сойдет на нет, как прогнозируют эксперты. И, возможно, тогда мы сможем переключиться на другую тенденцию.

— Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тоже сокрушалась, что продовольственная инфляция достигла двузначных показателей.

— По итогам 2021 года показатели продовольственной инфляции превысили отметку в 10 процентов. Но мы не должны забывать, что на некоторые группы товаров произошло повышение и на 20 процентов в годовом выражении. Если мы вернемся в 2020 год, там рост продовольственной инфляции и вовсе составлял 17 процентов. И финальные цены, которые люди видят в магазинах, формируются нарастающим итогом — за 2021 год плюс 2020 год и так далее.

Кроме того, каждый из нас видит, что реально располагаемые доходы граждан не увеличиваются, а уменьшаются. Цены все растут, и мы можем купить на имеющиеся средства все меньшее количество товаров, несмотря на то, что номинальная зарплата у нас выросла. Плюс еще были социальные выплаты — люди увидели, что деньги есть, а вот купить на них можно все меньше.

— Какой инфляции стоит ожидать в текущем году?

— Я бы не стала давать долгосрочный прогноз на весь 2022 год. Мы сейчас живем в условиях пандемии, и многое будет зависеть от развития событий с «омикроном». Будет ли очередной тотальный локдаун или отдельные ограничительные меры. Это все очень сильно сказывается на экономике, доходах населения, уровне безработицы, инфляции.

Фото: Максим Платонов

Цены все растут, и мы можем купить на имеющиеся средства все меньшее количество товаров, несмотря на то, что номинальная зарплата у нас выросла. Плюс еще были социальные выплаты — люди увидели, что деньги есть, а вот купить на них можно все меньше

В целом я думаю, что на ближайшие несколько месяцев темпы инфляции могут увеличиться до 9—10 процентов. За пределы 10 процентов, как мне кажется, ее не выпустят. Скоро Банк России будет повышать ключевую ставку. Если бы этого не делалось, думаю, мы бы уже давно вышли за пределы 9—9,5 процента по инфляции точно. Банк России уже подготовил несколько сценариев макроэкономического развития до 2024 года. Даже по кризисному сценарию уровень инфляции не должен превышать 5,5—6,5 процента по итогам 2022 года. Это говорит, что ожидается стабилизация ситуации. Если нормализуется ситуация с ковидом, постепенно начнет возрождаться и мировая, и российская экономика.

Вообще с инфляцией происходят интересные процессы. До последнего времени весь мир жил при низких темпах инфляции. Но пандемия кардинально изменила тренды. Во всем мире возросла инфляция. И эта ситуация не завершится сегодня-завтра — такая тенденция задержится на пару лет точно.

Но при этом мы можем надеяться, что темпы роста инфляции все же будут снижаться. Причина роста очень простая — бюджетный дефицит, который не так легко решить. На это требуется время — коронакризис не пройдет бесследно. Коллеги из Гарварда прогнозируют, что в ближайшие несколько лет глобальная инфляция будет на уровне 5 процентов. Я думаю, что по итогам 2022 года на 5—6 процентов мы вряд ли выйдем. Но и на двухзначную инфляцию не перейдем. Однако к концу года вполне можем достичь 7—8 процентов. Пока каких-то ярких моментов, благодаря которым мы могли бы прогнозировать реальное замедление инфляции, на сегодня нет. Мы не прошли пик. Но после пика будет плато, и мы пойдем немного на спад. Может быть, выйдем на 7 процентов — но вряд ли этот показатель будет ниже.

«Хлебо-булочные изделия, тортики, кондитерка будут дорожать»

— На какие категории товаров ожидать наибольшего роста цен и когда?

— Если говорить про продовольственные товары, все ожидали, что осенью рост цен замедлится, учитывая появление сезонных овощей и фруктов. Но этого не произошло. Уже летом мы увидели ценники в 100 рублей за килограмм моркови. И понятно, чем это было обусловлено — мировые цены на сырьевых рынках выросли, и было выгодно экспортировать продукцию. Да, осенью темп роста цен на определенные товары снизился, но все равно стоимость была ощутимо выше привычной. Даже стоимость обычной белокочанной капусты выросла в декабре на 20 процентов. Такого никогда не было.

Сейчас многие эксперты прогнозируют рост цен на сладости на 20 процентов с 1 февраля. И это понятно — цены выросли на муку, яйца и остальные ингредиенты. Кроме того, внедрены новые требования к упаковке, происходит переход на экологически чистое топливо, нарушились цепочки поставок товаров из-за ковида. Хлебо-булочные изделия, тортики, кондитерка будут дорожать. Наверное, плодово-овощная, мясная продукция также продолжит устойчивый рост цен.

Фото: Илья Репин

Если говорить про продовольственные товары, все ожидали, что осенью рост цен замедлится, учитывая появление сезонных овощей и фруктов. Но этого не произошло

Бензин тоже дорожает, правда, за 2021 год рост был не таким значительным — в пределах инфляции. Значительный рост цен произошел в автопроме — причем как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. В расцвет пандемии бизнес-класс дорожал в среднем на 150 тысяч рублей в месяц. Сейчас уже даже за январь премиальный сегмент поднял цены на 8—20 процентов. И наша «Лада» подорожала в среднем на 7—8 процентов. Это ощутимое увеличение стоимости. У производителей проблемы с комплектующими, и все это способствует негативным тенденциям, которые мы наблюдаем.

Если бы люди приобрели автомобиль до пандемии, было бы неплохо, они бы на нем катались сегодня. И он бы стоил дороже, чем тогда, когда его купили. Если до пандемии автомобиль стоил 3—4 млн рублей, то сейчас уже в районе шести. Но теперь уже поздно: если автомобиль — не необходимость, нет смысла его сейчас покупать.

— А рост цен на социально-значимые товары удастся сдержать какими-то регулирующими мерами?

— У нас разными способами пытаются сдержать рост цен. Правда, пока не очень хорошо получается. Все попытки Банка России сдержать инфляцию не приносят хороших результатов.

— Как вы относитесь к перспективе ввода продуктовых карточек?

— В целом на уровне государства, органов власти есть понимание, что проблема серьезная и рост цен сдержать не удается. Продукты первой необходимости также подвергаются значительному росту цен. Я думаю, что введение таких карточек позволит стабилизировать имеющиеся проблемы социального характера в обществе. Это будет еще один инструмент поддержки населения в сложной ситуации. Для отдельных категорий граждан, которые живут за чертой бедности, — это хорошая мера поддержки в современных условиях. Каких-то негативных последствий я не вижу.

Фото: Антон Журавлев

Я думаю, что введение продуктовых карточек позволит стабилизировать имеющиеся проблемы социального характера в обществе. Это будет еще один инструмент поддержки населения в сложной ситуации

«Огромная закредитованность населения в период пандемии»

— Когда Центробанк пойдет на очередное повышение ключевой ставки?

— Я думаю, уже в феврале, в пределах до 0,5 процентного пункта. Рост цен на продовольственную продукцию надо сдерживать. А ключевая ставка как раз инструмент, который был создан для того, чтобы таргетировать инфляцию. С марта 2021 года ЦБ семь раз повышал ключевую ставку, в декабре было беспрецедентное повышение на 1 процентный пункт, до 8,5 процента годовых. Безусловно, повышая ключевую ставку, Банк России пытается замедлить рост цен, но пока что-то не получается. Вернее, в какой-то степени получается — без этого было бы еще хуже.

Повышая ключевую ставку, ЦБ стабилизирует рубль, увеличивает стоимость денег. И говорит населению: «Хватит необдуманно брать кредиты». А с кредитами у нас сложная ситуация. В условиях пандемии наступила огромная закредитованность населения. Реально располагаемые доходы населения сократились. Некоторые люди, которые не захотели менять привычный образ жизни, начали набирать кредиты.

У нас наблюдается ситуация, когда кредит кредитом покрывается. Долговая нагрузка достигла исторического максимума и бьет все рекорды. Она превысила 20 трлн рублей — у нас очень сложная ситуация, увеличивается просрочка. В начале 2021 года 12 млн граждан лишились работы. Это привело к куче проблем. И люди начали бить кредит кредитом. Может возникнуть и кризис потребительского кредитования. Безусловно, сейчас политика такая, чтобы люди перестали брать такое большое количество кредитов и повернулись в сторону сбережения, а не потребления.

Когда мы отсидели первый локдаун, введенный в марте 2020 года, люди собрали какие-то суммы, потому что особо не тратили. И после выхода из локдауна у многих появилось страшное желание что-то купить на эти деньги. Кто-то начал покупать про запас, опасаясь нового повышения цен. Мы сами раздуваем эту инфляцию, покупая про запас сейчас, думая, что все равно все подорожает. Но зачем нам второй кухонный гарнитур? Покупая ненужное, мы тем самым повышаем стоимость этого кухонного гарнитура дальше. Здесь нужно посмотреть со стороны и честно ответить, действительно ли нам нужна та или иная покупка.

— То есть нужно уходить от потребления про запас…

— Да, оно не нужно. Приобретение с мыслями: «А вдруг», — не конструктивно. Есть вещи, которые действительно необходимы. Я всегда говорю о том, что приобретение автомобиля — это не инвестиции, это невыгодное вложение имеющихся средств. Когда вы купили автомобиль и выехали из автосалона, проехали 100 метров — все, ваша машина стала б/у и на 20 процентов потеряла в стоимости.



Фото: Максим Платонов

Я всегда говорю о том, что приобретение автомобиля — это не инвестиции, это невыгодное вложение имеющихся средств

«Иметь вложения как в реальные, так и в финансовые активы»

— В таком случае, куда вы советуете вкладывать накопления? Обычно рекомендуют разделить средства на несколько частей и вложить в разные валюты — рубли, евро и доллары.

— Вопрос — о какой сумме средств мы говорим. Если взять семью, где муж и жена получают по 20 тысяч и у них двое детей-иждивенцев, то ситуация одна. У них после оплаты услуг ЖКХ, кружков и покупки продуктов ничего не остается. Другой вопрос — если у человека достаток в 80—100 тысяч рублей, когда есть возможность что-то отложить.

Если мы говорим о вложении денег, совершенно верно, что их неправильно хранить в одной корзине. Лучше диверсифицировать средства и способы вложения — тем самым вы минимизируете риски, что рубль обвалится или доллар упадет. Проиграв в одной валюте, вы можете выиграть в другой.

А некоторые в период локдауна предпочли вытащить деньги из банка и просто сложить их под матрас. Не понимая, что деньги должны работать, одна инфляция их поедает. Кроме того, существуют и другие риски.

— Если люди хотят инвестировать, как лучше это делать?

— Почему вообще россияне начали активно инвестировать? Потому что ввели НДФЛ на доходы по банковскому вкладу. Человек думает: «Я получаю белую зарплату, выплачиваю НДФЛ, отказываюсь от излишнего потребления, сберегаю деньги, которые кладу на банковский вклад под очень низкие ставки — максимум под 4—5 процентов. И я еще потом должен с процентного дохода уплатить НДФЛ в 13 процентов?». В итоге многие начали изымать деньги с банковских вкладов. Некоторые вложили их в валюту, другие — в недвижимость, и третьи начали интересоваться инвестициями на фондовом рынке.

Мы действительно наблюдали бум розничных инвестиций и наблюдаем до сих пор. Это происходит несмотря на то, что ставки по банковским вкладам у нас сегодня выросли, и уже можно открыть вклад под 7,5 и даже под 9 процентов на 1—3 года при возможности закрытия вклада без потери процентов через год. У частных банков, без государственного участия, как правило, ставки повыше. Но они тоже являются участниками системы страхования вкладов и никаких проблем с точки зрения сбережения ваших средств не возникнет даже в случае, если у них отберут лицензию.

Я советую иметь вложения как в реальные, так и в финансовые активы. Если у вас есть возможность вложиться в объекты недвижимости, то нужно это делать. И в финансовые активы тоже — но здесь можно как легко проиграть, так и выиграть. Нужно внимательно отслеживать все тенденции.

Фото: atimex.net

Я советую иметь вложения как в реальные, так и в финансовые активы. Если у вас есть возможность вложиться в объекты недвижимости, то нужно это делать. И в финансовые активы тоже

— Какие существуют подводные камни инвестирования?

— Сегодня многие кредитные организации предлагают вклад с инвестиционным продуктом или полисом страхования жизни. Я в этом не рекомендую участвовать. Люди очень хорошо клюют на предлагаемый высокий доход. Очень активно пропагандируется открытие вкладов с приобретением ОФЗ (облигаций федерального займа). Людям говорят, что если просто открыть вклад, то они получат 8,5 процента годовых, а если ОФЗ — то 10 процентов. Но в этом случае сотрудники банков «забывают» рассказать своим клиентам, которых они переманивают в ОФЗ, об одной детали. Если разместить условный 1 млн под 8,5 процента, то при ОФЗ на этот 1 млн я приобретаю облигации, которые имеют свою цену, и с каждой облигации будет получаться действительно прописанная фиксированная доходность. Но дальше я буду получать 10 процентов не от того миллиона, что я разместил, а от номинальной стоимости облигации. И это уже будет совершенно другой доход. И многие этого просто не понимают. Это такая уловочка, на которую многие клюют. Нужно уточнять, от какой суммы вы будете получать 10 процентов через год.

«Рост цен на недвижимость замедлится»

— Кстати о недвижимости, почему так выросли цены?

— Тут сыграли роль несколько факторов. Это и стремление россиян вложить свои сбережения в приобретение недвижимости, плюс внедренная льготная ипотека. Если еще год назад двушку в Юго-Западном округе Москвы можно было взять за 13 млн, то в сентябре 2021 года она уже обходилась в 22 млн в еще не сданном доме.

— В этом году хоть как-то замедлятся цены на недвижимость?

— Строительная отрасль — системно значимая для российской экономики, она вносит один из наибольших вкладов в ВВП. Один из инструментов поддержки строительной отрасли — предоставление льготных кредитов, льготной ипотеки. И для строительной отрасли, которая очень сильно пострадала в условиях пандемии, начали запускать льготную ипотеку. С появлением эскроу-счетов взаимодействие с застройщиками стало более надежным. Это все привело к тому, что люди переориентировались на приобретение жилья и цены на недвижимость начали расти практически в геометрической прогрессии — в Москве за год буквально на 40 процентов.

Льготную ипотечную программу продлили, но немного на других условиях. Плюс повысится ключевая ставка ЦБ, соответственно, по другим ипотечным программам у нас увеличатся ставки. Конечно, цены не вернутся назад, но рост цен замедлится точно. У нас был пик на рынке ипотечного кредитования летом, когда заканчивалось действие программы под 6,5 процента. И потом до окончания 2021 года было логическое падение спроса. Мы можем надеяться, что цены начнут расти не так быстро.

Фото: Ирина Плотникова

Строительная отрасль — системно значимая для российской экономики, она вносит один из наибольших вкладов в ВВП. Один из инструментов поддержки строительной отрасли — предоставление льготных кредитов, льготной ипотеки

«О деноминации можно было бы задуматься, но не в условиях пандемии»

— Может ли в России случиться деноминация? Насколько она вероятна в этом году и в ближайшем будущем?

— В последний раз деноминация была проведена в 1998 году. Тогда государство уменьшило номинал в 1 000 раз. Основной целью было предотвратить гиперинфляцию. Многие граждане помнят, что после деноминации случился дефолт, напрямую с деноминацией не связанный.

Что касается 2022 года, думаю, деноминацию можно не ожидать. Хотя, конечно, с момента последней деноминации рубль заметно обесценился и о ней можно было бы задуматься, но не в текущих условиях пандемии. Деноминация все же имеет смысл, когда экономическая ситуация более-менее стабильна. Сейчас у людей и так достаточно сложное психологическое состояние. Мы понимаем, что ограничения, подорожание продуктов питания не лучшим образом сказываются на всех. И если сказать, что будет еще и деноминация, хотя, по факту, это просто техническая процедура, изменение нарицательной стоимости денег в определенном соотношении, то для людей это может стать ударом.

Хотя при деноминации покупательная способность национальной валюты относительно других валют при этом никак не меняется. Но психологически для людей это будет еще одним ударом, а уже и так нервная система у многих достаточно расшатана, что видно по людям в магазинах, которые стоят в очереди. В отличие от девальвации деноминация — совершенно безобидный процесс.

— Часто путают девальвацию и деноминацию. При этом ЦБ может провести девальвацию рубля, чтобы как-то приостановить падение экономики?

— Да, совершенно верно. Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к другим иностранным. Я помню девальвацию 2014 года. Был декабрь, у меня шло занятие со студентами. И вдруг курс доллара и евро за два часа вырос практически в два раза. Те, кто владел информацией, что такая ситуация произойдет, круто заработали.

Девальвация — это очень сложный процесс. Обычно когда государство испытывает дефицит бюджета, оно проводит девальвацию. Стоимость импортной продукции резко увеличивается, практически все сферы завязаны на импорте, и внутренний ценник тоже начинает подниматься, а покупательная способность падает. В итоге денег в бюджете опять будет не хватать и опять государству придется идти на девальвацию.

Девальвация может привести к серьезным последствиям. Понятно, что причины для девальвации есть — и растущая инфляция, и санкции, и истощение золотовалютных резервов. Но самое серьезное последствие, которое может произойти вследствие девальвации, — это дефолт. Я думаю, что девальвацию пока тоже проводить не будут.

Фото: akket.com

Конечно, с момента последней деноминации рубль заметно обесценился и о ней можно было бы задуматься, но не в текущих условиях пандемии. Деноминация все же имеет смысл, когда экономическая ситуация более-менее стабильна

— Учитывая международную обстановку, реальны новые санкции. Как это отразится на нашей экономике и ценах?

— Если мы вспомним введение первых санкций, то люди действительно сильно пострадали. Но при этом санкции явились некоторым драйвером нашего развития. Отечественная продукция начала активно развиваться. Но хотелось бы чтобы санкций было поменьше. Санкции отражаются негативным эхом. Надо готовиться к тому, что может быть очередная волна. Но мы видим, что российская экономика может перестраиваться, исходя из вводимых ограничений. Может быть сложный этап, но потом все придет в норму.

«Важно иметь подушку безопасности»

— Если оценивать общие тенденции на 2022 год, то к чему россиянам стоит готовиться? Все настолько пессимистично?

— Мы всегда должны думать о хорошем. Мы видим, что цены растут. И пока нет причины, которая могла бы затормозить этот рост. ЦБ пытается стабилизировать ситуацию. Но могло бы быть еще хуже. Мы надеемся, что ковид завершится или хотя бы «омикрон» пройдет. Если не будет следующих волн — ситуация стабилизируется как в мире, так и в России. Новые волны ковида способны негативно отразиться на мировых рынках, взвинтить курс доллара.

Курс рубля сейчас более-менее стабилен, но все может перевернуть геополитика — санкции и тому подобное, и новая волна ковида. Но при всем этом у нас высокая ключевая ставка, которая делает привлекательным российский долговой рынок и увеличивает спрос на обязательства федерального займа. Это способствует укреплению рубля. Но когда наступит новая волна — непонятно: что будет.

Если не верить в светлое будущее — это негативно отразится со всех сторон. Я надеюсь, что ситуация летом переломится в лучшую сторону. Возможно, нам придется выйти на снижение темпов инфляции. Мой прогноз — максимум 9—10 процентов в годовом выражении.

Что делать людям? Не мы одни находимся в непростой экономической ситуации, а весь мир. Цены на товары растут не только в России, но и во всем мире. Нужно понимать, что в условиях, когда у нас снижаются реальные располагаемые доходы, наши доходы не успевают за растущей инфляцией. Это главная проблема. Не нужно брать кредиты, если мы понимаем, что мы можем без этого обойтись. Есть вещи, которые мы можем купить, просто накопив на это. Не стоит бежать за новым айфоном и брать его в кредит под 26 процентов. Нужно четко понимать, что за каждый кредит надо расплачиваться.

Фото: Максим Платонов

Сейчас нельзя все тратить под ноль. В современных условиях это просто недопустимо. Надо реагировать на то, что происходит на рынке

У нас есть много семей, в которых 80 процентов дохода уходит на выплаты по кредитам. Это просто катастрофа. Нужно грамотно инвестировать, не хранить средства дома — деньги должны работать. Но это не должна быть покупка товаров про запас, потому что тем самым мы разгоняем и без того высокую инфляцию. Если есть возможность разместить средства на банковском вкладе — существует много выгодных предложений. Пусть деньги если не работают, то хотя бы не обесцениваются.

В силу того, что в условиях пандемии мы вышли на докризисный уровень безработицы, каждая волна коронавируса приводит к сокращению людей. Для того, чтобы психологически легче было переживать такие моменты, важно иметь подушку безопасности.

Если вы не дай бог потеряете работу — то примерно на 6 месяцев жизни у вас должен быть запас средств. Пока вы будете искать другую работу — нужно иметь достаточно денег, чтобы сильно не изменять привычный образ жизни. Сейчас нельзя все тратить под ноль. В современных условиях это просто недопустимо. Надо реагировать на то, что происходит на рынке. В конце концов, можно заработать и на валютных спекуляциях.