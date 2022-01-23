Видео недели: юбилей Шаймиева, дрифт КАМАЗа в речпорту Казани и новый рекорд «железной бабушки»

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Один из тех, кто стал опорой России

На этой неделе первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет. Многочисленные поздравления, в том числе в формате видео, в его адрес пришли не только со всей страны, но из-за рубежа. В своем инстаграм-аккаунте поздравил юбиляра и президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики назвал Шаймиева «выдающимся государственным деятелем России» и отметил, что «он преображает мир вокруг себя и заряжает своей энергией окружающих». «Для него нет ничего невозможного. Его проекты и дела — лучшее тому подтверждение», — подчеркнул Минниханов.

А снег идет

Сильные снегопады, которые обрушились на этой неделе на республику, стали одной из самых популярных тем видео, которыми татарстанцы делились в соцсетях. А некоторые из них, так и не дождавшись помощи от коммунальных служб, вышли на борьбу со снегом во дворы и на дороги самостоятельно. Кто-то решил помочь таким образом дворникам, которым в эти дни, конечно, нелегко в одиночку справиться со снежной стихией. Так, в Казани жильцы дома на ул. Голубятникова вооружившись лопатами дружно расчистили свой двор от снежных завалов. Видео в соцсетях опубликовала одна из соседок, отметив за кадром, что на уборку вышла половина жителей дома. Аналогично поступили жители одного из дворов в Альметьевске.

Но не везде у местных жителей есть такая возможность. В деревне Каракуль Высокогорского района на некоторых улицах дорожная техника по несколько месяцев не убирает снег. Здесь проживает много пожилых и одиноких людей, которые оказались заложниками в снежном плену, и к их домам не могут подъехать ни скорая, ни пожарные.



Сон Петра Порошенко в суде

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене и содействии терроризму, почти уснул на многочасовом заседании райсуда Киева, который избирал ему меру пресечения. При этом прямую трансляцию с заседания вели несколько украинских телеканалов. На кадрах видно, что Порошенко, сидя за столом, облокотился на руку и закрыл глаза, заснув буквально на несколько секунд. На тот момент шел уже 5-й час суда.

Вместо лайков 10 штрафов

Водитель большегруза КАМАЗ в Казани решил продемонстрировать своим подписчикам мастерство вождения и снял на видео, как он дрифтует на стоянке возле речного порта. На кадрах десятитонный самосвал уходит в занос и пару раз разворачивается на месте. Опубликованным роликом заинтересовались в ГИБДД, определив владельца по номерам, ему выписали почти 10 штрафов: за опасное вождение, за установку на лобовом стекле предметов, ухудшающих обзор, за нарушение правил использования звуковых сигналов и многое другое, а автомашину определили на штрафстоянку.

Впервые в мире

Российский каскадер Евгений Чеботарев, который испытывает судьбу, занимаясь опасными трюками уже 6 лет, отважился на новый: он пролетел сквозь лобовое стекло маршрутки, которая «наехала» на него на скорости 80 км/ч. Видео «смертельного номера» он выложил у себя в Instagram, а свой трюк назвал первым в мире. Молодой человек рассказал, что выполнить этот «полет» его надоумил один из подписчиков. Именно он сидел за рулем автомашины, еще пара друзей каскадера в этот момент находились внутри салона. За день видеопост в его инстаграм-аккаунте набрал почти 454 тысячи просмотров.

Для «железной бабушки» 100 лет не помеха

Примером для подражания для пенсионеров вполне может стать жительница Белгородской области, ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова. В честь своего столетия она поставила новый рекорд, который занесут в Книгу рекордов России: простояла 100 секунд — по числу своих лет — на гвоздях. Этот рекорд стал 16-м по счету в ее копилке, и, как она написала на своей странице в «Инстаграм», «это еще не предел». Тяга к экстриму у ветерана появилась после 90 лет: в 93 года она впервые прыгнула с парашютом с высоты 3 000 метров, в 95 лет за штурвалом безмоторного самолета она сделала несколько фигур пилотажа на высоте 1 000 метров, затем были картинг, полет в аэротрубе, на воздушном шаре, катание на мотоцикле с байкерами, штурманство в экипаже джип-триала. В прошлом году, как ее называют, "железная бабушка» управляла танком Т-72Б3, а еще — истребителем Су-34 на виртуальном тренажере.

Случайный салют



За две недели до китайского Нового года жители одной из провинций Поднебесной смогли насладиться новогодним салютом, правда, незапланированным. Сотни залпов раскрасили небо над шоссе в районе Хунань. Причиной стало ДТП, в которое угодил водитель грузовика с фейерверками. К счастью, никто не пострадал, а свидетели красочного зрелища выложили видео в соцсетях.