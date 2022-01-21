Восемь мячей на двоих. Каким «Рубин» вернулся в новом году

Казанский клуб играет вничью с «Факелом» и только добавляет вопросов к прошлогодним

Первый свой матч в новом году казанский «Рубин» проводил уже по традиции в турецком Белеке. Воронежский «Факел» для разогрева вполне подходил — команда из ФНЛ, но при этом претендующая на повышение в классе. Слуцкий же вчера явно на результат не рассчитывал, а скорее использовал матч (4:4) для обкатки новичков и ближайшего резерва. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги стартовой игры казацев на зимних сборах.

Проверка для «Факела», мечящего в РПЛ, и обкатка резерва для «Рубина»

Соперником для «Рубина» выступал на первый взгляд простенький «Факел» — команда ФНЛ, которую априори клуб из Премьер-лиги, претендующий на еврокубки, должен обыгрывать. Однако такое представление обманчиво. Клуб из Воронежа в нынешнем сезоне подобрал очень боевитую команду по составу не хуже, чем клубы второй половины РПЛ.

Например, здесь доигрывает свою карьеру сербский форвард, некогда забивавший за «Локомотив», Неманья Пейчинович. А казанским болельщикам хорошо знакомы вратарь Алексей Городовой (он вчера и защищал ворота воронежцев) и полузащитник Роман Акбашев, отыгравший в татарстанских командах — «КАМАЗе», «Рубине» и «Нефтехимике». Ну а «легенду «Рубина» Владимира Дядюна помнят точно все олдовые болельщики.

Таким составом после 25 туров в ФНЛ воронежцы обосновались на второй строчке, дающей право напрямую выходить в Премьер-лигу в следующем сезоне.

Вчерашняя игра показала, что «Факел» способен навязать борьбу клубу Премьер-лиги с большой натяжкой, даже несмотря на результативную итоговую ничью. Даже в сильно усеченном составе казанский клуб вчера перебегал, перебил по воротам и переиграл во владении мячом воронежцев в первом тайме. А во втором, когда «Рубин» отыграл составом наполовину из игроков глубокого резерва, даже в этом случае воронежцы оставались в роли догоняющих.

Как себя показали новички

Как мы отмечали выше, Леонид Слуцкий на этот поединок выставил достаточно экспериментальный состав. В воротах весь матч отыграл давно не получавший практики Никита Медведев. В защитной линии появился 20-летний Егор Тесленко из «КАМАЗа», который в «Рубине» пока лишь на просмотре. Впервые в форме «Рубина» появился на поле и Александр Ломовицкий.

А вот Оливер Абильдгор, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников на этом сборе занимаются пока по индивидуальной программе — к игровой практике пока не готовы. Андерс Дрейер и вовсе присоединился к «Рубину» лишь день назад.

Источник: vk.com/fcrk

Первым, что бросилось в глаза на старте встречи — казанцы старались много бить по воротам с дальней дистанции. Всю первую половину стартового тайма казанцы прощупывали почву и вместо каких-то сложных действий били из-за пределов штрафной площади «Факела». Казалось, что не хватало уверенности играть сложнее. Издалека били и Ин Бом, и Зуев и Онугха…

Новоприбывшие же футболисты старались действовать еще более осторожно — очевидно, что транжирить мяч они пока опасаются и стараются сыграть предельно аккуратно. Зато в стопроцентных моментах сыграли результативно. Ломовицкий отдавал голевую передачу на Германа Онугху и тот наконец-то забивал, а Тесленко во время второго гола грамотно выбирал позицию на розыгрыше уголового и сыграл на добивании.

Но если последний и в дальнейшем отыграл в защите довольно уверенно, опережая соперника и перекрывая передачи, то Ломовицкого мы на поле больше в действии особо то не увидели.

«Дали сыграть всем полевым, кто был в заявке. Несколько игроков сыграли сегодня полную игру, потому что людей не хватало. Когда мы говорим про образ основного состава или состава, который выходит с первых минут, это важно, насколько под нагрузками видна игровая модель, насколько правильны взаимодействия», — рассуждал после игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Онугха все еще упускает много моментов, Игнатьев отбегал тайм невидимкой



Этот матч в очередной раз показал, что Герман Онугха — форвард ближайшего резерва, и давно пора отставить надежды на него как на равноценную замену Деспотовичу.

Моментов у форварда было предостаточно. Сначала Онугха получил мяч в штрафной, можно было бить, но тот стал с ним возиться и опасная (потенциально голевая) атака захлебнулась.

Во втором моменте он получил мяч со стандарта прямо на выход один на один с вратарем, и не смог им грамотно распорядиться. Лишь с третьей попытки Онугха сумел-таки забить, когда Ломовицкий создал для него очередной стопроцентный момент, а нападающему оставалось отправить мяч в дальний угол ворот. Он сблизился с Городовым и «проткнул» мяч мимо вратаря.

В моменте со вторым забитым голом «Рубина» Герман вновь сыграл скорее как столб, чем как нападающий — мяч просто попал в него после подачи углового, тот отлетел к вратарю, а уже на добивании сыграл Егор Тесленко.

Да, видно, что Онугха старается и даже был самым активным игроков в составе «Рубина» во вчерашней встрече. Да, у него два гола, второй из которых — следствие халатности вратаря «Факела» Ермакова, чем мастерства Германа.

Фото: rubin-kazan.ru

Но активность — не всегда есть эффективность. Онугха подтверждает свою репутацию, заработанную в первой половине чемпионата. Это форвард, который реализует один из четырех-пяти голевых моментов. А «Рубину» нужен хладнокровный убийца, способный создавать моменты сам.

«Герман — игрок, обладающий выдающимися физическими качествами. Если к ним он еще добавит правильное понимание игры и исполнение эпизодов, чего мы от него хотим и требуем, то это может быть очень сильный игрок. Естественно, хочется, чтобы те природные данные, которые у него есть, он реализовывал с чуть большей эффективностью. Мы активно в этом направлении работаем, — подтверждал наше мнение после игры наставник «Рубина».

Впрочем, ни Деспотович, ни тем более Иван Игнатьев, вышедшие после перерыва лучше Онугхи вчера не выглядели. Серб имел ровно один опасный момент после навеса и пробил сильно мимо ворот. Ну а Иван вполне ожидаемо бесполезно отходил по полю свои 45 минут.

Эрик Добролюбов