«Динамо-Ак Барс» одержало сухую победу во Франции

Поездка оказалась сложнее, чем сам матч

В четвертом туре группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу казанское «Динамо-Ак Барс» проехалось катком по французскому «Безье», разгромив команду в трех сетах за час и восемь минут: 3:0 (25:12, 25:17, 25:21). Подробности — в репортаже «Реального времени».



Три пересадки до места встречи

Комментатор матча Татьяна Грачева перед началом игры рассказала о проблемах казанской команды при перелете из Казани в Нарбонн, когда пришлось высаживаться в Москве, Париже, Марселе. Радовало то, что ноги не затекли, на что частенько жалуются высокорослые спортсмены. Нарбонн от Безье, где базируется команда, отделяют всего 33 километра, и там существует мужская команда, вышедшая в этом году в Челлендж Кап, в то время как «Зенит-Казань» борется за право обладанием Кубка Вызова, иначе была бы вероятность того, что и эти команды встретятся друг с другом.

Кстати, у самой Грачевой также была история, которую можно рассказать людям, владеющим ситуацией. Дело в том, что в нынешнее межсезонье, которое установилось у футболистов, восстановили на работе ее супруга Игоря Черевченко, нового-старого тренера «Химок». Футбольному клубу не захотелось платить 35 миллионов рублей тренерскому штабу, и теперь Черевченко с коллегами придется зарабатывать то, что они могли получить по суду.

Рассказ Грачевой о тяжелом перелете как-то скрасили течение первой партии, которая получилась для россиянок сродни разминке. Поначалу еще был какой-то намек на равную игру при счете 6:5 в пользу наших девушек, но, уже уступая 9:15, французский наставник Фабьен Симонде потратил оба своих видеопросмотра, пытаясь оспорить очки у Казани, которые судьи отдавали нашим, однако видеопросмотры подтверждали оба этих решения. Мы были лучше во всем: на блоке, на подаче, в атаке. Это выбешивало французского тренера настолько, что к концу партии он заработал еще и желтую карточку — 12:25. В конечном итоге это будет единственным, в чем француженки опередят Казань.

Француженки далеко не «мальчики для битья»

Игроки французского клуба, которых собирали в «Безье» со всего мира, далеко не так просты. К примеру, в предыдущем матче Лиги чемпионов они дали бой «Фенербахче», проиграв два сета со счетом 24:26 и 22:25. И «понижать градус» в противостоянии с Казанью, которую они видели равной себе, им явно не хотелось. С начала второй партии «Безье» ушел вперед с максимальным преимуществом в два очка — 6:4, мы отыгрались и вышли вперед, и тут на подачу вышла Ангелина Лазаренко. Блок, эйс, блок, эйс — это не фигура речи, это точное описание того, как мы на одной расстановке оторвались от соперниц на пять очков. Хозяева площадки снова собрались, подтянулись к нам на два очка — 11:13, но тут Ришат Гилязутдинов взял тайм-аут, а в следующем розыгрыше хозяйки площадки взяли очко, попав мячом в голову Татьяны Кадочкиной. Зря француженки так. Казалось бы, только-только россиянки выпустили пар за долгое путешествие в Нарбонн, выиграв первую партию, только отвели злость, как тебе в голову прилетает мяч... Вскоре Кадочкина побрела в угол, откуда спортсменки совершают подачи, и казаночки начали вторую партию. Если не набирали очки прямо с подачи, то добивали блоком. 19:12 — это не просто заявка на победу в партии, это гарантия. В итоге волейболистки «Динамо-Ак Барс» довели сет до победы, не напрягаясь, — 25:17.

Стоит напомнить, что в домашнем матче казаночки обыграли «Безье» со счетом 3:1, уступив в стартовой партии и переломив ход той игры, когда с трудом выиграли второй сет. Но с той поры у «Динамо-Ак Барс» произошли некоторые изменения. На площадке появилась Вера Ветрова, которая в игре с француженками набрала пять очков. У француженок три бомбардира набрали больше, чем наша связующая. А изменения вне пределов площадки были связаны с уходом из системы казанского клуба Андрея Подкопаева, возглавившего «Тулицу». К счастью, в Казани осталась его супруга Анна Подкопаева, как и в лучших своих матчах тащившая в защите практически все мячи, которые способны вытащить смертные.

Помимо нее, отлично смотрелись обе наши легионерки Саманта Брисио и Саманта Фабрис, капитан команды Ирина Королева, а в третьей партии блеснула Таисия Коновалова. Партия протекала тяжело, возможно, на наших игроков навалилась усталость от переезда, и мы вели с минимальным преимуществом — 16:15. Но тут на подачу вышла Коновалова, и ее укороченный планер стал неприятной неожиданностью для принимающих с французской стороны. Они «снялись» с подачи Таисии только при счете 17:23, когда до победы нам оставалось два шага. Казаночки сделали их: 25:21 — в партии, 3:0 — по сетам.

Сейчас казаночки занимают второе место в группе, а для первого необходимо победить на домашней площадке «Фенербахче». У нас 10 очков и пресловутое преимущество своих стен, у турчанок — 11 и две россиянки Арина Федоровцева и Анна Лазарева на острие атак. Посмотрим третьего февраля, кто окажется сильнее.

Предстоит очное и, возможно, заочное соперничество с Калининградом

С другой стороны, ситуация на отборочном этапе Лиги чемпионов обстоит так, что всего лишь одна победа и три очка за нее могут вывести Казань в четвертьфинал. Напомним, что в последнем туре нам предстоит играть с поставщиком очков в нашей группе — болгарской «Марицей». Как известно, в четвертьфинал напрямую выходят пять победительниц своих групп и еще три команды из пяти, занявших в группах вторые места. Так вот, у Казани пока наилучшие позиции войти в эту тройку счастливчиков, поскольку в двух группах второе место не гарантирует продолжения борьбы. И оба раза это касается российских команд. В одной из групп московское «Динамо» должно обыграть в домашнем матче команду «Тюрк Хава Йоллари» из Стамбула, но и это не дает никаких гарантий. Еще в одной из групп осечку допустил калининградский «Локомотив». Команда Андрея Воронкова до поры выступала достаточно уверенно, но перед вчерашней встречей с немецким «Дрезднером» из нее выпали и сам Воронков, и его дочь Ирина, а также Юлия Бровкина, Тамара Зайцева, Виктория Горбачева и Анастасия Жаброва. Причина — ковид. Потеряв обеих либеро, Калининград обрек себя на игру с проблемами на приеме, и это сказалось на конечном счете — 1:3. Причем немкам эта победа практически ничего не дает в турнирном отношении, они до сих пор находятся ниже Калининграда в турнирной таблице. Кстати, это второе поражение «Локомотива» в четырех матчах наступившего года, но предыдущее, дома от нижегородской «Спарты» в рамках чемпионата России, состоялось при составе, максимально приближенном к боевому.

Следующий матч чемпионата у «Локомотива» с московским «Динамо», и он уже перенесен, но календарь таков, что затем стоит игра 29 января с казанским «Динамо-Ак Барс». Причем это не просто игра чемпионата страны, ее статус повышен до Суперкубка, поскольку Калининград — действующий чемпион, мы — свежеиспеченные обладательницы Кубка страны. Осталось только справиться с недугом.

Джаудат Абдуллин, фото: championsleague.cev.eu