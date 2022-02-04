День в истории: казанский вокзал, табель о рангах Российской империи и запуск Facebook

Чем примечательна дата 4 февраля?

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака. В разные годы и столетия в этот день российский император Петр I учредил «Табель о рангах», миру впервые представили неандертальца, открылись зимние Олимпийские игры в США, Австрии и Китае, ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК, в Ялте прошла вторая встреча антигитлеровской коалиции — Крымская конференция, в Анголе началась освободительная война, в Америке запустили Facebook. Родились: французский писатель Франсуа Рабле, русский писатель Михаил Пришвин, российский и американский социолог Питирим Сорокин, советский актер Игорь Кваша. Умерли: русская царица Наталья Нарышкина, изобретатель саксофона Адольф Сакс, голландский физик Хендрик Лоренц, российский поэт, переводчик Илья Кормильцев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Природный заказник «Свияжский» и казанский вокзал

4 февраля 1896 года на станции «Казань» Московско-Казанской железной дороги открыли пассажирское здание второго класса. У вокзала было паровое отопление, а также керосиновое освещение. Кроме того, на следующий день утром от здания вокзала стартовал первый московский поезд. До Казани линию железной дороги довели в 1894 году. Так были открыты разделенные Волгой участки Сасово — Рузаевка — Шихраны — Свияжск и Зеленый Дол — Казань. А между станциями Свияжск и Зеленый Дол через реку работала паромная переправа. В 1915—1918 годах открыли линию Казань — Сарапул — Красноуфимск — Екатеринбург.

Фото: tatarica.org

В 1909 году Совет Казанского университета подавляющим большинством голосов вновь избрал ректором заслуженного ординарного профессора Николая Загоскина, который находился на своей должности с 1906 года. Но его кандидатура не получила высочайшего одобрения. На повторных выборах баллотировались профессора Владимир Тонков, Григорий Дормидонтов и другие. Однако никто их них не набрал большинства голосов. Нового ректора избрали лишь осенью того же года — им стал профессор римского права, декан юридического факультета Григорий Дормидонтов. На посту ректора он находился до 1917 года.

В 1998 году был создан Государственный природный заказник «Свияжский». Приустьевая система реки Свияги, Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и прилегающих к ним пойменных участков на территории Зеленодольского и Верхнеуслонского районов представляет особую экологическую ценность. На территории заказника находятся редкие и исчезающие виды растений и животных. Например, орлан-белохвост, болотная сова, серая неясыть, беркут, лунь полевой и луговой, сапсан. Также в заказнике есть и ценные пушные звери — норка американская, енотовидная собака, ондатра и другие.

Фото: wikimapia.org

Открытие Крымской конференции и создание Пензенской области

В 1722 году Петр I учредил «Табель о рангах». Это таблица, которая содержит перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Ранее при царском дворе и в гражданских госучреждениях существовали традиционные русские чины, например, такие как бояре, окольничие, думные дворяне. Однако в результате реформ Петра I появилась нужда в классификации чинов. Работа над законом стартовала еще в 1719 году. В его основу легли как чины европейского типа, так и звания, уже существовавшие в России. Кроме того, «Табель о рангах» выстроила четкую бюрократическую иерархию государственной службы, а также позволила пробиваться в свет талантливым людям из низших сословий. Также произошло окончательное разделение службы на военную, гражданскую и придворную.

В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область. История региона берет начало еще в 1663 году, когда была основана Пенза как русская крепость на границе Дикого поля. А в 1719 году образовали Пензенскую провинцию в составе Казанской губернии. Затем она была преобразована в Пензенскую губернию. А 31 мая 1939 года Верховный Совет СССР утвердил создание Пензенской области. К слову, в 1986 году регион пострадал от выпадения радиоактивных осадков, появившихся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Под загрязнение попали более 4,1 тысячи кв. м территории, около 200 населенных пунктов с населением свыше 130 тысяч человек. В целом сегодня в Пензенской области проживает более 1,2 млн граждан.

Фото: wikipedia.org

В 1945 году в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Это вторая по счету многосторонняя встреча лидеров союзных государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным расположилась в Юсуповском дворце, делегация США во главе с Франклином Рузвельтом — в Ливадийском дворце, а делегация Великобритании во главе с Уинстоном Черчиллем — в Воронцовском дворце. Главными темами конференции стали вопросы о новых государственных границах на территории, еще недавно оккупированной Третьим рейхом, и создании процедур, гарантирующих неизменность данных линий. В вопросе передела границ главы делегаций пришли к соглашению практически по всем пунктам. Ялтинская конференция имеет важное историческое значение. Принятие на ней согласованных решений показало всему миру возможность сотрудничества государств с различным общественным строем.

Американские ученые открыли функцию ДНК

В 1944 году человечество узнало об одном из важнейших открытий в области биологии. 4 февраля вышел в свет The Journal of Experimental Medicine со статьей, в которой доказывалось, что ДНК является носителем наследственной информации. Открытие сделали американские ученые Освальд Эйвери, Колин Маклауд и Маклин Маккарти. Сама же ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером еще в 1869 году, однако функция вещества оставалась неизвестной. А вот структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году. Позднее модель строения доказали, а ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Фото: wikipedia.org

В 1976 году открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия). Изначально Олимпиада должна была пройти в американском городе Денвер. Но за 2 года до Игр власти города отказались принять Олимпиаду. Оказалось, что местные жители были против. В новом конкурсе приняли участие Инсбрук (Австрия), Шамони (Франция), Лейк-Плэсид (США) и финский город Тампере. В результате выбор пал на Инсбрук. Несмотря на короткие сроки, город успел подготовиться к Играм. Например, были построены большой трамплин для прыжков, конькобежная дорожка, санная трасса с искусственным ледяным покрытием и Олимпийская деревня. В XII зимних Олимпийских играх участвовали более 1,1 тысячи спортсменов из 37 стран. Дебютировали такие государства, как Андорра, Исландия и Сан-Марино. Программа соревнований включала в себя биатлон, бобслей, горнолыжный, конькобежный и санный спорт, лыжные гонки и двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание и хоккей. Особо выдающиеся достижения в Играх были у советских спортсменов, которые установили рекорды как по числу завоеванных золотых медалей (13), так и по общему количеству наград (27).

В 2004 году был запущен Facebook, который впоследствии стал крупнейшей в мире социальной сетью. Facebook основали Марк Цукерберг и его соседи по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверин, Дастин Московиц и Крис Хьюз. Изначально доступ к веб-сайту имели только студенты вуза. Затем регистрацию открыли для других университетов Бостона. А в 2006 году сайтом могли воспользоваться любые пользователи интернета старше 13 лет. Благодаря Facebook, Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты. Соцсетью владеет компания Meta, во владении которой также находятся популярные Instagram и WhatsApp.