День в истории: КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина, снятие блокады Ленинграда и открытие Антарктиды

Чем примечательна дата 27 января

Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, в России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В разные годы и столетия в этот день Данте Алигьери изгнали из Флоренции, Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет, открыли Антарктиду, запатентовали электрическую лампочку, в Москве открыли Мавзолей Ленина, Самару переименовали в Куйбышев, советские войска освободили узников Освенцима. Родились: австрийский композитор Вольфганг-Амадей Моцарт, русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин, английский писатель Льюис Кэрролл, русский художник Архип Куинджи, советские писатели Павел Бажов и Илья Эренбург. Умерли: итальянский композитор Джузеппе Верди, советский писатель Исаак Бабель, французский актер Луи де Фюнес, американский писатель Джон Апдайк, основатель компании IKEA Ингвар Кампрад. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина и первая продукция Казанского завода РТИ

27 января 1821 года правление Казанского университета представило попечителю Казанского учебного округа «Планы и фасады на устроение Казанского Университета» с их описанием и примерной сметой на сумму 631,136 тысячи рублей, разработанные архитектором университета Петром Григорьевичем Пятницким. Тот был специально приглашен на должность архитектора Казанского университета годом ранее из Санкт-Петербурга. Пятницким был разработан проект генерального плана университетского комплекса. Главный корпус университета начали строить в 1822-м и завершили в 1825 году. Он протянулся вдоль улицы на 160 метров. Образцом для фасада послужило здание Казанской императорской гимназии, включенное в объем главного корпуса и составившее его восточную половину. Большую роль в сооружении главного здания также сыграл ректор университета Николай Лобачевский. Он производил геометрические расчеты и контролировал работу специально созданного строительного комитета университета.

Фото: tatar.museum.ru

27 января 1924 года постановлением ЦИК СССР Казанскому государственному университету присвоили имя В.И. Ульянова-Ленина, некоторое время бывшего студентом юридического факультета вуза. Это название было официально утверждено президиумом ВЦИК 29 июня 1925 года. КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина носил это название до 2010 года, пока не был переименован в Казанский (Приволжский) федеральный университет указом на тот момент президента России Дмитрия Медведева.

27 января 1942 года была выпущена первая партия продукции на Казанском заводе резинотехнических изделий. Это были губчатые изделия, техническая пластина, дюритовые и тормозные рукава и резиновые детали для авиации. Само предприятие было основано в 1941 году по постановлению Совета народных комиссаров СССР на базе Московского, Ленинградского и Ярославского заводов резинотехнических изделий. На заводе работали 46 человек. Именно на нем через некоторое время впервые в СССР освоили выпуск латексных изделий. В 1984 году завод был преобразован в производственное объединение «Казаньрезинотехника», а с 1992 года он стал называться Камско-Волжское акционерное общество резинотехники или сокращенно ЗАО «Кварт».

Фото: kvart-rti.ru

Первый российский госбюджет и открытие Мавзолея

27 января 1710 года Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет. Еще в 1708 году, стремясь упорядочить государственное устройство, царь начал масштабную административную реформу, в ходе которой поделил страну на восемь крупных губерний. Каждая из них получила управителя, обязанного отвечать перед правителем по полной программе. В конце 1709 года государь решил ознакомиться с финансовыми результатами проделанной работы в стране и разослал в губернии требование предоставить полный список доходов и расходов казны за предыдущий год. Выяснилось, что дефицит бюджета составил 25,7%. Заработали российские губернии и центральное правительство тогда 3 051 796 рублей, а потратили 3 834 418 рублей.

27 января 1820 года русская кругосветная военно-морская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева подплыла к берегам Антарктиды. К тому времени корабли русского флота совершили ряд кругосветных путешествий. Но о том, что находится в Юном полушарии, было еще малоизвестно. Стартовала экспедиция еще в июле 1819 года в составе двух военных шлюпов — «Восток» и «Мирный». Первый возглавлял Беллинсгаузен, второй — Лазарев. Через 6 месяцев после отплытия они подошли к берегам нового континента. Тот представлял собой неприступную толщу льда, усыпанную ледяными буграми. Корабли обошли почти весь материк, делали три попытки подойти к самой земле, но выйти на берег исследователям так и не удалось. Однако они совершили главное открытие, найдя новый континент и еще 28 островов в южных морях помимо него. Плавание продолжалось 750 дней.

Фото: wikipedia.org

27 января 1924 года в Москве был открыт Мавзолей Ленина. После смерти вождя мирового пролетариата советское правительство получило более тысячи писем с просьбой не предавать земле, а сохранить его тело. Поэтому останки Ленина забальзамировали для сохранения их до похорон. А к 27 января архитектор Алексей Щусев соорудил временный деревянный мавзолей. Он представлял собой куб высотой в три метра, с трехступенчатой пирамидой на вершине и надписью «Ленин» на фасаде из черных брусков. Весной 1924 года началось строительство нового деревянного мавзолея, которое было завершено к августу. А уже в 1929—1930 годах был воздвигнут окончательный, каменный вариант мавзолея, по виду полностью повторявший деревянный.

27 января 1935 года город Самара был переименован в Куйбышев в честь советского партийного деятеля Валериана Куйбышева. Тот скончался за 2 дня до этого. Город переименовали якобы по просьбам жителей, но на самом деле сразу же после радиосообщения о смерти революционера на многих местных предприятиях прошли организованные парткомами траурные митинги, которые дали возможность партийному руководству уже к середине дня отравить телеграмму в ЦК ВКП(б) о переименовании Куйбышева по просьбам трудящихся. Имя Куйбышева Самара носила до 25 января 1991 года.

Данте на фреске виллы Кардуччо Андреа дель Кастаньо (1450, галерея Уффици). Фото: wikipedia.org

Патент на электролампочку и начало продаж магнитофонов

27 января 1302 года в результате гражданской войны итальянский поэт Данте Алигьери был изгнан из родной Флоренции. Во Флорентийской республике тогда главенствовали две политические силы: партия гвельфов, сторонников Папы Римского, и партия гибеллинов, поддерживавших императора Священной Римской империи. После победы на выборах гвельфов Данте примкнул к ним, стал активно участвовать в управлении городом и вскоре вступил в должность приора. Однако в партии произошел раскол, и гвельфы разделились на «черных» и «белых». Данте поддержал последних. Те пришли к мнению, что Флоренция должна быть независимой и стоит прекратить вражду с гибеллинами. «Черные» же продолжали поддерживать папу и в итоге захватили власть с помощью его поддержки. Таких, как Данте, приговорили к изгнанию. Всю оставшуюся жизнь поэт провел в скитаниях по городам Италии и в других странах.

27 января 1879 года Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Работу над ней он начал во второй половине 1870-х годов. Ученому пришлось провести около 5 тысяч опытов, прежде чем прототип бытовой лампочки со спиралью накаливания появился на свет. Изобретение удалось поставить на поток. В 1882 году Эдисон основал компанию Edison General Electric по изготовлению электрогенераторов, лампочек, кабелей и осветительных приборов. Он установил цену на лампочку 40 центов при ее себестоимости в 110. Четыре года Эдисон увеличивал выпуск лампочек, снижая их себестоимость. Когда она упала до 22 центов, а выпуск лампочек вырос до 1 млн штук, ученый за один год покрыл все затраты.

Фото: wikipedia.org

27 января 1948 года в США в продажу поступили первые магнитофоны. Это были катушечные приборы фирмы Ampex, с помощью которых можно было записывать звук на магнитную ленту. Стоимость одного такого устройства достигала 149 долларов. В первую неделю был продан весь складской запас фирмы — 40 тысяч штук. Изобретение принадлежало русскому инженеру Александру Понятову, уроженцу села Русская Айша, входившего в Чепчуговскую волость Казанской губернии.

27 января 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» подписали США, Великобритания и СССР. На сегодня 111 стран являются государствами-участниками договора. Он определяет основные правовые рамки международного космического права. Включает в себя 17 статей. Среди принципов — запрет для государств-участников размещения ядерного и любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установка его на Луне или любом другом небесном теле и станции в космическом пространстве. Договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и запрещает их использование для испытания оружия, проведения военных маневров и создания военных баз, сооружений и укреплений.