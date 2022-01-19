КХЛ, скорее всего, не доиграет регулярный сезон. Что это значит для «Ак Барса», «Салавата» и «Нефтехимика»?

Самыми пострадавшими оказались нижнекамцы

Фото: ak-bars.ru / Вадим Китаев

С удивительных новостей начался день в хоккейном мире накануне. Инсайдерская информация о том, что КХЛ склоняется к тому, чтобы закончить регулярный чемпионат без доигровки, а продолжить уже после Олимпиады со стадии плей-офф, приводит к мысли, что спортивная составляющая в лиге может быть убита окончательно. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, что означает прекращение чемпионата для казанского «Ак Барса», нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».

КХЛ готова предать спортивный принцип проведения чемпионата?

Похоже, что худшие опасения отечественных хоккейных болельщиков подтверждаются. По последней информации издания «СЭ», КХЛ, скорее всего, не будет доигрывать регулярный чемпионат ни в олимпийскую паузу (что было бы самым логичным выходом из ситуации), ни через плей-ин с дополнительными круговыми матчами между теми, кто претендует на выход в плей-офф. Судя по всему, Алексей Морозов и его команда склоняются к варианту с полной остановкой чемпионата.

Восьмерки команд для розыгрыша Кубка Гагарина останутся в том виде, в котором они застыли до остановки сезона. А продолжится сезон после Олимпиады, и команды проведут полноценный плей-офф с сериями до четырех побед во всех раундах.

По информации инсайдера «СЭ» Артура Хайруллина, за этот вариант выступают московские «армейцы», которые на время Олимпиады останутся без ряда ключевых игроков — они отправятся играть за сборную России.

«За такой вариант выступает ЦСКА, а это, сами понимаете, сейчас значит много. Против — «Автомобилист», но что мешало клубу из Екатеринбурга раньше решить свои проблемы?



Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции.

В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми», — написал Хайруллин в телеграм-канале.

О спортивном принципе при таком раскладе, сами понимаете, речи не идет. Команды, которые еще борются за попадание в плей-офф, теряют такие возможности. Команды же, которые уже находятся в составе первых восьми в конференциях, наверняка были бы не прочь забраться повыше, чтобы выбить себе соперника попроще. С другой стороны, не плей-ин, и на том можно сказать «спасибо».

Вот в таком виде застыла таблица регулярного чемпионата КХЛ до приостановки:

Болельщиков лишат возможного татарстанского дерби. Что означает остановка для «Ак Барса» и «Нефтехимика»?

С казанским клубом все более-менее было ясно. Выше третьего места казанцы вряд ли бы запрыгнули. При этом известно, что «Ак Барс» был не против доигрывать сезон даже молодежным составом и ближайшим резервом, если основные игроки будут на карантине.

«Ак Барс» прочно осел на третьей строчке, и вряд ли отдал бы свою позицию главному конкуренту — четвертому «Салавату Юлаеву». В перенесенном очном поединке с «Салаватом» казанцы с высокой долей вероятности справились бы. У Уфы на Олимпиаду отправляется вся ударная финская тройка, а без нее «Салават Юлаев» — лакомый кусок для «Ак Барса», умеющего играть в силовой хоккей.

Таким образом, казанцы практически ничего не теряют. Соперниками при нынешнем раскладе остается «Сибирь», у которой к концу чемпионата наметился спад, и свою шестую строчку новосибирцы вполне могли потерять, уступив ее набравшему обороты «Нефтехимику».

Именно нижнекамцы и выглядят главными пострадавшими при варианте остановки чемпионата. Команда Олега Леонтьева в январе разогналась не на шутку. Только за последнюю неделю они обыгрывали московское «Динамо» и челябинский «Трактор». А это, на секундочку, одни из главных фаворитов Кубка Гагарина — 2022.

После 49 игр регулярного чемпионата «Нефтехимик» набрал уже 52 очка, прочно осев на седьмой позиции Восточной конференции. Главные конкуренты же, новосибирцы, наоборот, дважды уступили аутсайдерам во Владивостоке.

На момент остановки чемпионата нижнекамцев и новосибирцев разделяет 5 очков, при игре в запасе у татарстанцев. При гипотетической победе над «Салаватом» в матче, который должен пройти 22 января, «Нефтехимик» сокращал бы отставание до трех очков, и при оставшихся шести играх нагнать их было бы более чем реально.

В таком случае соперником по первому раунду плей-офф нижнекамцев был бы «Ак Барс», а это куда более предпочтительный вариант, чем «Металлург». Казанцы в нынешнем сезоне играют нестабильно, явных лидеров в команде нет, а половина новичков так и не раскрылись (Тарасов, Уил, Бобков и др). При таком раскладе нас ожидало бы остросюжетное и упорное татарстанское дерби, способное затмить «Зеленое».

При остановке же чемпионата «Нефтехимик» точно попадает на глыбу в виде «Магнитки», слабых мест у которой куда меньше, чем у Казани. Команда у Ильи Воробьева в нынешнем сезоне практически неуязвимая и будет однозначным фаворитом.

«Салават» в очередной раз будет начинать с «Авангардом»

Уже четвертый раз за последние четыре года «Салават Юлаев» может сойтись в плей-офф с омским «Авангадом», которому Уфа уступила в обоих встречах регулярки.

Весной 2018-го эти команды встречались в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимцы тогда сумели вырвать проход в следующий раунд лишь в овертайме седьмого поединка. В 2019 году Уфа и Омск вновь сошлись в плей-офф — на этот раз уже в финале Восточной конференции. Дальше прошел «Авангард» — 4:2. Шесть овертаймов пришлось сыграть командам в той серии, что говорит об уровне накала. Ну а уже в недоигранном плей-офф 2020 года пришла очередь уфимцев останавливать команду Боба Хартли — с теми же 4:2

Теперь «Салават Юлаев» тренирует Томи Лямса, который пока в плей-офф лишь проваливался, вчистую уступив «Ак Барсу» — 0:4 в первом раунде прошлого сезона.

В нынешнем году «Авангард» не выглядит таким непобедимым, как в прошлом. Действующим чемпионам не хватает стабильности и прошлогодней уверенности лидеров. Буше покинул Балашиху, а Толчинский уже не тот.

При этом у «Салавата» новых козырей в рукаве по сравнению с прошлым сезоном не появилось. Уфимцы по-прежнему уповают на финскую тройку Маннинен — Гранлунд — Хартикайнен, а также на Юху Метсолу в качестве стража ворот. И еще большой вопрос, в каком состоянии они вернутся из олимпийского Пекина.

Из россиян более-менее стабильно опасен Александр Кадейкин. Сергей Шмелев так и не раскрылся как хоккеист топ-6, порой выпадая на несколько матчей подряд. Даже Родион Амиров окончательно пропал с радаров, так что о неожиданных выстрелах тоже говорить не приходится.

Впрочем, даже в случае доигровки сезона эта пара с большой вероятностью останется такой же. Разве что команды могли бы поменяться местами, что означало бы лишь, что дома начинать команде Боба Хартли.