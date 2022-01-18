«У всех подгорело, был мощный кипеж» — что происходит с кадрами на «БИМ-радио»

Основатель «БИМ-радио» Вячеслав Долгополов — об уходе главреда Айгуль Салимзяновой, ее преемнице и слухах о проблемах на станции

На старейшем FM-радио Казани «БИМ-радио» сменился главный редактор. После трех с половиной лет работы Айгуль Салимзянову, «варяга» из татарстанского Минздрава, сменил «свой человек» — Ксения Уточкина, проработавшая здесь с 2013 года. Несколько кадровых ротаций на станции в прошлом году породили в медиасообществе разговоры о возникших проблемах. Однако основатель «БИМ» Вячеслав Долгополов и сотрудники опровергли эту информацию, заверив «Реальное время», что смена главредов и другие перестановки никак связаны с текущим положением дел. Напротив, под давлением конкуренции форматов станция пытается взять курс на обновление.



«У нас — развитие здорового человека, а не текучка курильщика»

В начале года внимание татарстанского медиасообщества вновь привлекли кадровые перестановки на «БИМе». Стало известно об уходе главного редактора станции Айгуль Салимзяновой после трех с половиной лет работы. В телеграм-канале «Тупой татарский пиарщик» связали ее уход со слухами, которые муссировались весь прошлый год — якобы дела у радио «идут крайне неважно, из-за чего работников там отправляли в административку».

Вскоре, словно в подтверждение сказанного, последовало письмо, в котором на условиях анонимности сообщалось, что с радио ушли «техники, пиарщик, несколько диджеев и даже менеджеры, которые работали с самого основания». Автор также указал, что «с финансами там туго и экономия на всем, а зарплата как у продавца-кассира».

Сама Айгуль Салимзянова поспешила развеять слухи, заявив, что ушла «исключительно по собственному желанию расти и развиваться, не стоять на месте, а не из-за последствий пандемии или денег»: «Не секрет, что пандемия заметно ударила по СМИ, и не только по СМИ, и «БИМ» не является исключением. Но на сегодняшний день ситуация выправилась. Все более чем стабильно. А вопрос кадровых движений никак не связан с последствиями пандемии. Жизнь — движение, в творчестве тем более».

Радиостанция и сама ответила телеграм-каналу, поспешив заверить, что никаких проблем не испытывает, тем более с кадрами: «Да, коллектив «БИМ-радио» время от времени меняется, и, судя по камбэкам, многие бы продолжили заниматься общим делом, если бы не разного рода обстоятельства. И некоторые сотрудники все же стали бывшими не за один год, как об этом написали здесь. С уверенностью можем сказать, что кадрового голода мы никогда не испытывали. У нас — развитие здорового человека, а не текучка курильщика».

«Главные редактора у нас меняются редко»

Об уходе Салимзянова сообщила у себя в соцсетях, что «с грустинкой, но с огромной благодарностью и любовью к компании» двигается дальше. При этом поблагодарила руководителя станции Илону Зиннатову и учредителя Вячеслава Долгополова, передав «руль редакторства».

На вопрос «Реального времени», где намерена работать дальше, Айгуль ответила: «Я не готова говорить об этом сейчас». Салимзянова даже не указала, какую сферу деятельности выбрала на этот раз (до прихода на «БИМ» она работала пресс-секретарем татарстанского Минздрава).

Работники радиостанции утверждают, что идет обычная ротация кадров — у кого-то кончается контракт, кто-то уезжает в Москву. «Вероятно, просто иногда совпадает, что уходит сразу несколько человек — отсюда и слухи», — комментирует происходящее на станции собеседник «Реального времени». К примеру, еще осенью о своем уходе объявил и ведущий Айдар Гумеров.

Ксения Уточкина. Предоставлено радиостанцией

Учредитель «БИМ-радио» Вячеслав Долгополов пояснил причины, по которым станцию покинула Айгуль Салимзянова, сроками контракта, а также рассказал о новом главреде Ксении Уточкиной из числа «старожилов» БИМа:

— У нас люди работают по контракту. У Салимзяновой контракт закончился. Ей нужно развиваться в другом месте, она ведь не бронзовая, — объяснил Долгополов. — Главные редактора у нас меняются редко. Обычно они вырастают из ведущих. Она у нас первая, кто пришел извне. Уточкина с нами со школы. Я помню, ее мама училась в школе диджеев, она с ней училась. Потом у нее родился ребенок. А для меня она все еще ребенок. А Айгуль — поработала по контракту и ушла. Куда — не знаю. Я лично с ней не взаимодействовал.

В последний раз подобные слухи о проблемах на «БИМе» появились в начале пандемии, вспоминает Долгополов:

— Когда началась эпидемия — у всех подгорело. Я смотрю на российские СМИ — был мощный кипеж у всех — радио, телевидение. Никто не знал, насколько это затянется, может на всю жизнь? Все как в фильме «Эпидемия». Помните, в город не заедешь, эсэмэски, стоят люди с автоматами...

Также Долгополов отправил ссылку на достижения компании за прошлый год. Среди них — 3-е место в шоу «Не пора ли нам пора» на фестивале «Вместе Медиа. Приволжье» в номинации «Лучшее утреннее/вечернее шоу», победа рубрики «Айда учить татарча» в номинации «ЭТНОзвук» в XIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, попадание шоу «УтроМани» в шорт-лист премии «Радиомании».

Айгуль Салимзянова пришла на «БИМ» из другой сферы, с 2013 года она работала пресс-секретарем Министерства здравоохранения РТ. Впрочем, еще ранее она несколько лет проработала на «Радио Татарстана» (ГТРК «Татарстан»). Судя по информации, гулявшей тогда в Сети, у редактора на «БИМе» было множество обязанностей, включая программирование радиостанции, разработку программ, акций, работу с ведущими, работу с социальными сетями, взаимодействие с региональными партнерами-ретрансляторами, коммерческим, техническим и PR-отделами, ведение документооборота (совместно с юристом и бухгалтерией).

Ксения Уточкина в 2013 году поступила в «Школу радиоведущих «БИМ-радио», куда поступила и ее мама. После чего девушка запустила программу «Звезды БИМа ВКонтакте». Через несколько лет программа победила в международном конкурсе «Радио без границ», как лучшая авторская программа. В конце года Ксения начала работать в линейном эфире, вскоре стала руководителем крупных проектов компании и работала в креативной группе. Среди последних ее проектов — упомянутое выше шоу «Не пора ли нам пора».



Комментируя «Реальному времени» свое назначение на должность главреда, Уточкина рассказала о смене вектора развития «БИМа» — изменении формата некоторых передач и запуске новых, но всех деталей пока не раскрыла:

— Последние 2 года научили нас быстро адаптироваться под постоянные изменения, поэтому будем анонсировать наши проекты и новые решения тогда, когда наступит время запуска. Пусть это будет приятным сюрпризом для наших слушателей, подписчиков и клиентов. Можем сказать, что наши традиционные проекты — «Автогерой», тематические вечеринки со слушателями, встречи оффлайн, автомобильные конкурсы — получат обновление и будут реализованы в этом году в новом формате, — сообщила новый редактор радио, добавив, что от ведения эфиров тоже не откажется.