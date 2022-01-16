«Казань в моем сердце»: кто звонит Ильясу Айдарову из космоса и каким видели город казанцы прошлых веков

В галерее «Дом-Аrt» открылась персональная выставка народного художника Татарстана

Фото: Максим Платонов

Народный художник Татарстана Ильяс Айдаров, чьи работы выставлялись в космосе на МКС, привез в Казань новую выставку. Экспозиция «Казань в моем сердце» открылась в галерее «Дом-Art». Автор представил более 70 полотен, на которых изображены хорошо известные и дорогие сердцу многих казанцев дома. Выставка будет работать до весны. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Молодость старых особняков

Выставка Ильяса Айдарова включает в себя 73 работы, написанные в разные годы — от 2007-го до 2021-го. Все они выполнены в едином стиле и посвящены родному городу. Акварельные пейзажи отображают знаковые для города и самого художника здания — Дом Ушковой, Шамовская больница, Усадьба Сандецких, Дом Апанаевых, оперный театр, Дом Кекина и многие-многие другие.

Однако на все эти строения художник взглянул глазами казанца XIX века. Его фантазия добавила домам молодости и вместе с ней некоего авантюризма. Так, он со смелостью, присущей творческой натуре, изобразил у этих зданий и казанцев, одетых по моде того века — гуляющие дамы с собачками, спешащие на рынок хозяйки, щеголи, выпрыгивающие из первых «самодвижущихся экипажей», брички и кареты с впряженными лошадьми. Дома зажили той молодой, и одновременно давно ушедшей жизнью, что кипела в Казани столетие-другое назад.

Дружки с Лесгафта и спорт об оперном

Правда, у местных краеведов возникли споры относительно оперного театра — откуда бы взяться пролетке у здания, построенного в 1956 году?

— Когда я разместил эту работу в интернете, мне пришло сообщение от казанской журналистки — мол, быть такого не может. Но ведь и я не только на фантазию опирался, но и на факты. Вновь покопался на просторах Сети и нашел фотографию тех лет, где перед казанским театром оперы и балета вместе с ГАЗом действительно стоит небольшой экипаж. Да, и такое было! Отослал ей это фото, и инцидент был исчерпан. Вновь найти это фото мне не удалось, когда я готовился к выставке, поэтому на обороте картины я прицепил фото уже московского оперного театра, где также стоят и машины, и коляски с лошадьми, чтобы споров больше не было, — рассказал «Реальному времени» Ильяс Айдаров.

Самая недавняя картина — 2021 года, изображает воссозданный Собор Казанской иконы Богородицы — у стен храма с красными хоругвями идет крестный ход.

Одна из ранних в серии — «Дружки с улицы Лесгафта». Именно в старом деревянном домике в центре города и прошло детство художника. Он говорит, что и сегодня нет-нет и заглядывает на улицу детства, тем более что пара друзей еще остались там: «Как-то увидел горящее окно и зашел в квартиру, встретились, поговорили», — вспоминает Ильяс Айдаров.

Мастерская на троих

Почему именно зданиями так заинтересовался художник? Ответ прост — по образованию он архитектор, живописью стал заниматься всерьез несколько позже. Вот уже много лет он живет и работает в Москве, заезжая в родной город примерно по два-три раза в год:

— Здесь живет моя мама, Люция Хусаиновна, ей уже 93 года. Поскольку я архитектор, то и душа у меня лежит к изображению старых особняков. Коллекция подбиралась долго, более 10 лет, в основном здесь Казань, но есть шесть работ по Чистополю.

Интересно, что выставку дополняют и работы супруги художника, Полины, и их сына Даниэля, который учится в лицее при Российской академии художеств имени Сурикова. Полина Айдарова представила декоративные предметы из художественного стекла, а также забавные картинки-открытки, а Даниэль сделал серьезную заявку в графических работах.

— С женой мы познакомились в одной из московских галерей, в которой она работала. Наверное, глядя на меня, она выучилась на дизайнера и стала тоже заниматься творчеством. У нас есть одна на всех троих мастерская, дома мы работ почти не держим — это был бы уже перебор, глаза должны отдыхать, — признался художник.

Розыгрыш и заоблачный звонок

Художник имеет множество званий, медали и орден Татарстана «Дуслык». В 2013 году он стал лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. Денежную часть премии художник передал художественной школе №1, где когда-то учился сам.

Однако одним из самых ярких его достижений можно считать рекорд, занесенный в российское отделение Книги рекордов Гиннесса. Ильяс Айдаров — первый и единственный художник, картины которого выставлялись на МКС. В 2005 году туда отправились акварели и карандашные рисунки с изображениями казанских мечетей, других достопримечательностей Казани и Великого Болгара. Выставок было несколько, и работ за пределы Земли вылетало достаточное число. В «Дом-Art» можно увидеть шесть картин-путешественниц. Имена космонавтов, которые увозили в космос картины художника, Ильяс Айдаров помнит «на зубок» — Сергей Залетин, Геннадий Падалка, Юрий Маленченко, Олег Котов и Салижан Шарипов.

— Когда мои картины только отправились на МКС, я сообщил об этом друзьям. Дело в том, что, отправляясь на орбиту с моими картинами, Салижан обещал позвонить прямо с МКС. Мы сидели у меня дома мужской компанией, было застолье. Раздается звонок, беру трубку, а там: «Это Салижан. Мы тут в открытый космос выходили, так все твои картины выдуло в открытый космос!...» Я не сообразил сразу, сказал, что главное — это здоровье космонавтов. Но тут дверь в соседнюю комнату распахивается, входит мой друг с телефоном в одной руке, другой он зажимает себе нос, чтобы сделать гнусавый голос. Разыграли. Зато на следующий день бегу я по улице, сына из школы забрать. Мне на сотовый действительно позвонил Салижан. Вот это удивительно было — звонок в прямом смысле откуда-то сверху, — говорит Ильяс Айдаров.

Выставка «Казань в моем сердце» расположилась на двух этажах галереи «Дом-Аrt», она продлится до 17 марта.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов