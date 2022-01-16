«Казань в моем сердце»: кто звонит Ильясу Айдарову из космоса и каким видели город казанцы прошлых веков
В галерее «Дом-Аrt» открылась персональная выставка народного художника Татарстана
Народный художник Татарстана Ильяс Айдаров, чьи работы выставлялись в космосе на МКС, привез в Казань новую выставку. Экспозиция «Казань в моем сердце» открылась в галерее «Дом-Art». Автор представил более 70 полотен, на которых изображены хорошо известные и дорогие сердцу многих казанцев дома. Выставка будет работать до весны. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Молодость старых особняков
Выставка Ильяса Айдарова включает в себя 73 работы, написанные в разные годы — от 2007-го до 2021-го. Все они выполнены в едином стиле и посвящены родному городу. Акварельные пейзажи отображают знаковые для города и самого художника здания — Дом Ушковой, Шамовская больница, Усадьба Сандецких, Дом Апанаевых, оперный театр, Дом Кекина и многие-многие другие.
Однако на все эти строения художник взглянул глазами казанца XIX века. Его фантазия добавила домам молодости и вместе с ней некоего авантюризма. Так, он со смелостью, присущей творческой натуре, изобразил у этих зданий и казанцев, одетых по моде того века — гуляющие дамы с собачками, спешащие на рынок хозяйки, щеголи, выпрыгивающие из первых «самодвижущихся экипажей», брички и кареты с впряженными лошадьми. Дома зажили той молодой, и одновременно давно ушедшей жизнью, что кипела в Казани столетие-другое назад.
Дружки с Лесгафта и спорт об оперном
Правда, у местных краеведов возникли споры относительно оперного театра — откуда бы взяться пролетке у здания, построенного в 1956 году?
— Когда я разместил эту работу в интернете, мне пришло сообщение от казанской журналистки — мол, быть такого не может. Но ведь и я не только на фантазию опирался, но и на факты. Вновь покопался на просторах Сети и нашел фотографию тех лет, где перед казанским театром оперы и балета вместе с ГАЗом действительно стоит небольшой экипаж. Да, и такое было! Отослал ей это фото, и инцидент был исчерпан. Вновь найти это фото мне не удалось, когда я готовился к выставке, поэтому на обороте картины я прицепил фото уже московского оперного театра, где также стоят и машины, и коляски с лошадьми, чтобы споров больше не было, — рассказал «Реальному времени» Ильяс Айдаров.
Самая недавняя картина — 2021 года, изображает воссозданный Собор Казанской иконы Богородицы — у стен храма с красными хоругвями идет крестный ход.
Одна из ранних в серии — «Дружки с улицы Лесгафта». Именно в старом деревянном домике в центре города и прошло детство художника. Он говорит, что и сегодня нет-нет и заглядывает на улицу детства, тем более что пара друзей еще остались там: «Как-то увидел горящее окно и зашел в квартиру, встретились, поговорили», — вспоминает Ильяс Айдаров.
Мастерская на троих
Почему именно зданиями так заинтересовался художник? Ответ прост — по образованию он архитектор, живописью стал заниматься всерьез несколько позже. Вот уже много лет он живет и работает в Москве, заезжая в родной город примерно по два-три раза в год:
— Здесь живет моя мама, Люция Хусаиновна, ей уже 93 года. Поскольку я архитектор, то и душа у меня лежит к изображению старых особняков. Коллекция подбиралась долго, более 10 лет, в основном здесь Казань, но есть шесть работ по Чистополю.
Интересно, что выставку дополняют и работы супруги художника, Полины, и их сына Даниэля, который учится в лицее при Российской академии художеств имени Сурикова. Полина Айдарова представила декоративные предметы из художественного стекла, а также забавные картинки-открытки, а Даниэль сделал серьезную заявку в графических работах.
— С женой мы познакомились в одной из московских галерей, в которой она работала. Наверное, глядя на меня, она выучилась на дизайнера и стала тоже заниматься творчеством. У нас есть одна на всех троих мастерская, дома мы работ почти не держим — это был бы уже перебор, глаза должны отдыхать, — признался художник.
Розыгрыш и заоблачный звонок
Художник имеет множество званий, медали и орден Татарстана «Дуслык». В 2013 году он стал лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. Денежную часть премии художник передал художественной школе №1, где когда-то учился сам.
Однако одним из самых ярких его достижений можно считать рекорд, занесенный в российское отделение Книги рекордов Гиннесса. Ильяс Айдаров — первый и единственный художник, картины которого выставлялись на МКС. В 2005 году туда отправились акварели и карандашные рисунки с изображениями казанских мечетей, других достопримечательностей Казани и Великого Болгара. Выставок было несколько, и работ за пределы Земли вылетало достаточное число. В «Дом-Art» можно увидеть шесть картин-путешественниц. Имена космонавтов, которые увозили в космос картины художника, Ильяс Айдаров помнит «на зубок» — Сергей Залетин, Геннадий Падалка, Юрий Маленченко, Олег Котов и Салижан Шарипов.
— Когда мои картины только отправились на МКС, я сообщил об этом друзьям. Дело в том, что, отправляясь на орбиту с моими картинами, Салижан обещал позвонить прямо с МКС. Мы сидели у меня дома мужской компанией, было застолье. Раздается звонок, беру трубку, а там: «Это Салижан. Мы тут в открытый космос выходили, так все твои картины выдуло в открытый космос!...» Я не сообразил сразу, сказал, что главное — это здоровье космонавтов. Но тут дверь в соседнюю комнату распахивается, входит мой друг с телефоном в одной руке, другой он зажимает себе нос, чтобы сделать гнусавый голос. Разыграли. Зато на следующий день бегу я по улице, сына из школы забрать. Мне на сотовый действительно позвонил Салижан. Вот это удивительно было — звонок в прямом смысле откуда-то сверху, — говорит Ильяс Айдаров.
Выставка «Казань в моем сердце» расположилась на двух этажах галереи «Дом-Аrt», она продлится до 17 марта.
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