«Синтез» одержал две уверенные победы с новым тренером

«Российскому водному поло требуется как можно больше команд»

Двумя разгромами соперников порадовал своих болельщиков казанский «Синтез». В стартовых матчах 2022 года «Синтез» разгромил астраханское «Динамо» — 18:6 и 20:6. Повод для радости предоставили и молодые ватерполисты «Синтез-УОР», победившие столичный ЦОП Москомспорта — 11:8. Подробности — в материале «Реального времени».

Почти одинаковый счет и такие разные сценарии

Казалось бы, ориентируясь на итоговый счет, казанский «Синтез» во втором матче с астраханским «Динамо» забросил на два мяча больше, но по ходу действия именно вторая игра выдалась для казанцев гораздо сложнее. Более того, при счете 7:5 у казанцев были удалены два ватерполиста, но Евгений Костров выручил, и команды ушли на большой перерыв. После него «Синтез» было не остановить — 13:1 за два периода, как будто играли представители двух разных лиг. Такое же впечатление было по ходу всего первого поединка, завершившегося со счетом 18:6 и ставшего первым под руководством нового наставника Реваза Чомахидзе. Несмотря на свои грузинские корни, это бывший игрок сборной России из знаменитой команды, в которую входил и наставник Астрахани Дмитрий Стратан, и президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, и теперь уже бывшие тренеры команды Марат Закиров, и предыдущий наставник Александр Ерышев.

Рассказ о Чомахидзе мы отложим, поскольку запланировано официальное знакомство с ним на пресс-конференции, после которой мы надеемся на личное общение, поскольку есть необходимость максимально полно представить этого специалиста, а сейчас хотели бы подвести итоги первой половины текущего чемпионата страны. Предлагаем вашему вниманию комментарии главных тренеров команд казанского «Синтеза», волгоградского «Спартака», питерской «Балтики» и астраханского «Динамо-СШОР», которые возглавляют турнирную таблицу.

Реваз Чомахидзе — бывший игрок сборной России. Фото: instagram.com/sintez_kazan

«Перепады в игре я бы объяснял тем, что были проблемы с составом»

«Несмотря на то что мы занимаем промежуточное первое место, игра команды пока не является ровной. Правда, перепады в игре я бы объяснял тем, что были проблемы с составом, когда травмы накладывались на какие-то другие проблемы со здоровьем. Необязательно коронавирус, к примеру, сейчас мы столкнулись с тем, что Ивану Сучкову вырезали аппендицит, затем Николай Лазарев испытывал проблемы со спиной из-за защемления нерва. Поэтому приоритетная задача: восстановить всех, и в сильнейшем составе готовиться к решающим играм сезона.



В этом плане нас выручало наличие сквозной заявки со второй командой «Синтез-УОР», и часть ее игроков закрывали наши пробелы в составе, попутно набираясь опыта в тренировочном процессе с игроками уровня сборной страны и противостоянии с сильными соперниками. Егор Васильев вообще провел практически весь сезон с основой, помогая нам решать проблемы по закрытию позиции защитника. В матчах еврокубков он заменял выбывшего тогда из состава Аделя Латыпова. Много играли в основной команде Аскар Махиянов, Замир Мирзиев. Сейчас, когда я разговариваю с вами, в основе тренируется шесть человек из «Синтез-УОР», которым в конец недели предстоит сыграть против такого грозного соперника, как «Динамо-СШОР», — рассказал Марат Закиров, главный тренер «Синтеза».

Фото: instagram.com/sintez_kazan

Кстати, о пользе сквозной заявки говорил и наставник «Синтез-УОР» Евгений Ярощук, напомнивший, что «подобное мы практикуем еще со времен, когда «Синтез» тренировал Владимир Захаров, а вторая команда носила название «Химик».

«Пора присмотреться к тому, что происходит в одном из старейших олимпийских видов спорта»

Что касается Закирова, то он прокомментировал также выступления ближайших преследователей:

«Астраханскую команду, как еще ЦОП Москомпспорта, куда перешла часть игроков из московского «Динамо», я назвал бы в числе претендентов на медали. Как, естественно, и наших ближайших преследователей из Волгограда и Санкт-Петербурга.



По поводу возрождения «Динамо», где я работал главным тренером, отмечу, что нет никаких новостей, хотя понятно, что российскому водному поло требуется как можно больше команд для розыгрыша национального чемпионата.



Кстати, нам есть в чем позавидовать дублерам, у которых есть еще и первенство России, а нам предстоит буквально только две игры практически за два месяца, когда мы будем только тренироваться. Хотя порядка семи-восьми наших ведущих игроков все же получали дополнительную нагрузку, будучи вызваны в новый состав сборной страны, которая начала подготовку к международному сезону».

Любопытно, что за Казань выступают рекордсмены нынешнего сезона Сергей Белянский и Раиль Тазеев, которые играют под руководством Ярощука и за «Синтез-УОР», и молодежную команду U 20, а в юношеской команде тренера Николая Шепелева они защищают цвета U 18.

Главный тренер астраханского «Динамо-СШОР» Дмитрий Стратан также поделился своим мнением:

«Мне кажется, пора присмотреться к тому, что происходит в одном из старейших олимпийских видов спорта. Пусть на уровне попечительского совета, поскольку вмешательство государственных органов в деятельность общественных организаций недопустимо. То количество команд, семь, без всякой Высшей лиги, как было ранее, тот уровень внутреннего чемпионата, это уже давным-давно все провалено. И все хуже и хуже — и в плане качества, и в плане количества.



Выступление нашей команды в первой половине чемпионата я бы назвал неоднозначным. Начали мы сильно, мы входили в сезон с большой энергией и удовольствием, затем подсдали, в том числе по объективным причинам. Поскольку у меня было травмировано пять игроков, в том числе были серьезные случаи. Касаемо коронавируса отмечу, что практически все перенесли это заболевание, причем так совпало, что болели практически одновременно, так что из этой ситуации можно даже вывести положительный момент. Потихонечку ребята восстанавливаются, и, думаю, мы будем выбираться из этой ситуации».

«Вторая игра в Казани порадовала тем, что ребята меня начали понимать»

Главный тренер волгоградского «Спартака» Владимир Карабутов отметил следующее:

«Я столкнулся с тем, что не все меня понимали и делали не то, что требуется. Однако вторая игра в Казани, выигранная 6:5, порадовала тем, что ребята меня начали понимать, выполняя процентов на 60 от того, что я от них требую. Совсем недавно на тренировке я пришел к мысли, которой поделился со своими подопечными, что я уже забыл о каких-то вещах, которые сейчас вынужден вспоминать и вновь их нарабатывать со вновь пришедшими в команду ватерполистами».



Главный тренер «Балтики» Андрей Белофастов общался с корреспондентом «Реального времени» уже в качестве главного тренера сборной России. Полностью интервью можно будет прочитать в ближайшее время, а пока только комментарий по первой половине сезона:

«Отмечу, что после прошлого сезона произошло много пертурбаций практически во всех командах, за исключением «Синтеза», который остался в чемпионском составе. Волгоград потерял трех ветеранов — Агаркова, Халтурина и Чешева, но грамотно возместил эти потери. К примеру, второй год подряд брал игроков из Питера, в прошлом году Степанова, сейчас Буланаева и Васильева. Это приятно в том плане, что ребята в команде растут, но тяжело с той точки зрения, что команда ослабевает перед стартом сезона. Что касается «Балтики», то у нас был ряд очень хороших игр, имею в виду матчи с Волгоградом и Астраханью, по итогам которых я оценил бы первый круг в положительном ключе».



Джаудат Абдуллин