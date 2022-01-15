Домрачева и Бьорндален ведут китайскую сборную по биатлону к медалям Олимпиады?

Звездная супружеская пара приняла вызов сделать биатлон в Китае популярным и не ударить в грязь на домашних Играх

Самая известная супружеская пара в мире биатлона — Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева решили не останавливаться после окончания спортивной карьер и в 2019-м приняли новый вызов — согласились на предложение возглавить сборную Китая. Задача непростая — вывести далеко не топовую сборную на высокий уровень, но что еще важнее — популяризировать этот «северный» вид спорта в Поднебесной. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как биатлонисты в Китае пошли по стопам футболистов, с какими установками пришли Бьорндален и Домрачева и как за 2 года они уже резко подтянули результаты китайской команды.

Сначала пиар, потом — результат. Белорусская публика недовольна поступком Домрачевой

За пару лет до домашней Олимпиады китайский биатлон решил пойти по протоптанному пути коллег из популярных видов спорта.

Многие помнят, как с приходом больших денег, в середине «десятых» в Китае развернулась футбольная революция. Сначала в середине «десятых» малоизвестный на то время клуб «Гуанчжоу Эвергранд» приглашал тренировать чемпиона мира Марчелло Липпи, в атаку приобретали то постаревшего Робиньо и Джексона Мартинеса, а позже забрали у «Барселоны» именитого бразильца Паулиньо. Остальные китайские клубы тоже подтянулись и «пропылесосили» нескольких ведущих звезд из европейских лиг.

В лице именитых футболистов китайцы нашли сразу два преимущества: результативных игроков, способных быстро давать результат, но еще важнее — полные трибуны зрителей, чего так не хватало футбольной федерации Китая.

Подобного результата в Китае ожидают и от новоиспеченных звездных тренеров. Привлечение Домрачевой и Бьорндалена — это скорее нацеленность не столько на результаты, сколько на громкий пиар-ход. Такие известные имена способны привлечь внимание к биатлону по всей стране и сделать его более массовым.



Предложение тренировать сборную Китая поступило практически сразу после завершения карьеры Дарьи и Уле. А первое сотрудничество Бьорндалена со сборной Китая состоялось в 2017 году. Тогда он, будучи действующим спортсменом, вместе со своим спонсором — производителем лыж Madshus — принимал участие в проекте Bring kids to the snow. Целью проекта является увеличение числа китайцев, занимающихся лыжным спортом в преддверии Олимпиады.



Подписание контракта с биатлонной федерацией Китая стало большим вызовом для золотой биатлонной пары, они тренируют сборную, которая никогда не выигрывала олимпийских медалей. Но почему именно Китай? Звездные тренеры объясняют свое решение новым опытом и жизненным вызовом:



«Как и все спортсмены высокого класса, мы любим бросать себе вызов. Также это отличный способ продолжить биатлонную карьеру. В команде мы увидели таланты и подумали, что сможем поднять их уровень. Уле начинает работу в качестве главного тренера сборной, я — в качестве тренера женской команды. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. Наша перспектива — создание и развитие профессионалов высокого уровня, раскрытие потенциала в каждом члене сборной», — заявила Домрачева.



Решение продолжить спортивную карьеру в тренерстве Китая, кстати, назвали непатриотичным на родине Домрачевой, Белоруссии. В ее адрес посыпался шквал критики и негодования, обвинения в погоне за деньгами и славой, а кто-то и вовсе требовал лишить Дарью звания «Герой Беларуси». В Норвегии же, наоборот, отнеслись с понимаем и поддержали Бьорндалена в его начинании. С намеком на то, что полученный опыт он применит на благо норвежского биатлона.



Что было с биатлоном в Китае до прихода Домрачевой и Бьорндалена?



Первые заезды в кубковые очки китайцев датировались в 1992 году в Рупольдинге. Тогда Ван Цзиньфэн по итогам индивидуальной гонки заняла 25-е место и забрала первые кубковые очки для своей сборной. На следующем этапе, в Антерсельве, показал себя Сун Айцинь — у него 21-е место в индивидуальной гонке и 22-е в спринте.

Первый серьезный успех национальную сборную Китая ожидал в 2000 году — Шумей Ю также стала второй в индивидуалке чемпионата мира. В сезоне 2006/07 азиатки на двух этапах подряд выиграли эстафетную бронзу, в 2008/09 — китайский квартет финишировал вторым и третьим.



В мужской команде все было еще менее урожайно. Более-менее выделялся лишь один Чжан Чэнъе — ему удалось завоевать серебро в индивидуальной гонке в Антерсельве (Италия) в сезоне 2004/05.

И Москва не сразу строилась. Результаты китайцев сегодня



Первые успехи после начала работы с новыми наставниками не заставили себя ждать.



Так на летнем чемпионате мира — 2019 в Раубичах (Беларусь) китаянка Чанг опередила всю сборную России в гонке преследования. По итогам летнего чемпионата китайцы уверенно были лучше русских. В их копилке оказалось три золота и серебро.

Для сравнения, российская команда стала третьей в общем зачете и смогла увезти из Раубичей только две медали высшего достоинства. Но как показывает опыт успешное выступление летом — далеко не гарантия побед зимой.

А такого, увы, не случилось. Сборная Китая пропустила весь прошлый кубковый сезон, просидев на базах в изоляции без международной соревновательной практики. Сейчас у Домрачевой и Бьорндалена всего 2 месяца, чтобы научить своих спортсменов, как правильно соревноваться с элитой.



«Ребятам не хватает опыта работы на европейских трассах, — делится в интервью «Матч ТВ» Дарья Домрачева. Разнообразие с рельефом не лучшее, но мы постарались компенсировать это. Мотивации не хватает, поэтому присутствуем на каждой тренировке, чтобы заряжать и поднимать боевой дух»



Сезон 2021/22 для подопечных Дарьи и Уле начался с 16-го места и чистой стрельбы Чжан Ян в индивидуалке и 96-го места и трех кругов штрафа Чен Фанмина в спринте в Эстерсунде (Швеция). На эстафете в Хохфильцине женщины финишировали пятнадцатыми с двумя штрафными кругами, использовав шесть дополнительных патронов, а мужчины и вовсе лишь 23-ми, проиграв лидерам больше семи минут. Как показали четыре кубковых этапа, сборная далеко не в лучших кондициях. Неужели методика Бьорндалена и Домрачевой не работает?



Увидеть плоды упорного труда элитных наставников и их подопечных получилось лишь к пятому этапу в Оберхофе. Немецкий этап стал самым результативным в преддверии Олимпиады. Здесь сразу шесть раз китайские атлеты заезжали в рейтинговые очки. 12-е место Чен Фанмина в спринте у мужчин стало сенсацией.



Чен взял один промах и выиграл на 12 секунд у олимпийского чемпиона Себастьяна Самуэльссона, а чистым ходом и вообще опередил на шесть секунд бронзового призера Олимпиады, победителя кубка мира Доминика Виндиша.

Следующим громким заявлением стало 10-е место в сингл-миксте. Китайский дуэт опередил лидирующие державы мирового биатлона: Норвегию, Чехию, Францию и бронзовых в этом виде призеров Олимпиады Италию, использовав семь дополнительных патронов на восемь рубежей.



По итогам одного лишь Оберхофа женщины принесли 71 одно в копилку Кубка наций, а это больше, чем за три последних этапа вместе. Мужчины забрали 59 оберхофских очков. В тотале лучшая из китаянок Чу Юаньмен занимает 54-е место, у мужчин Чен Фанмин расположился на 57-й строчке.

Как показали прошедшие гонки, у сборной Китая со стрельбой все в порядке, но успеют ли звездные тренеры поднять функциональную готовность? Ответ узнаем на Олимпиаде.