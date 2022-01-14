Банковский сектор Татарстана — 2021: самый финансово успешный год за всю историю

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В начале прошлого января российские аналитики давали умеренно оптимистичные прогнозы по развитию банковского рынка, подводя итоги первого года пандемии коронавируса. Татарстан, со своим теперь уже небольшим банковским сектором, не отличался от общих заданных трендов по стране. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает рассмотреть: какие ожидания экспертов рынка сбылись, а какие — нет и почему.

Состояние сектора и прогнозы в начале 2021 года



В Поволжье наиболее развитым рынком кредитных организаций является Татарстан — в нашей республике головным офисом располагают 13 структур. Это 30% от общего количества банков, зарегистрированных в ПФО в целом.

Кризис 2020 года для банковской системы страны, в том числе и для Татарстана, протекал иначе, чем в 2008 и 2014 годах. Особенно был заметен контраст с 2014—2015 годами, когда существенно просела банковская сфера, страхование, произошел резкий рост процентных ставок, в том числе и по депозитам — с 10—12 до 20%. Как следствие, многие банки не пережили тот кризис, не выдержав нагрузки и оттока средств вкладчиков.

В 2020 году же удалось избежать отзывов лицензий, некоторые банки даже показали рост портфелей по итогам года. Отчасти это получилось из-за реализации через банки мер государственной поддержки населения и бизнеса, а это дополнительная ликвидность для самих кредитных организаций — самая важная составляющая банковского бизнеса. В итоге прибыль сектора сократилась незначительно, хотя от 2020 года ожидали худшего. Если общее сокращение прибыли во всех отраслях экономики страны составило порядка 40% по итогам 2020 года, то в банковской сфере падение было всего на 6,3% по отношению к 2019 году.

Весь 2020 год ключевая ставка продолжала снижаться, а за ней падали и ставки кредитования. ЦБ стимулировал пандемийную экономику строго по экономическому учебнику. Благодаря урокам предыдущих кризисов, были созданы достаточные резервы, усовершенствованы механизмы страхования рисков и проверки заемщиков, пролонгированы взятые кредиты. Все эти меры позволили сохранить устойчивость банковской сферы.



Фото: quasa.io

Активы банков в 2020 году росли, но это происходило в основном из-за валютной переоценки (рубль упал на 20%) и вложений в ценные бумаги банков. Реальный кредитный портфель банков не увеличился. Пассивы же (средства компаний на счетах, депозиты физлиц) увеличились на 60%. Что неудивительно, так как и юридические, и физические лица выбрали тактику сбережения, накопления и ожидания в атмосфере экономической неопределенности. Объем средств на счетах и вкладах в Татарстане составлял 651 млрд рублей на начало февраля 2021 года. Это на 5,1% больше, чем в 2020 году. На рублевые сбережения приходилось 85% от всех привлеченных средств или 556 млрд рублей. Сумма за год выросла на 4,9%. Валютные вклады выросли на 6,5% и достигли 95 млрд рублей (эквивалент).

Происходил резкий рост ипотечного кредитования, за счет программ с господдержкой. Из-за рекордно низких ставок по ипотеке большим спросом пользовались программы рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов. Каждый четвертый выданный ипотечный кредит был по программе рефинансирования. По прогнозам, в 2021 году ожидалось продолжение рефинансирования и усиление конкуренции между банками за клиентов по этому продукту. Под сомнение ставилось очередное пролонгирование программы ипотеки с господдержкой под 6,5%. Татарстан изначально не вошел в перечень 24 регионов страны, в которых намечалась пролонгация программы в 2021 году.

По итогам 2020 года Татарстан показал рост в 16% договоров долевого строительства, а количество договоров с использованием эскроу выросло в семь раз. Прогнозировался дальнейший рост кредитов в сегменте корпоративного бизнеса именно за счет активизации работы с застройщиками.

В части просрочки, по итогам 2020 года незначительно увеличилась просрочка по кредитам физлиц. Юридические лица не показали существенного роста просроченной задолженности. В целом по стране из 365 работающих банков только 57 имели долю просроченных кредитов в портфеле свыше 20%.

Фото: sibdom.ru

В целом, по прогнозам экспертов, в 2021 году ожидалось замедление темпов роста кредитования юридических лиц из-за высокой конкуренции с долговыми рынками капитала (облигации и прочее) и отложенных эффектов от снижения качества кредитов и необходимости создания дополнительных резервов. Замедление также прогнозировалось и в сегменте ипотечного кредитования, отчасти из-за ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, которое уже начало говорить о росте инфляции вне заданных рамок.

Прогнозировался рост потребительского и автокредитования с 6-7% в 2020 году до 12% в 2021 году.

Из-за низких ставок по вкладам физлиц и депозитам юрлиц прогнозировались трудности банков в привлечении средств. Банки ждала возросшая конкуренция с брокерами и управляющими компаниями, так как клиенты переводил свои средства в валюту и инструменты финансового рынка. За 2020 год количество татарстанцев, имеющих индивидуальный инвестиционный счет, выросло в два раза. На Московской бирже было 95,5 тысячи счетов татарстанцев. Оборот по счетам (купля-продажа бумаг и других финансовых инструментов) за 2020 год составил 57 млрд рублей. По этому показателю Татарстан занимал пятое место в стране и третье в ПФО.

Предварительные результаты 2021 года

В целом по всем направлениям деятельности банки Татарстана показали рост показателей и прибыльности. Можно с уверенностью сказать, что 2021 год стал самым успешным для банков за всю историю — по прогнозу ЦБ по итогам этого года прибыль банковского сектора страны составит 2,5 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в лучшие годы. Так называемый индекс банковского здоровья составил 91,5%, и это лучший результат за 2 года. Основной причиной прибыльности стало увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.

В частности, общий портфель розничных инвесторов составил 190 млрд рублей. Стоимость их активов, размещенных у брокеров, выросла на 2,8%, до 172,3 млрд рублей. В доверительном управлении портфель увеличился на 12,5% и составил 16,9 млрд рублей. Средний портфель физического лица на брокерском обслуживании сократился на 12,3%, по сравнению с показателями июля, и составил 322,7 тыс. рублей, на доверительном управлении сократился на 8,1%, до 1,5 млн рублей. Свою роль сыграли растущие ставки по вкладам, не все готовы рисковать на фоновом рынке и возвращаются в банки.

Фото: tatcenter.ru

Объем средств, размещенных на счетах эскроу, составил 51,3 млрд рублей на начало ноября, рост 56,5% с начала года. Количество счетов составило 13,3 тыс. и увеличилось с начала года на 40%.

Со счетов эскроу было направлено 39,1 млрд рублей на погашение кредитов застройщиков, рост в 5,3 раза. Количество раскрытых эскроу-счетов увеличилось в 4,5 раза с начала года и достигло показателя в 10,7 тыс. Совокупный лимит действующих кредитных договоров с застройщиками составлял 123,3 млрд рублей, рост в два раза с начала года.

Ипотечное кредитование продемонстрировало рост на 30,3% за 10 месяцев 2021 года и составило 137,9 млрд рублей в общем объеме. Количество ипотечных кредитов выросло на 11,1%, составив 54,8 тыс. договоров. Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов на начало ноября составил 338,2 млрд рублей, рост на 24,8%. Доля просроченной задолженности составляет 0,4% от общего объема ипотечного портфеля (для сравнения этот показатель равняется 0,6% в целом по стране).

Объем средств физлиц, размещенных во вкладах, вырос на 7,1% на начало ноября, составив 703,4 млрд рублей. Доля рублевых вкладов выросла до 86,2%, составив 606,4 млрд рублей, рост 9,3% с начала года. Валютные вклады сократились на 4,7%, до 97 млрд рублей (эквивалент). Тактика сбережения, накопления и ожидания в атмосфере экономической неопределенности продолжает работать.

Объем средств на депозитах юридических лиц составил 528,4 млрд рублей на начало ноября, рост 39,1%, по сравнению с 2020 годом, индивидуальных предпринимателей 20,6 млрд рублей, рост 13,8%, средства на счетах организаций сократились на 3,8%, до 240,1 млрд рублей.

Фото: uznayvse.ru

В целом динамика ипотечного кредитования замедлилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял 28—30% в начале и середине года и замедлился до 18—19% в конце года.

Динамика кредитования физлиц ускорилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял 16—17% в начале и середине года и ускорился до 26—27% в конце года.

Динамика кредитования юрлиц ускорилась — рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составлял отрицательные -10—12% в начале и середине года и ускорился до 21—22% в конце года.

Массовый переход финансовых сервисов в «цифру»

В заключение надо отметить, что наши местные банки, небольшие по размерам, находятся под особым рыночным давлением. Особенно сложно конкурировать региональным банкам, находящимся дальше первой сотни российских банков, которые не принадлежат к финансово-промышленным группам и не имеют промышленных, крупных клиентов.

В дальнейшем на фоне высокой инфляции в стране, реальные доходы населения будут падать, что приведет к сокращению численности качественных заемщиков. Помимо этого ЦБ уже предпринимает меры по охлаждению рынка потребительского кредитования — новые регуляторные требования снизят темпы выдач новых кредитов. Наблюдающаяся волатильность финансовых рынков, ее влияние на валютную переоценку и стоимость ценных бумаг будет оказывать давление на прибыль банков.

Фото: dnr-live.ru

Из-за снижения маржинальности традиционного банковского бизнеса и возросшей конкуренции за клиентов с компаниями из сектора финтеха кредитные организации вынуждены искать новые источники доходов. Крупные банки увеличивают вложения в смежные отрасли финансового сектора — страховой и лизинговый бизнес. Например, за последние 5 лет доля банковских лизинговых компаний в финансировании нового лизингового автопарка увеличилась с 39 до 50%. Это неудивительно, так как это направление является наиболее диверсифицированным и привлекательным с точки зрения доходности.

В целом нас ждет все больший переход финансовых сервисов в «цифру» — в скором времени будет принят закон о доступе малого и среднего бизнеса к услугам финансовых платформ (маркетплейсов). Сейчас на этих площадках предлагаются продукты для физлиц — вклады, полисы ОСАГО, ПИФы, внебиржевые облигации. После принятия закона платформами смогут пользоваться юрлица и ИП, добавятся кредитные продукты и многое другое. Будет интересно понаблюдать за развитием банковского бизнеса в ближайшем будущем.

Артур Сафиулин