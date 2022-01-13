День в истории: казанский химик Бекетов, праздник печати в России и выпуск фрисби

Чем примечательна дата 13 января

Сегодня, 13 января, День российской печати, учрежденный в честь выхода первой печатной газеты в нашей стране «Ведомости». В разные годы и столетия в этот день в Москве также вышел первый номер «Литературной газеты», русские войска начали освобождение Европы от Наполеона, в обращение поступила первая российская почтовая марка, в России появилась служба погоды, Эмиль Золя послал открытое письмо правительству Франции по делу Дрейфуса, в Италии жертвами землетрясения стали 30 тысяч человек, группа «Альфа» взяла штурмом телебашню в Вильнюсе. Родились русский военный деятель Александр Ланжерон, физико-химик Николай Бекетов, публицист Василий Шульгин, советский кинорежиссер Лев Кулешов. Умерли русский металлург Павел Обухов, русский физик, один из изобретателей радио Александр Попов, ирландский писатель Джеймс Джойс, фокусник Арутюн Акопян, советский режиссер Анатолий Эфрос. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Физико-химик Бекетов, герой войны Гафиатуллин и поэтесса Зайнашева

13 января 1827 года в Пензенской губернии родился русский химик Николай Бекетов. Он учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии, в 1844 году поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет. Окончил вуз в 1848 году со степенью кандидата естественных наук. Главной областью научной деятельности Бекетова стала зарождающаяся физическая химия. Он открыл вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением, установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. Также Бекетов создал термохимические лаборатории, в которых вместе с учениками исследовал химическое сродство.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

13 января 1913 года в селе Сугушла Бугульминского уезда, ныне Лениногорского района, родился герой Советского Союза Газинур Гафиатуллин. В 1939-1940 году, во времена советско-финской войны, Газинура призвали в армию и определили в 17-й запасной стрелковый полк в Бугульме, находившийся в здании педучилища, бывшего женского монастыря. В 1941 году он воевал на Карельском фронте в качестве санитара. В 1942 году был на Волховском фронте, в 1-й Ударной армии Северо-Западного фронта, в 1943 году — на Северо-Западном фронте. 14 января 1944 года 20-й стрелковый полк наступал на Ново-Сокольническом направлении, когда ему было приказано захватить опорный пункт обороны фашистов в деревне Овсищи между станциями Насва и Новосокольники. Под прикрытие огня двух автоматчиков сержант Гафиатуллин подобрался к дзоту и бросил гранату. Но при новой атаке батальона дзот опять открыл заградительный огонь. В этот момент Газинур Гафиатуллин закрыл своим телом закрыл амбразуру ревущего огнем дзота. Звание Героя Советского Союза присвоили ему 3 июня 1944 года посмертно. Татарский писатель Абдурахман Абсалямов вскоре после войны объездил все места, связанные с жизнью и подвигом Гафиатуллина и написал роман «Газинур».

13 января 1928 года в селе Ст. Тлянче нынешнего Сармановского района ТАССР родилась татарская поэтесса и драматург Гульшат Зайнашева. В 1945-1949 годах она училась на отделении татарского языка и литературы филологического факультета Казанского государственного педагогического института. Несколько лет работала редактором литературных передач Татарского радиокомитета, возглавляла редакцию художественной литературы Татарского книжного издательства. В 1965-1966 года Зайнашева была директором клуба писателей Татарии имени Г.Тукая, а с 1973 по 1983 годы — инспектором по кадрам Татарского книжного издательства. Первые стихи, песни, эстрадные произведения Зайнашевой, пьесы, написанные для драматических коллективов, были напечатаны в конце 50-х годов. До сих пор на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина идут комедии ее авторства — «Жаным жэл тугел сина», «Гайфи бабай, ойлэн давай!». Более 50 стихов Зайнашевой положили на музыку композиторы Татарстана и Башкортостана.



Фото msu.tatarstan.ru

Первая газета и первая службы погоды в России



13 января (по новому стилю) в Москве увидел свет первый номер первой русской газеты под заглавием — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Первоначально газета не имела постоянного заголовка и носила названия — «Ведомости московские», «Российские ведомости», иногда — «Куранты». У нее не было постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска. В 1711 году она начала выходить в Санкт-Петербурге. Большинство публикаций посвящались победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах «Ведомостей» рассказывалось об основании новой столицы — Санкт-Петербурга, строительстве городов и крепостей, развитии торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы. После революционных событий 1917 года издание «Санкт-Петербургских ведомостей» прекратили. Возобновили его лишь в 1991 году.

13 января 1858 года в обращение поступила первая российская почтовая марка. До этого в России применялись конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году. Они использовались в Москве, Варшаве и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты. Первая российская марка была маленькая — всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов. Внутри овала был герб Российской империи белого цвета. На письмо приходилось клеить по несколько марок.

Фото wikipedia.org

13 января 1872 года в России начала работать первая служба погоды. Первые систематические наблюдения за погодой начались еще при Петре I в Санкт-Петербурге. В 1872 году в Главной Геофизической Обсерватории Санкт-Петербурга (ныне — ГГО им. А.И. Воейкова), основанной в 1849 году, начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Первый «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения. К 1923 году на территории СССР работала сеть из 673 станций. К началу Великой Отечественной войны число метеостанций достигало 3947.

Письмо Эмиля Золя и выпуск фрисби

13 января 1898 года французский писатель Эмиль Золя послал открытое письмо (известное под названием «Я обвиняю») французскому правительству по поводу дела Дрейфуса. В нем он обвинил власти в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму Альфреда Дрейфуса. Золя указывал на предвзятость военного суда и на отсутствие серьезных улик. Офицер французского генерального штаба, еврей по происхождению, обвинялся в шпионаже в пользу Германской империи. Письмо напечатали на первой полосе газеты. В связи с этой публикацией Золя обвинили в клевете и осудили. Ему пришлось бежать в Англию.

Фото wikipedia.org

13 января 1957 года американская компания «Wham-O» начала выпуск фрисби. В конце 1940-х годов в Америке была популярна тема НЛО. Этим воспользовался Уолтер Фридерих Моррисон и придумал в 1948 году «летающую тарелку». Но первый диск был неудачным. После некоторых усовершенствовании пластиковый летающий диск превратился в ходовой товар. С его согласия летающие тарелки начали выпускать под торговой маркой «Pluto Platter» компании Wham-O в Сан-Габриэле. В это же время студенты Йельского университета в свободное от учебы время бросали друг в друга жестяными подставками для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фрисби» было настолько популярно, что представители Wham-O переименовали свои летающие тарелки во Frisbee.

В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфа» штурмом взяла телецентр в Вильнюсе и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, пострадали, по разным оценкам, от 500 до 700 человек. Большинство получили травмы в результате давки, возникшей после предупредительных выстрелов прибывших к зданию телецентра танков. Впоследствии президент СССР Михаил Горбачев, министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к действиям советских военных. Расследование всех обстоятельств событий той страшной ночи началось практически сразу же после окончательного отделения Литвы от Советского Союза.