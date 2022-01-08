Один Игнатьев ловит рыбу на Мальдивах, другой — обнимает медведя в Красноярске

Как любимые спортсмены Татарстана и Башкирии провели новогодние выходные

Новогодние праздники — один из немногих периодов в спортивном сезоне, когда появляется возможность перевести дух от игр и соревнований. Кто-то решительно улетает в эти дни в теплые края, надеясь поваляться пару дней у моря или океана, а кто-то остается отметить праздники в России. Как отмечают новогодние выходные хоккеисты, футболисты и звезды фигурного катания, связанные с Татарстаном и Башкирией, — в праздничном инстаграм-обзоре спортивной редакции «Реального времени».

Владислав Игнатьев, оказывается, неплохой рыбак

Первую половину сезона защитник «Рубина» Владислав Игнатьев вряд ли может записать себе в актив: всего 5 сыгранных игр в РПЛ из-за травмы и ноль результативных действий. Вот и улетел он на Мальдивы — перезагружается там не только физически, но и ментально. На фотографии, которую Владислав выложил у себя в профиле в конце декабря, защитник «Рубина» держит в руках «золотую рыбку» довольно внушительных размеров.

Будем верить, что в предстоящей второй половине сезона, окончательно восстановившись от травмы, Влад будет так же полезен и удачлив на поле, как и на рыбалке!

Кирилл Панюков рядом с избранницей

2022 год «Ак Барс» начал плотным выездом на Дальний Восток, сыграв за неделю против «Сибири», «Амура» и «Адмирала». В связи с этим времени на отдых у игроков практически не было, поэтому драгоценные свободные часы и минуты хоккеисты старались провести с близкими им людьми.

Например, нападающий казанцев Кирилл Панюков Новый год встретил в компании своей любимой в одном из казанских ресторанов, о чем свидетельствует фотография в его аккаунте.

Алина Загитова строит планы

Алина Загитова ведет образцово-показательный «Инстаграм», но уже, к сожалению, не спортивной звезды. Например, в числе целей на грядущий год она пишет, что хочет больше участвовать в телепроектах в качестве ведущей, корреспондента «и не только». Еще напоминает себе, что надо больше отдыхать. Что ж, цели достойные. А упорство и работоспособность бывшей первой фигуристки планеты вполне позволяют надеяться на то, что все получится.

Зуев катается на коньках с супругой

Защитник «Рубина» Александр Зуев на праздники решил отправиться в Москву вместе со своей женой. В канун Нового года Элина (жена Александра Зуева, — прим. авт.) выложила фотографию в Instagram: выглядит все максимально трепетно и нежно. Новогодняя атмосфера прилагается: каток, елка, толпы людей, ну и ГУМ на заднем плане, оформленный в стиле волшебного замка.

Вячеслав Кротов тоже в кругу семьи

У соседей из Башкортостана тоже долгожданные зимние каникулы. Как и рубиновцы, в большинстве своем футболисты «Уфы» стараются провести время с родными и близкими. Вот, например, Вячеслав Кротов в кругу семьи. На фото он вместе женой Дарьей зажигает бенгальские огни. И, кстати, если пролистать пост Кротова целиком, можно увидеть и детей нападающего, и даже Деда Мороза со Снегурочкой.

Камила Валиева показывает класс на общественном катке

Камила Валиева прямо перед Новым годом опубликовала фотографию с катка на ВДНХ в Москве. Звезда фигурного катания, которая выиграла чемпионат России и входит сегодня в число самых перспективных мировых фигуристок, просто пошла с друзьями развлекаться и опубликовала с катка не только коллективное селфи, но и видео очень красивого катания.

Иван Игнатьев с медведем в Сибири



Вот уж кого можно назвать настоящим сибиряком, так это нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Встречать Новый год игрок поехал не в южные края, где потеплее, а поближе к суровым русским морозам — к себе на родину, в Красноярский край.



Иван выложил ряд фотографий, где он стоит рядом с главными жителями тайги: бурым медведем, оленем и серым волком. Можно не пугаться за форварда — животные не живые, а в виде чучел. Бросается в глаза на фото то, как легко одет Иван. В это время на улице уверенный мороз — как бы не заболеть нападающему «Рубина» перед сборами! Хотя, думается, Игнатьеву не привыкать к сибирским холодам.

Но все самое интересное на красноярских «отвязных каникулах» Ивана зафиксировано не в его «Инстаграме», а на множестве других ресурсов. Форварда сняли в нетрезвом виде в одном из баров Красноярска, откуда его вывели за дебош. Впрочем, учитывая бэкграунд Ивана, никто особенно и не удивился. В «Рубине» уже отреагировали и сообщили, что наказывать игрока не будут.