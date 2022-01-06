С каким багажом подходит биатлонная сборная России к Оберхофу

Сегодня стартует немецкий этап Кубка мира в Оберхофе — молодая и дерзкая российская сборная проходит последние экзамены перед Олимпиадой

Чем ближе пекинская Олимпиада, тем громче шум вокруг российской команды по биатлону. Стартующий сегодня этап Кубка мира в Оберхофе, а также последующие Рупольдинг и обычно удачная на призовые места для россиян Антерсельва станут заключительными предолимпийскими этапами. По ним и станет окончательно понятно, способна ли эта команда навязать серьезную борьбу за медали в Пекине в феврале. О том, как российская сборная по биатлону дает болельщикам луч надежды, которого они ждали многие годы, как новичок команды растет, благодаря работе с психологом, и почему лидеры могут пропустить этап в Антерсельве — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Фуркад: «Латыпов навязал бы борьбу Йоханнесу и Кантену в их лучших гонках»

Беспросветные времена, в которые российская сборная по биатлону постепенно погружалась еще после домашней Олимпиады, затянулись на целый олимпийский цикл. А отчаянные времена, как известно, требуют отчаянных мер. В прошлом сезоне обновленный тренерский штаб во главе с Юрием Каминским и Сергеем Башкировым задумал масштабную перестройку, отказавшись от тех, кто заработал себе имена, но уже давно их не оправдывал. Так, например, за бортом оказался Гараничев, бравший бронзу еще в Сочи.



Если прошлый сезон можно прямо называть переходным (любые перемены требуют времени), то к нынешнему команда пришла уже куда более опытной и притершейся.

В последние годы задачами россиян были бои местного значения — отобраться в пасьют (гонку преследования), заехать в топ-30 на масс-старте и подольше удержаться на Кубке мира. Сейчас аппетиты подросли.

Сегодня Эдуард Латыпов борется за желтую майку лидера, а Кристина Резцова в декабре показала лучшее время ходом на французском этапе Кубка мира. К концу декабря наша сборная уже имела в активе шесть медалей — три серебра и три бронзы. И три из них были завоеваны в эстафете — годом ранее ни одной. Тогда лучшим результатом сборной было 10-е место в спринте у Мироновой, а эстафетные четверки трижды становились четвертыми.

Результатом трансформации стал этап в Анси, где команда показала феноменальные результаты: Эдуард Латыпов выиграл серебро у норвежца Кристиансена в финишном створе, а Кристина Резцова в споре за бронзу убежала от самой Доротеи Вирер — обладательницы Кубка мира в сезоне 2019/20. Тогда в своем бронзовом масс-старте Кристина выиграла чистым ходом семь секунд у норвежки Тандревольд — лидера лыжного хода в биатлонном мире.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.

В последних гонках и мужчины показывают приличные скорости. Так например, если анализировать ход по дистанции, в пасьюте Латыпов проиграл всего +13.3 французу Жаклену, а дебютант Даниил Серохвостов в одни ноги пробежал с Кантеном Фийоном Мае, да еще и выигрывая у опытного Логинова две секунды.

Лыжный ход всегда был слабой стороной российского биатлона, и такая физическая форма атлетов не может не радовать. На этот счет своим мнением поделился пятикратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете Мартен Фуркад:



— Это очень впечатляет, такого уровня я не ожидал. Должен признаться, что был уверен в одном: Латыпов бы навязал борьбу Йоханнесу и Кантену в их лучших гонках. Для российского биатлона это просто великолепно. Особенно после ухода Антона Шипулина. Ваша сборная должна быть уж точно не на том месте, где была тогда. И появление таких спортсменов, которые готовы биться за первые места — показывает, что сборная набирает обороты. Тем более Эдуард претендует на желтую майку лидера, — сказал французский экс-биатлонист в эфире «Матч ТВ».



Состав на Олимпиаду формируется прямо сейчас



После французского этапа тренерский штаб вновь произвел ротацию в российской сборной. Василия Томшина — бронзового призера в эстафете — отправили на Кубок IBU, а Ларису Куклину — на «Ижевскую винтовку». Благодаря успешному выступлению на Кубке IBU, согласно критериям отбора, Максима Цветкова и Антона Бабикова заявили на январские этапы. Собрав весь комплект наград (золото в спринте, серебро в большом масс-старте и бронзу в суперспринте), Анастасия Шевченко заняла место в основном составе на немецкие этапы.

Состав на Оберхоф и Рупольдинг выглядит так:

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко. Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Юрий Каминский, главный тренер сборной, объяснил свое решение постоянно тасовать состав так:

— На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех. Должны опробовать каждого кандидата, так как все имеют шансы на Олимпиаду.

Даниил Серохвостов — новая «русская ракета»?

Среди главных надежд на оставшиеся этапы Кубка мира — Даниил Серохвостов.

Давно у нас в команде не было такого бодрого новичка. Даниилу 22 года, на отборах в России он дважды стал третьим и вроде бы, как все остальные резервисты, сначала должен был поехать на Кубок IBU — набрать опыта. Но в итоге заменил в основе Александра Поварницына, которому не хватило рейтинговых очков.

Вместе с Каримом Халили он выигрывал юниорскую эстафету на чемпионате мира, а теперь проводит второй сезон на взрослом уровне — уже в основе. На последних стартах на Кубке мира в одни ноги бежал с лидером мужской команды Эдуардом Латыповым — и видно, что чувствовал себя уверенно.

Еще одно отличительное качество Даниила — спокойствие, холодный разум. Позитивный настрой и решительность дебютанта на таких крупных соревнованиях не могли не привлечь внимания телекамеры.

— Я три года работал со спортивным психологом. Перед гонкой продумываю все моменты, раскладку по трассе, представляю стрельбу и мысленно закрываю мишени. Когда нужно, заранее переволнуюсь, перетерплю этот «мандраж» — без него никак, потом выхожу и делаю свою работу, — делился он в прямом эфире.

Права на видео принадлежат Матч ТВ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.

Такую глубокую подготовку и подход к соревнованиям в стане российских биатлонистов мы видим, пожалуй, впервые. Почему-то психологическому аспекту подготовки в нашей сборной уделяется очень мало внимания. Возможно Даниил приведет эту практику для всех наших ребят. Психология в спорте не менее важна, чем физическая подготовка.



Лидеры могут пропустить этап в Антерсельве ради подготовки к Олимпиаде



Судя по последним новостям, наша сборная разделится на две группы перед олимпийскими стартами.



Группа Юрия Каминского (Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков) отправится в Белмекен (Болгарию) на высоту 1 700 м — на такую же, какая будет на Олимпийских играх в Пекине. Вторым плюсом станет процесс акклиматизации — он будет более плавным для ребят.

А группа Сергея Башкирова (Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков, Василий Томшин) останется в Антерсельве, где выступит на следующем этапе Кубке мира, после чего полетит на Олимпиаду в Китай. У женщин ситуация намного сложнее: помимо подготовки к Олимпийским играм, нужно попасть в топ-5 на Кубке наций и защитить максимальную квоту. Предположительно, женский состав полной командой выступит в Италии. Отталкиваясь от этого, и сформируют олимпийский состав.