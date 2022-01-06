О чем рассказала первая сказка арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

Первыми зрителями спектакля «Каникулы Снегурочки» стали особенные дети, ребята из детских домов и малообеспеченных семей

Фото: Максим Платонов

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошли первые для новой культурной площадки — новогодние представления «Каникулы Снегурочки». Сказку сыграли «созвездинцы» разных возрастов, а самые именитые ее придумали. Да так, что в конце представления даже взрослые со своими детьми вставали, хлопая в ладоши и пританцовывая, чтобы порадоваться за героев и, как в детстве, поприветствовать долгожданный Новый год.

Авралом и всем миром

По словам режиссера постановки Марины Ясельской, представление создавалось «всем миром». Сказку сделали в считанные недели: не все цеха арт-резиденции еще работают на полную мощность. Костюмы, которые не успела отшить мастерица Рамзия Тешабаева, приходилось искать в интернете, а самые сложные, например Дикобразной, отшивать на заказ. Отдельно записывались звук и видео. Тут на помощь пришли все неравнодушные к «Созвездию». Тот самый недостающий фантазийный костюм взялась сделать за ночь профессиональная швея Луиза Скипина. При этом спектакль целиком был создан без привлечения бюджетных средств.

— Мы как «стартанули» в сентябре, с открытием арт-резиденции, множеством проектов, так и не переставали работать в авральном режиме. Завершающим 2021 год аккордом стала наша новогодняя сказка, которая готовилась в крайне сжатые сроки. Огромное желание идейных людей создать для детей праздник, скажем так, победило, и сказка стала реальностью. Признаюсь, что плотно работать мы начали буквально в декабре, а декорации, которые должны быть еще и мобильными, собирали до пяти утра дня первого представления. То, что мы все успели, причем на высоком профессиональном уровне, — заслуга неравнодушных людей, коллег, соприкоснувшихся с «Созвездием». Скажу, что этого чуда не произошло бы без личного участия президента Татарстана Рустама Минниханова и команды Министерства молодежи РТ, — уверена Марина Ясельская.

Энергия и заразительное веселье создателей передались и самому спектаклю. Представление шло по три раза в день — 23,26,29, 30 декабря и с 3 по 5 января. Не каждый театр может собрать полный зал на каждое новогоднее представление, да еще идущее в таком плотном графике. Но в арт-резиденции кресла заполнялись регулярно: тут побывали не только казанские дети — приезжали ребята из Буинска, Верхнего Услона, Нижнекамска, Чистополя, Нижнекамска и Набережных Челнов. Были благотворительные показы для детей с особенностями здоровья, из детских домов и малообеспеченных семей.

Сценарий «Каникул со Снегурочкой» написала заслуженная артистка Татарстана, руководитель театра русской песни «Ворожея» Элеонора Калашникова, автор сценариев республиканских президентских елок. Выпускница ГИТИСа и участница фестивального движения Александра Бушуева дебютировала в спектакле как музыкальный руководитель, а декоратором стал Марат Давлетов.

Снегурочка, она же режиссер, она же осветитель

Образы персонажей «созвездинцы» прорабатывали сообща, получилось весьма эклектично — стесняться не стали. На одной сцене собраны не только привычные и ожидаемые Кощей с Ягой и Дед Мороз со Снегурочкой. К ним добавляются Скелет, Дикобразная, Кар Карыч, а второй главной героиней стала неизвестно откуда взявшаяся внучка Кощея Бессмертного, которая, вопреки неоднозначной наследственности, предпочла сторону добра. Герои спектакля говорят и поют на двух языках — русском и татарском. А как же иначе, если среди них есть Шурале? А в музыкальных комплиментах Скелета Бабе-Яге мы слышим и итальянскую речь — «Mi amore»! Марина Ясельская рассказывает:

— Мы ночью «засели» в кафе арт-резидении на мозговой штурм — Лилия Багаутдинова, Алсу Мадишина, Наталья Смирнова, из Москвы специально прилетел Дмитрий Платонов. Так родилась и сама идея, и множество сюжетных линий. Нам важно было донести до ребят, что главная мысль всегда — победа добра в любой ситуации. Мало того, и зло, на самом деле, желает перейти на светлую сторону. Еще необходимо понимать, что старая сказка может смотреться по-современному, только так она станет интересна новому поколению. Поэтому наши герои активно используют гаджеты и возможности интернета, а в самом представлении мы задействовали разные технологии — в частности интерактивное видео, транслируемое на экран позади сцены. По сути, оно тоже становится своеобразной живой декорацией.

Нужно отметить, что и сама Ясельская — Снегурочка со стажем, много лет выступавшая в этой роли на президентских елках в Татарстане. А в этом спектакле, помимо главной — режиссерской — роли ей выпала участь… осветителя. В «Созвездии» многие — мастера на все руки, так что режиссеру пришлось в какой-то момент подняться на балкон и встать к световой «пушке».

Время отдавать

Марина Ясельская, которая в 2020 году стала заслуженной артисткой Татарстана, тоже начинала в «Созвездии», дойдя в 2004 году до финала в номинации «Конферанс». А потом закончила юрфак КГУ и даже работала ведущим специалистом в Верховном суде Татарстана.

— С моим приходом в суде все запели и начали танцевать, я даже фестиваль талантов «Фемида в содружестве муз» там организовала! Я вообще считаю, что творческая душа есть в каждом, главное — ее не прятать. Потом окончила режиссерский факультет ГИТИСа по классу Елены Шаниной и теперь чувствую себя «в своей тарелке» — я вновь часть «Созвездия». Наверное, должно было пройти определенное количество лет, когда я, как и многие мои соратники по фестивалю, созрели как личности и смогли начать отдавать движению талант, знания, энергию, — рассуждает она.

Герои на каждом спектакле пели вживую под минусовки, а за танцы «отвечает» коллектив «Дорога из города». Всего в спектакле занято примерно 30 ребят. Самым младшим — 10—12 лет, а опытные фестивальщики, занятые в представлении, окончили кто ГИТИС, кто Щукинское, кто Казанское театральное училище, кто Казанский государственный институт культуры.

20-летняя Вселенная

О том, что сказка получилось, можно судить не только по реакции публики всех возрастов. Во-первых, она выполнила не только развлекательную, но и социальную функцию. «Каникулы со Снегурочкой» — первый опыт новогоднего спектакля для арт-резиденции, очередная «монетка в копилку» творческих достижений. Конечно, повторять именно сказку в будущем году артисты не будут — зритель, раз увидевший чудо, ждет его и во второй раз. Поэтому очень возможно, что в конце 2022 года мы увидим продолжение — вторую часть похождений внучек Деда Мороза и Кощея.

Помимо опыта для молодых артистов и всего коллектива, спектакль стал и подарком для нескольких сотен детей со всего Татарстана, которые по разным причинам — здоровье, материальное положение семьи — могли остаться без праздничной сказки. Арт-резиденция пригласила ребят на представление бесплатно. Более того, сладости вручались в конце спектакля всем маленьким зрителям.

— Два десятка лет я создавал эту Вселенную, можно сказать, даже идеальное общество под названием «Созвездие-Йолдызлык». Это яркие творческие личности, которые, что очень важно, выросли на основах порядочности, высокой нравственности, получили прекрасное образование. Теперь они сами начали занимать высокие должности, чтобы нести новым поколениям духовные ценности. Да, я доволен результатом, в восторге от этой сказки и считаю, что это — эталон. Вижу, как здесь у нас рождаются величайшие актеры современного драматического искусства. Теперь и в Кировском районе Казани появилась своя культурная площадка, которая знакомит детей, молодое поколение с культурным наследием Татарстана и мировой классикой, — считает генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов