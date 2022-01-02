МЧМ, финал Гран-при, Универсиада... Кого еще коснется «культура отмены»?

Отменить можно все, кроме Олимпиады

Молодежный чемпионат мира по хоккею стал третьим большим спортивным событием декабря, которое отменили из-за COVID-19. До этого «культура отмены» коснулась Зимней Универсиады в Швейцарии, финала Гран-при по фигурному катанию в Японии, сейчас — хоккея в Канаде. Колумнист «Реального времени» считает, что по поводу Олимпиады пока можно не беспокоиться.

Почему нет?

Зимняя Универсиада (кстати, в ее программе есть и хоккей, и фигурное катание, которых мы в итоге не увидим) была отменена первой. Отказ последовал из Люцерна — это Швейцария, которая прямо сейчас бьет свои же рекорды по количеству зараженных ковидом. В Японии же, наоборот, рапортовали, что коронавирус практически перестали фиксировать, начали бросать чепчики в воздух — и, похоже, «сбили» одним из них финальный турнир в Осаке. При этом надо понимать, что этот турнир скорее напоминал бы открытый чемпионат России. От Японии в финал попали пара Миура — Кихара, одиночники Юма Кагияма и Шома Уно, Каори Сакамото. От России — 11 взрослых участников и 15 юниоров.

Теперь о молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде (на который мы возлагали большие надежды). Если говорить кратко, там максимально ужесточили регламент проведения соревнований, но при этом сняли множество ограничений, которые были на Олимпиаде в Японии, на всех хоккейных чемпионатах года — национальном, молодежном, юниорском. На юниорском можно было играть практически в две с небольшим пятерки, пока партнеры боролись с болезнью. Сейчас техническое поражение получали даже за один положительный тест в команде.



Молодежный чемпионат мира по хоккею стал третьим большим спортивным событием декабря, которое отменили из-за COVID-19. Фото fhr.ru

Почему да?

Даже при нагнетании политической истерии вокруг Олимпиады в Китае, которая связана с ситуацией с уйгурами, надо понимать, что отмена Олимпиады не нужна никому. Политики всех мастей могут сколько угодно поднимать самые разные проблемы, объявлять дипломатические бойкоты и все, тому подобное, но они ничего не решают в этой ситуации. Олимпиаду не отменят. Ее могут только перенести, если вдруг снова будут закрыты все границы, как это было в 2020 году. Новый локдаун — главная угроза Олимпиаде, но нынешняя ситуация ее не предвещает. И, значит, деньги побеждают всё.

Для начала: на три отмененных за декабрь старта прямо сейчас проходят три международных соревнования по зимним олимпийским видам спорта. Лыжники бегут «Тур де Ски» в Швейцарии, горнолыжники катаются в австрийских Альпах и итальянском Бормио, прыгуны с трамплина взлетают под небом немецкого Оберстдорфа. Конькобежцы готовятся к европейскому чемпионату в Голландии. Как бы ни был важен хоккей в нашем понимании, как бы драматично ни выглядела отмена МЧМ, но все остальные представители зимних спортивных дисциплин стартуют в штатном режиме.

Помимо этого, сейчас Олимпиада уже не принадлежит МОК и ее руководству. Она принадлежит транснациональным компаниям, официальным партнерам Игр. Один раз контрагенты Олимпиады смирились с переносом Токио-2020, во второй раз этого не произойдет: олимпийский спорт, уйдя в коммерцию, начиная с 1984 года в Лос-Анджелесе завязался с ней настолько плотно, что должен удержать ее от «культуры отмены».

В отличие от Универсиады, Олимпиада не принадлежит организаторам и на десяток процентов. Но и на эти десять процентов Китай затянет гайки до и во время олимпийского турнира. Если во время МЧМ в гостинице, где должны были жить хоккеисты, проводились свадьбы, то в Китае на время Игр, скорее, отменят все торжества и обряды, включая похоронные. В Поднебесной не остановятся ни перед чем.

На три отмененных за декабрь старта прямо сейчас проходят три международных соревнования по зимним олимпийским видам спорта. Фото flgr.ru

Олимпиаду в Пекине спасут «акулы бизнеса»

Соревнования в Азии очень удобны для просмотра нашему зрителю: начинаются они примерно в 11 часов поутру, завершаются часам к пяти. Но Олимпиад это пока не касается — с их американскими бродкастерами, целиком и полностью нацеленными на удобство американского телезрителя.

Например, трансляции из Пхенчхана начинались в четыре часа пополуночи по Москве, когда в самой Корее было десять часов дня. Это было мучительно для наших телезрителей, мучительно для корейских болельщиков, вынужденных находиться на стадионах в дневное время в будние дни.

Но сейчас даже это пойдет на благо. Контракты телекомпаний с МОК подписаны на циклы вперед, программы телетрансляций уже сверстаны, как и реклама под них. Контрактные обязательства согласованы, и МОК лишится последних штанов, если не выполнит их. Черт с ним, с ПЦР-тестом, поэтому спортсмены должны выйти на лед или снег хоть чучелом, хоть тушкой. Беги, стреляй — зрителю нужны зрелища. Цинично, но, по сравнению с ситуацией на МЧМ, это гарантирует проведение стартов.

Чемпионаты мира отменяли и ранее, причем в больших количествах. К примеру, в фигурном катании не состоялся чемпионат мира 1961 года, поскольку сборная США разбилась в авиакатастрофе.

Пять олимпийских колец с 1984 года можно менять на лейблы мультинациональных компаний. И именно они гарантируют проведение Олимпиады в Пекине в срок. Фото dpa

А вот Олимпиады всегда были циничны и прагматичны. В 1920 году Антверпен принял игры летней Олимпиады, едва оправившись от Первой мировой войны и гриппа-«испанки». Война во Вьетнаме с полномасштабным участием в США растянулась на 10 лет, погибло более пяти с половиной миллионов человек с обеих сторон вооруженного конфликта, затронув два олимпийских цикла. Даже теракт в Мюнхене, произошедший прямо во время Игр-1972, когда было убито 17 человек, не остановил соревнования.

Когда Австралия в 1956 году отказалась пускать к себе лошадей с континента, то соревнования по конному спорту провели в Швеции.

Когда супердержавы обменивались бойкотами, придумали их выступления под олимпийским флагом. Но пять олимпийских колец с 1984 года можно менять на лейблы мультинациональных компаний. И именно они гарантируют проведение Олимпиады в Пекине в срок.