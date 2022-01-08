Опрос руководителей: есть ли у вас персональный помощник?

Я живу в Америке, а большинство моих сотрудников — в СНГ. У меня есть персональный помощник, и он работает со мной удаленно. Обычно помощник загружен задачами на 10—20 часов в неделю, но бывают периоды, когда он не занят (например, если я нахожусь на бизнес-форуме).

Расскажу, по каким критериям подбирать личного помощника. Он должен быть ориентирован на помощь другим людям. Есть очень компетентные и классные ребята, но им нравится самим «звездить» и побеждать. Есть руководители, которым нравится добиваться результатов от подчиненных.

А личный помощник не стремится к руководящим должностям или постоянной прокачке экспертизы в какой-то сфере. Ему выполнение поручений и помощь действительно приносят удовольствие. Важно, чтобы с ним было приятно общаться лично вам — без раздражений и шероховатостей. И еще момент: вы должны доверять помощнику, он должен быть простым и порядочным, выполнять обещания.

Также персональный помощник должен быть пунктуален. Это когда все, что делает человек, для него важно. У пунктуальности есть и обратная сторона — неумение расставлять приоритеты, и именно поэтому они не делают бизнес или большую карьеру. Но, опять-таки, для личного помощника это отличное качество.

Стараюсь делегировать все, что только можно. Буквально все. У нас нет специально назначенных совещаний, потому что у нас идет непрерывное живое общение. Я постоянно пишу ему через мессенджеры о том, насчет чего нужно договориться, что найти и что купить. Мы с помощником постоянно на связи — и он выполняет как рабочие, так и личные поручения.

Я помогаю владельцам строить системный бизнес и внедрять инструменты управления. У каждого сотрудника моей компании есть статистики, то есть количественные показатели результатов. Чтобы этот инструмент работал правильно, сначала нужно определить продукт должности.

Продукт личного помощника — освобожденное время руководителя, которое тот может направить на более созидательные задачи. Вознаграждение помощника рассчитывается по тому, сколько времени он освободил. У нас есть определенная шкала. А еще, когда я вижу отчет помощника за неделю, у меня сердце радуется. Ведь то, что он освободил мне 20 часов времени, просто невероятно. Потому все мои сотрудники сами влияют на повышение своей зарплаты и часто более 20% получают.