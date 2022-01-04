«Новый 1992»: Василий Аксенов в Казани, Сабантуй на стадионе и спор за Султановскую мечеть

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики ровно тридцать лет назад, часть 4

Фото: Национальный музей РТ

Татарстан провожает 2021 год и встречает 2022-й в условиях ковидных ограничений, готовясь отразить очередные удары пандемии. Редакция «Реального времени» вспоминает в чем-то очень похожие на нынешние времена: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.

«Но если будет предана демократия…»

В августе 1992 года Казань посетил наш известный земляк, писатель Василий Аксенов. По его словам, он приехал «просто повидаться с друзьями, навестить могилы отца и родных». За предшествующие три года он уже приезжал на родину, и каждый раз в период глобальных перемен в стране — распада СССР, образования СНГ. Писатель отметил «колоссальные изменения», но уверил, что «все раскрутится». Аксенов положительно охарактеризовал и «пробуждающееся национальное самосознание» татарского народа.

«Вчера в Казань приехал известный русский писатель, гражданин США, наш земляк В. Аксенов. Приехал, как сказал Василий Павлович, «просто повидаться со старыми друзьями, навестить могилу отца и родных».



С ним встретился наш корреспондент.



— Василий Павлович, вы приезжаете в страну уже не первый раз. В 1989 году — в СССР, в прошлом — в СНГ, а сейчас...



— ... а сейчас во внутреннее зарубежье.



— Со стороны, наверное, легче судить о каких-то изменениях в плане экономическом, политическом?



— Колоссально все изменилось. Я не был здесь год, а приехал в Москву, не узнал ее. И у меня, как ни странно, появился более оптимистический взгляд на развитие событий. Я думаю, что в экономическом отношении все «раскрутится», если только не будет разорвано к чертовой матери националистическими и экстремистскими процессами дезинтеграции. Надеюсь, этого не произойдет, и тогда страна почувствует результаты реформ быстро. Пожалуй, уже через пару лет.

— Но идет и колоссальное расслоение общества. С одной стороны, появилось очень много нищих, с другой — много тех, кто нагрел руки на дефиците всего и вся…



— Да, но это неизбежно: происходит ломка старой структуры, вход в новое общество. В принципе поворот от косной, закрытой системы, бесконечно унижающей человека, сделан окончательно и бесповоротно. И появилась надежда на новую жизнь. А что касается Татарстана… Я, может быть, не все понимаю, не знаю всех глубинных течений. Но, на мой взгляд, очень хорошо, что пробуждается национальное самосознание. Волжский татарский народ (есть еще и крымские татары, и другие) как бы спохватился, что может, так сказать, раствориться совсем. И стремление сохранить свою уникальность — это замечательно. Только здесь необходимо единственное условие — сохранить и развивать демократию. Если ради национализма будет предана демократия, тогда это будет уже фашистский режим. Очень показательна в этом отношении Прибалтика. Она во всяком случае претендует на то, чтобы быть цивилизованной страной. Но я недавно был там и видел, как пренебрегаются элементарные демократические принципы.



— 19 августа годовщина путча. Давайте на минуту представим, что он удался…



— Только на минуту!



— Что было бы сейчас в стране?



— Ну начнем с того, что мы бы с вами тут не сидели и не разговаривали: меня бы опять сюда не пускали. За день до путча в прошлом году, буквально 18-го, я улетел из Москвы в Париж. И там узнал, что произошло. Меня охватило полное отчаяние. Я подумал, что они все равно проиграют, но еще лет пять из жизни страны украдут. Это был бы настоящий коммунистический красный фашизм. Вот что было бы с этой страной. Они пытались бы все повернуть обратно, это вызвало бы реакцию со всех сторон, и все пошло бы в разнос: наступил бы хаос, гражданская война… Фашистский режим или даже авторитарный в центре — это конец всему процессу демократизации. Ведь она имеет шанс на успех только при сохранении демократического центра, как это пока происходит. Надеюсь, Москва и впредь останется демократичной и терпимой. Тогда, может быть, возникнет конгломерат действительно демократических обществ.



Августовские события прошлого года очень сильно продвинули страну вперед. Если бы не путч, так и продолжалось бы все то же загнивание. Так что спасибо путчу. Беседовала Г. Подольская»**

Фото: Михаил Козловский

«Интернациональные краски фестиваля»



В июле 1991 года в Казани прошел II фестиваль национальных и народных видов спорта. По сути на Центральном стадионе состоялся Сабантуй. Главным батыром стал 39-летний челнинец Р. Хамитов, который выиграл автомобиль. Но на празднике также чествовали сельских тружеников, только-только ставших «фермерами». «Кто не умеет трудиться, тот не умеет и веселиться», — отметил в интервью первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Ни жара, ни позднее время не помешали закончиться на высокой ноте II фестивалю национальных и народных видов спорта, когда по организованному на дорожке Центрального стадиона им. В. И. Ульянова-Ленина живому коридору абсолютный батыр республики 39-летний челнинец Р. Хамитов вел свой победный приз — автомобиль «Ока».



Были определены победители еще в 6 видах спорта, был финиш труднейший 420–километрового марафона по семи районам республики, который 8 бегунов во главе со страстным энтузиазмом оздоровительного бега П. Моревым преодолели за 7 дней, был яркий концерт профессиональных и самодеятельных артистов, в который, как в венок, вплетались русские, татарские, башкирские мелодии, были, наконец, счастливчики, кому выпали в лотерею автомобили «Жигули и» Ока».



И все же хочется особо остановиться не на этих праздничных акцентах, на двух событиях, которые, может быть, оказались заслоненными перипетиями спортивного соперничества.



Предсовмина республики М. Сабиров наградил лучших по профессиям представителей сельского хозяйства. Процедура в общем-то традиционная: вручены красной ленты, мотоциклы, путевки на курорт, но нынче она приобрела особый смысл. В ней — ответ на нашу дальнейшую жизнь. Только производительный труд свободного, заинтересованного в его результате труженика может наполнить нынешнюю действительность реальным содержанием. Именно это, а не герои предвыборных баталий или западные инвестиции, может нас спасти. Они нам только в помощь. А истоки воспитываются в семье. На стадионе чествовали Ахмади-абыя и Рахиму-апу Мадьяровых. Супруги вырастили 15 детей, а имена шестерых братьев-борцов хорошо известны в нашей стране. Когда я спросил у Рафика Мадьярова: «Отец учил вас бороться на кушаках?» Он ответил: «Нет, он учил нас работать».



Все через труд — в экономике, в искусстве, в спорте. Это еще раз подтверждается коротким интервью, которое мне удалось взять у президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева.



— Минтимер Шарипович, наше время — трудное, голодное, а тысячи людей выплескивают на трибунах свои эмоции. Вам это не кажется противоестественным?



— Конечно, нет. Кто не умеет трудиться, тот не умеет и веселиться. Каким бы трудным ни было время, у людей не отнять надежду на лучшее. А искусство и спорт эту надежду укрепляют. Вот почему я люблю Сабантуй, национальный по происхождению, но давно ставший интернациональным — праздник народов Татарстана. И разве усидишь спокойно, когда такие батыры на ковре…



— Должность президента требует отменного здоровья. Вы, наверное, дружите с физкультурой?



— В студенческие годы я увлекался лыжами. Имел даже разряд на 10-километровой гонке. Сейчас поддерживаю форму регулярной зарядкой да поединками за шахматной доской, если соперник равный мне по силам.



<…> Семь часов продолжался этот фестиваль, организованный Госкомспорта ТССР, республиканским Министерством культуры и редакции газеты «Социалистик Татарстан» в содружестве со спонсорами. И, как принято на таких крупных культурных спортивных мероприятиях, его участники, прощаясь, говорили: «До встречи в последнюю пятницу июня 1992 года». Е. Макаров»*



Фото: Михаил Козловский

«Али из «Алле» приехал познакомиться»

В те же дни на организованную властями Татарстана ярмарку «Врата Востока» съехались коммерсанты со всего мира. Журналисты называют это явление «бизнес-бумом». На тот момент татарстанцы уже привыкли встречать у себя гостей из Германии, США, Турции и Финляндии. А тем летом приехали бизнесмены из Сингапура и Пакистана. Предлагали спортивный инвентарь и кожаные куртки — дефицит по советским временам.

«Такого количества коммерсантов из разных стран одновременно, очевидно, в Казани еще не видели. Это просто какой-то бизнес-бум. Виной тому — ярмарка «Врата Востока», собравшая гостей со всего света.



Причем если, скажем, к американцам, туркам, финнам мы уже привыкли, а немцы освоили маршрут в Татарстан, как из Ганновера в Гамбург, то на этот раз казанцы могли пообщаться и даже заключить сделки с представителями таких «нетрадиционных» государств, как Сингапур и Пакистан.



Вот, скажем, представитель фирмы «Алле Уорлд Импекс» Джахид Али приехал из Лахора — это провинция Пакистана. Интересно ведь, что привело в наши края бизнесмена из «загадочной восточной страны».



— Наша фирма специализируется на производстве спортивного инвентаря и одежды из кожи, — говорит Джахид Али. — У вас, кстати, бывают в продаже эти изделия, но вы их покупаете не у нас, а у англичан. Те закупают наши куртки и продают вам, но уже значительно дороже. Зачем вам это нужно? Давайте торговать и напрямую.



— Они дорогие?



— Ненамного дороже себестоимости, но очень хорошего качества. Нам это производство обошлось недешево — в 8 млн долларов. Надо их возвращать.



— Скажите, а сами вы носите одежду своей фирмы?



— В Пакистане так жарко, что в кожаной куртке я там просто задохнусь.

Фото: Валерий Глазов

— В Казани, на ярмарке, ваши образцы пользуются спросом?



— В принципе, да, но меня пока ничего не заинтересовало, чтобы можно было пойти на заключение сделки. Я ведь должен думать и о развитии нашей фирмы. В Пакистане очень много сырья кожевенной промышленности, надо работать.



— А с нашими кожевенными предприятиями вы знакомы?



— Я знаю все машины, все оборудование по коже, какое производится в мире. Но на предприятиях в СССР не был.



— Советское оборудование может конкурировать на мировом рынке?



— Мы покупаем машины фирмы «Минерва» в Чехословакии. Советское оборудование мы не используем. У него два существенных недостатка: оно не терпит нашей жары и к нему не найдешь запасных частей. Это у вас почему-то везде так. Хорошая машина «Волга», но запчастей нет. Впрочем, к «Мерседесу» тоже нет. Надо писать заявки, ждать три месяца...



— И все-таки, вы приехали поторговать или только познакомиться?



— Если получится — и поторговать. Но в основном, конечно, познакомиться. Это замечательно, что здесь собрали столько фирм. Это уже немало. Д. Абрамов».*

«Мечеть в осаде»

Между Министерством народного образования РТ и религиозной общиной мусульман (уммой) разгорелся спор из-за мечети на улице Тукая, 14. Храм был построен в конце XIX века на деньги прихожан, однако в советское время его использовали как склад, а затем училище. Под конец «перестройки» мусульмане просили вернуть им мечеть как истинным владельцам. Это произошло только в 1994 году — Султановскую мечеть вернули правоверным.

«Конфликтная ситуация, возникшая между Министерством народного образования республики и религиозной общиной мусульман около трех лет назад, в последнее время заметно обстроилась. Яблоком раздора стала мечеть, что на улице Тукая, некогда принадлежавшая правоверным. Она построена в прошлом веке на средства верующих. В то время, когда начался великий поход на религию, мусульманский храм превратили в склады кожгалантерейной фабрики. А с 1963 года здание занимает профессиональное училище швейников №36.



Переговоры с государственным органами ни к чему не привели. Компромиссного решения найти не удалось.



Мусульмане стоят на своем: мечеть должна быть возвращена ее владельцам. Некоторые высказываются еще круче: «Верните нам то, что вам не принадлежит, со всем находившимся там имуществом-оборудованием и инвентарем».***



Фото предоставлено Искандером Насыровым

«Поехал парень к девушке»



Небольшая заметка повествует еще об одном явлении тех бурных лет — битве «стенка на стенку», но не в Казани, а в одном из районов Татарстана. Началось все с того, что житель Шапшей поехал на свидание к девушке в Чепчуги, где был избит местными и впоследствии умер от травм. В ответ жители Шапшей расправились с трактористом, который просто приехал из Чепчугов за зерном. Успокоить жителей двух поселков удалось только милиции Высокогорского района, на помощь которой даже прислали казанский спецназ.

«Молодой парень из Шапшей поехал в Чепчуги к девушке. По-видимому, это не понравилось местной молодежи, и «чужака» жестоко избили. От полученных травм он скончался в больнице. Весть о расправе облетела Шапши, и деревня загудела, как встревоженный улей. И стар, и млад стали вооружаться, собираясь в «поход», дабы наказать обидчиков. Как раз в это время из Чепчугов пришел трактор за зерном. В отместку за погибшего местные парни закидали тракториста камнями. Что произошло дальше, сказать трудно, но тракторист оказался под колесами. Возможно, спасаясь от расправы, он пытался выскочить на полном ходу из кабинки и угодил под трактор. А возможно… Истинную картину может установить только следствие.



Узнав о гибели своего товарища, теперь стала вооружаться другая сторона. Могла бы еще пролиться кровь, но высокогорской милиции удалось предотвратить разрастающийся конфликт. На помощь подоспела и группа «спецназа» из Казани. Ни дубинки, ни вилы, ни топоры, слава Богу, в ход пущены не были. После переговоров с представителями обеих деревень обстановка стабилизировалась.



Слухи о том, что столкновение, приведшее к трагическим последствиям, произошло на национальной почве, не подтвердились. В обоих населенных пунктах живут в дружбе русские и татары, чуваши и марийцы, и никогда черная кошка между ними не пробегала… И. Матвеев».***

*«Вечерняя Казань» от 1 июля 1991 года

**«Вечерняя Казань» от 17 августа 1992 года



***«Вечерняя Казань» от 20 июля 1992 года

Подготовили Сергей Афанасьев, Ангелина Панченко