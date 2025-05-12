В Госдуме предложили лишать прав за непредоставление преимущества скорой

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили лишать водительских прав за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Предлагается ужесточить ответственность водителей за такое правонарушение. Ожидается, что поправки включат в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России предусмотрена административная ответственность за препятствования работе скорой помощи. В таких случаях в российском законодательстве установлен штраф в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, врачи скорой помощи являются самыми дефицитными специалистами в России.

Зульфат Шафигуллин