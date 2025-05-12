В Зеленодольске задержали супружескую пару за организацию нелегальной миграции

Фото: Мария Зверева

Супружеская пара из Зеленодольска оказалась под следствием за создание канала незаконной миграции. МВД Татарстана сообщило, что в результате их действий более 1500 иностранцев получили легальный статус в России.

По предварительным данным, подозреваемые открыли юридическую компанию и зарегистрировали ее на номинальное лицо. Они находили людей, которые за деньги оформляли поддельные документы для регистрации иностранных граждан.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала предполагаемого организатора схемы и его супругу, которая также подозревается в преступной деятельности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК России, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы работают над выявлением других участников этой схемы.

Анастасия Фартыгина