Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Днем в западных районах местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем в западных районах местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +6 градусов и выше. Днем температура в Татарстане составит от +16 до +21 градуса, в Казани — от +17 до +19 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.