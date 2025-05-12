Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Днем в западных районах местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем в западных районах местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +6 градусов и выше. Днем температура в Татарстане составит от +16 до +21 градуса, в Казани — от +17 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина