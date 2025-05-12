Зарплата половины жителей Татарстана превысит 100 тысяч рублей через 3,5 года

Фото: Михаил Захаров

Половина жителей Татарстана через 3,5 года будет получать зарплату выше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Татарстан вошел в топ-10 регионов России по динамике заработной платы, занимая девятое место. Через три года и шесть месяцев половина населения республики начнет зарабатывать свыше 100 тысяч рублей, а 75% жителей — через 6,1 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидером рейтинга стали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Хуже всего обстоят дела в Ингушетии, Чечне и Дагестане, которым для повышения зарплаты до 100 тысяч рублей придется ждать более 15 лет.



Татарстан ранее возглавил список регионов Приволжского федерального округа по темпам роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Зульфат Шафигуллин