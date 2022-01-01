Татарстанские министры и депутаты — о своем новогоднем детстве

Откуда взялась самая красивая елка в жизни Ирады Аюповой, как Олег Морозов лишился веры в чудо, на чем играет мама Тимура Сулейманова, о чем сожалеет Айрат Фаррахов...

Как бы мы, взрослые, ни ждали новогодних праздников, все же дети всегда ждут их сильнее. Они еще верят в Деда Мороза. Не представляют себе праздник без елки. Видят чудеса на каждом шагу. А потом вырастают — и идут заниматься большими взрослыми делами. Но частичка детского новогоднего счастья остается жить в душе каждого из нас. Поэтому к сегодняшнему дню мы собрали детские воспоминания татарстанских министров и депутатов о Новом годе. Счастливые обретения и печальные потери, вера в чудеса и разочарования в них, семейные посиделки с гитарой и стеснение на детских утренниках — обо всем этом они рассказали «Реальному времени».

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы от РТ

Новый год всегда был ярким событием. Этот праздник неизменно ассоциируется с мандаринами, елкой, игрушками, хлопушками, пельменями. Это лучший праздник. Он всегда самый счастливый, связанный с чудом. Ярче даже трудно что-то представить. В этот день все очень добрые, ласковые, все действительно говорят о чуде — и чудо сбывается. Новый год — это всегда семья, добрые и веселые родители. Когда ты становишься старше, хочется почувствовать себя взрослым, уединиться без родителей, но потом приходит понимание, что это глубочайшая ошибка. Потому что Новый год лучше, чем дома, нигде не бывает.



Самое большое разочарование — когда ты понимаешь, что Новый год наступил, закончился «Голубой огонек», и надо идти домой или, наоборот, уходят гости. И надо ждать еще целый год этого праздника.

Я помню, когда учился в пятом классе, был колоссальный дефицит бенгальских огней и обычного серпантина. Тот Новый год я встречал в селе Кичкетан в Агрызском районе Татарстана. По традиции в деревнях Новый год встречали в сельских клубах, и это всегда был очень дружный и веселый праздник. Собирались буквально всей деревней — ходили по дворам, как на Святки, все приходили разодетыми.

За месяц до Нового года я как-то умудрился купить в городе серпантин, простояв несколько часов в очереди. И когда уезжал в деревню, я был уверен, что он у меня с собой в огромном рюкзаке, где лежали все вещи и подарки. И друзьям я пообещал привезти серпантин. Но где-то я его потерял, да так его и не нашел. Я до сих пор не знаю, что с ним произошло и куда он делся. У меня было жесточайшее разочарование, я очень сильно переживал. Друзья меня успокаивали, а мне так хотелось, чтобы они запустили этот серпантин! И сейчас каждый раз, когда я что-то подобное беру в руки, вспоминаю то разочарование. Это чувство разочарования до сих пор живо во мне. На самом деле очень мало человеку нужно для счастья.



Разочарование настигло меня и в преддверии этого Нового года. Каждый год я еду в детский хоспис в Казани, потому что сам когда-то участвовал в его строительстве. Там лежат дети и взрослые, которым, как никому, нужна помощь, поддержка и вера в чудо. И на этот раз я поехал в хоспис, купил подарки на всех детей. Но за полчаса до моего приезда умер мальчик из Бугульмы — не дождался нас. Подарок отдали маме. Переживаю теперь, что надо было нам выехать чуть-чуть пораньше. Никогда ничего не надо откладывать — надо брать и делать. Но мы задержались, и в итоге мальчик нас не дождался...



Ирада Аюпова, министр культуры РТ

Я родилась в Баку, и для нас свежая душистая елка была большой редкостью. Папа работал инженером и очень часто бывал в командировках. И в один из новогодних праздников он вернулся из Новосибирска и привез с собой настоящую пихту. Она была высотой в два с половиной метра, это было очень большое дерево, особенно по моим детским ощущениям. Папа вез ее с пересадкой, потому что прямых рейсов не было — сначала это огромное дерево он вез в самолете в Москву, потом в Баку... Но она долетела, и это была самая красивая новогодняя елка в моей жизни!



Эта пихта и ее аромат до сих пор для меня символ Нового года и символ того, что ради своих близких любой человек сможет совершить чудо! Дома мы всегда и по сей день ставим елку. Часто это бывает натуральное дерево, но в этом году, наверное, будет искусственное.



Тимур Сулейманов, министр по делам молодежи РТ

Для меня детские воспоминания о Новом годе связаны с семейной традицией. Новый год у нас было принято встречать в кругу семьи, а потом вместе с друзьями мы несколькими семьями выезжали в санаторий. Поэтому Новый год моего детства — это настольные игры, лото. Это бесконечный поход на лыжах. Это песни — когда мама берет в руки гитару, и мы все вместе собираемся и поем добрые песни о вечном.



Надеюсь, что этот Новый год получится отметить так же. Когда никто никуда не спешит, когда нет суеты, а есть только чистая радость, и вокруг тебя — самые близкие люди...

Зиля Валеева, руководитель Общественной палаты РТ

Мне вспоминается одна новогодняя история из детства. Я была еще маленькая — училась, наверное, во втором классе. Было 31 декабря. Это были дефицитные времена, и так получилось, что родителям не удалось купить елку. Мы с двумя младшими сестренками очень грустили. Уже была наготове целая коробка елочных игрушек, и мы уже думали — может быть, развесить эти игрушки по комнате, в которой соберутся гости... Там уже стоял стол, накрытый желтой бархатной скатертью (когда ее стелили — это был признак большого праздника!).

И вдруг уже под вечер, когда наши надежды уже растаяли, звонок в дверь. На пороге стоит Дед Мороз и говорит: «Это правда, дети, что у вас нет елки? Я вам ее принес!» Мы, конечно, бросились к нему с радостным визгом. Кто со стишком, кто с песней, и радостно докладываем, что все у нас к Новому году готово, а вот елки нет. И Дед Мороз заносит к нам ель. Такую красивую, пушистую! Проходит в комнату, передает елку родителям. Все стали хлопотать, ставить ее. А Дед Мороз начинает давать распоряжения. И как-то сразу становится видно, что он очень хорошо знает, как все у нас обустроено, где взять подставку, куда установить елочку...

Только много позже нам раскрылся секрет Деда Мороза. Оказалось, что это наша бабушка Мохабике до последнего сражалась за то, чтобы у нас был настоящий Новый год. Она все-таки до самого вечера ходила по елочным базарам и нашла елку. Конечно, мы ее тогда не узнали — она была очень хорошо экипирована.

Эта история мне еще очень дорога тем, что она показывает: Новый год — по-настоящему семейный праздник. Когда все собираются вместе и любят своих родных. Все, кто в тот вечер пришел в гости — наши дяди, тети, двоюродные сестры и братья — все торжественно благодарили нашего необычного Деда Мороза, который спас всех и елку все-таки нашел!

Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов РТ

Я родился 1 января. И каждое утро в этот день первой, раньше всех, меня поздравляет моя мама. Так было и в детстве, и поэтому для меня Новый год всегда в памяти тесно связан именно с этим. Это самое дорогое, самое приятное воспоминание с самого раннего детства — поздравление от мамы, с которого и по сей день начинается каждый мой год.



Олег Морозов, депутат Госдумы от Татарстана

Мое главное детское воспоминание о Новом годе состоит в том, что я в очень раннем возрасте перестал верить в Деда Мороза. Начиная с самой младшей группы детсада Казани, в который я ходил с ясельной группы и до самой школы, меня, как одного из самых шустрых пацанов, на все новогодние праздники погружали в различные детские спектакли с Дедом Морозом. И я, к своему великому ужасу, видел, как этот «Дед Мороз» приклеивал себе бороду, надевал красные шаровары, колпак, раскрашивал щеки красным цветом, брал мешок подарков, которые мы складывали туда вместе с дефицитными в то время в Казани мандаринами и другими сладостями и детскими ожиданиями.



Это было глубочайшее разочарование. Я понимал, что Деда Мороза нет, что его изображает актер! Так разрушилось одно из самых важных и нужных таинств, а ведь их нужно сохранять в ребенке как можно дольше. К своей младшей дочке я сам приходил в костюме Деда Мороза, и она меня всегда подозревала в этом — ей было подозрительно, что у волшебника голос как-то слишком похож на папин. Тем не менее я максимально долго держал ее в неведении.

Ильсур Хадиуллин, министр образования и науки РТ

— Помню, в детстве мама пакеты для новогодних подарков шила из бумаги. Вот этих современных подарочных наборов не было. А была в доме ручная швейная машинка, и мама начинала готовить подарки с того, что шила пакеты. А потом туда клала яблоки, пряники, конфеты простенькие. А мы ждали Нового года и те сладости, которые в этих пакетах были для нас, ее детей, самыми вкусными, самыми сладкими из того, что мы пробовали за всю жизнь.

А в школе запомнились монтажи и концерты, которые мы готовили на Новый год с учителями. Это была ответственность! Надо было готовиться, назубок выучить роли. Выучить-то было нетрудно — а потом-то надо же выступать! А я застенчивым был и всегда переживал: как я выйду на сцену, не собьюсь ли... И вот все выучу наизусть, а выйти на сцену — все равно проблема. И до сих пор я переживаю. Выступать приходится, привык, но каждый раз волнуюсь.

Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

— Мой папа был военным, мама была с ним, и какое-то время в раннем детстве я жила у бабушки. Мне было лет пять, папа служил под Ленинградом. И как-то раз меня туда привезли — и встреча Нового года, когда мама и папа рядом, стала чудом из чудес. Меня задарили подарками, но запомнилось не это, а именно ощущение, что мы вместе встречаем Новый год. К тому же это был деревянный дом, печка, которая излучала какое-то особенное, уютное тепло. Это был сказочный Новый год. И с тех пор для меня этот праздник — сугубо семейный.

А сейчас в семье традиция: я приглашаю на Новый год к себе всю нашу огромную семью — братьев, сестер, тетушек. И на столе у меня обязательно должны быть салат оливье, селедка под шубой и торт, который я обязательно пеку сама. А еще мы заранее обязательно лепим пельмени, в этот раз мы с мамой налепили 650 штук. И дети обязательно готовят концертную программу. Мои сыновья играют на аккордеоне, кто-то на пианино, поют песни…

Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

— В канун нового, 2009 года у меня родился сын. Я встретил их с женой из роддома, и мы всей семьей встретили Новый год — это, пожалуй, был самый запомнившийся праздник.

А если говорить о детстве — помню, как в Буинске все жители нашего дома после звона курантов собирались во дворе, с детьми, с гармонями, с баянами шли на городскую елку. Несли с собой мандарины, шампанское. Родители водку пили, песни пели, поздравляли друг друга. Весь город собирался там, и это было не просто весело — было такое ощущение общего большого праздника!



Татьяна Ларионова, депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей

Новогодние воспоминания раннего детства — это всегда елка в доме! Это пельмени, которые лепили всей семьей! Это много снега! Это ожидание чуда!



Но настоящий любимый Новый год вошел в мою жизнь, пожалуй, со второго класса. Именно тогда я начала заниматься в драматическом кружке. Все каникулы — это выступления в прежнем Дворце культуры Кирова (ныне филармония). Это ощущения, что ты делаешь праздник для других. Кем я только не была — Зайцем и Лисичкой, Снегурочкой и ведущей. Главное — участником действия, которое несет радость другим. Наверное — это мое призвание. Мне и сейчас приятнее дарить подарки и сувениры, чем получать их. Да и просто теплые пожелания.



С наступающим Новым годом, друзья! Здоровья всем и благополучия! Берегите друг друга! Дарите близким свое тепло и внимание!