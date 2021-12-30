Британцы помогли «Татспиртпрому» добавить в водку фруктов

Компания заплатила 40 тысяч фунтов стерлингов британскому бюро Williams Murray Hamm Limited за дизайн линейки крепких коктейльных напитков

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», один из крупнейших в стране производителей алкоголя АО «Татспиртпром» под конец года решился на эксперимент — запустил в продажу линейку фруктовых водок. Ароматизированные крепкие напитки под брендом ТМ Paradigma — детище новой маркетинговой команды бывшего выходца «Нэфиса» Юрия Карякина, который в начале прошлого года перешел в ТСП развивать бизнес. Дизайн новой продукции разработало британское бюро Williams Murray Hamm Limited за 40 тысяч фунтов стерлингов. Как покажет себя «рестайлинг» бренд-портфеля ТСП пока неясно, но до сих пор у производителя не было удачного опыта создания премиального бренда, отмечают эксперты.

ТСП потянуло на фрукты



Новая маркетинговая команда АО «Татспиртпром», вышедшая из структур «Нэфиса», под конец года разработала водочный бренд — ТМ Paradigma. Под этой маркой созданы сорта водки, обогащенные преимущественно фруктовыми ароматами. Специалисты называют их «цветными» или вкусовыми водками, которые отличаются дополнительным вкусом за счет фруктовых добавок или эссенций на их основе.

Логотип и стратегию продвижения новой ароматизированной водки ТСП разработало британское дизайн-бюро Williams Murray Hamm Limited, которое известно тем, что плотно сотрудничает с европейским производителем люксового алкоголя Pernod Ricard. К примеру, дизайнеры фирмы разработали бренд водки премиум-класса Absolut. Как выяснило «Реальное время», стоимость сделки ТСП с WMH составила 40 тысяч фунтов стерлингов.

Первые партии фруктовой водки уже поступают в розничные сети Татарстана и за его пределами. По оценке казанских дистрибьюторов, продукция ТСП находится в среднем ценовом сегменте, то есть чуть выше массовой недорогой татарстанской водки.

Под вкусы молодых

— Это современный водочный бренд, который рассчитан на молодых людей в возрасте до 35 лет, новаторов, приверженцев «всего нового», — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ТСП, обозначая целевую аудиторию «цветной» водки. — Кроме того, бренд рассчитан на мужчин 35—45 лет, которые уделяют внимание соотношению цены и качества.

Сам производитель предпочитает называть водку не цветной, а коктейльной. По его словам, это мультифункциональный бренд, «может употребляться как основа для коктейлей, так и в качестве самостоятельного напитка». Ассортимент состоит из пяти фруктовых вкусов (арбуз, гранат, грейпфрут, лайм), а также один сорт со вкусом зеленого чая. «Каждый напиток изготовлен из настоев натуральных фруктов. Фильтрация через минерал лунного камня восстанавливает кристаллическую решетку воды в составе и обогащает ее ценными микроэлементами, позволяя тем самым максимально раскрыться деликатному фруктовому аромату. На российском рынке — это один из первых продуктов в категории фруктовых водок» — заявили маркетологи компании.

Говоря о логотипе, в пресс-службе ТСП сообщили, что дизайн выполнен «в концепции Bar edition», с флуоресцентным элементом на колье со светоотражающим эффектом.

Сам производитель предпочитает называть водку не цветной, а коктейльной. Фото: Максим Платонов

Новый бренд от маркетологов «Нэфиса»

Это первый водочный бренд, появившийся после прихода в «Татспиртпром» новой команды топ-менеджеров во главе с Русланом Максудовым год назад. Как рассказали «Реальному времени» участники алкогольного рынка, сборная антикризисная команда ТСП сложилась из разных татарстанских структур. Так, заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Феоктистов является выходцем из Ак Барс Банка, а ключевые посты в продажах и маркетинге заняли приглашенные топ-менеджеры из ГК «Нэфис», например, Юрий Карякин ранее возглавлял АО «Нэфис-Биопродукт».

По мнению казанских дистрибьюторов алкоголя, переход на фруктовые сорта водки может быть связан с предыдущим опытом новых маркетологов ТСП, которые много экспериментировали с добавлением экзотических фруктов для расширения линейки соусов. Какой вкус у новой водки, в Госалкогольинспекции РТ пока не знают, профессионалы ее не дегустировали, но пообещали включить в план будущего года.

Пока же продажи водки в Татарстане остаются чуть ниже прошлогоднего уровня. По данным Госалкогольинспекции РТ, за 11 месяцев 2021 года населению Татарстана было реализовано 2,4 млн дал водки или 96% к аналогичному периоду прошлого года. Зато выросли объемы ввозимой водки. За тот же период в республике ее продано 327,7 тыс. дал или 103% к уровню 2020 года.

По данным Госалкогольинспекции РТ, за 11 месяцев 2021 года населению Татарстана было реализовано 2,4 млн дал водки или 96% к аналогичному периоду прошлого года. Фото: Олег Тихонов

При этом ТСП продолжает оставаться в лидерах по объему выручки. По итогам 2020 года копания заняла первое место в России по объемам продаж водки и алкогольной продукции среди 77 производителей, следует из рейтинга специализированного журнала «Водка Premium». Согласно его данным, выручка татарстанского производителя составила 12 млрд рублей. Второе место заняла ГК «Синергия» (Московская область) с выручкой в 9,1 млрд рублей, третье — «Объединенные пензенские заводы» (8 млрд рублей). Суммарная выручка всех производителей водки по итогам 2020 года — 134,6 млрд рублей.

Правда, в ежегодном рейтинге самых популярных алкогольных марок в мире Millinaires Club доминируют другие российские водочные бренды. По словам участников рынка, трагически скончавшийся Ирек Миннахметов не раз говорил о желании разработать новую водку премиум-класса, которая должна была стать вершиной производства ТСП, но не успел воплотить планы.

Между тем новая команда решила сосредоточить усилия на разработке бренда в среднем ценовом сегменте. Идею разработки нового бренда для цветной водки в ТСП объяснили изменившимися предпочтениями покупателей.

— Запуск новой водочной линейки связан с новым трендом — «бар дома», — рассказали в пресс-службе ТСП, — Мы заметили, что растет популярность «коктейльных» видов алкоголя. У потребителей меняются желания, они все чаще выбирают водку со вкусом.

Где разливается «коктейльная» водка и в каком объеме планируется ее выпускать, пока не сообщается. Вероятно, маркетологи ожидают результатов продаж.

«Почему только стервы пьют водку?»

Председатель Алкогольной ассоциации РТ, ранее входившая в совет директоров «Татспиртпрома», Анна Галимова отметила, что ТСП до сих пор работает на портфеле брендов, разработанных в середине 2000-х годов при Георгии Куприянове: «Это «Русская валюта» и «Тундра», которые продолжают держать продажи, чуть сдулся «Гранд Ледофф», а в сегменте премиум — «Ханская».

В свою очередь глава брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман заметил, что «Ханская» явно не доработала»:

— Потом был непонятный водочный бренд «Акдов», затем «Стерва», которая выпускалась с коробке с изображением красной женской помады. Я так и не понял, почему только стервы должны покупать. Эти эксперименты не были близки к результатам, — заметил он.

— Действительно, женская водка «Стерва» отсылала к тому, что водку пьют только волевые женщины. Странный был посыл, — соглашается Анна Галимова.

По мнению экспертов, разрабатывать бренды для майонеза и для водки — все-таки разные занятия и лучше не трогать то, что хорошо работает.

Вкусовые водки — на полке с конкурентами

Вкусовые водки — это стремление расширить действующую линейку, считают участники рынка.

— Многие водочные компании выпускают вкусовые водки, но есть единичные случаи, когда цветные водки показывают более высокий результат, чем обычная водка, — подчеркнул Станислав Кауфман. — Это не укрепление какой-то одной позиции, а всего-навсего бренд портфеля. Они заходят в ту нишу, в которой они считают, что не полностью представлены.

— ТСП повторяет маркетинговые тенденции, которые были опробованы другими брендами. На долю цветных водок приходится примерно 10% от объема продаж. Этот сорт водки больше ориентирован не на российского потребителя, а на западного, где другая культура потребления. У них привычки к цветным водкам сильнее, чем у нас. В нашей стране — сегмент узкий. Массовой традиции тоже не существует. Отказ от этого продукта произошел неслучайно, — говорит еще один участник рынка Андрей Валентинов, занимавшийся развитием дистрибуции водки в Татарстане.

По его мнению, на этом пути ТСП поджидают свои сложности. Например, добавки в водку автоматически сокращают срок ее годности, и это нужно указывать на этикетке.

Что означает слово «Парадигма» не знают 80% покупателей

Наиболее слабым местом татарстанской цветной водки участники рынка считают неудачное название.

— Водки обычно имеют либо поэтичное название, либо простое и конкретное. Например, «Русский стандарт», как стандарт качественной водки, «Белуга» ассоциируется с черной икрой, как верхом роскоши, «Онегин». А какая парадигма может быть заложена внутри водки? Сложно представить, что внутри этой бутылки. Не хочу огульно критиковать, может быть там заложена целая маркетинговая стратегия, но если смотреть в лоб, то неясно — 80% покупателей не знают, что означает слово «Парадигма». У покупателя в магазине есть несколько секунд на контакт, чтобы выбрать «Парадигму» или «Хортицу». Маркетинг водки — это вещь конкретная, это не просто красивый дизайн, а целая философия компании. А если отставать в маркетинге, значит вы отстаете от рынка, — убежден Валентинов.

— Эта линейка точно не станет локомотивом продаж ТСП, — заключила Анна Галимова.