Бизнес-аккаунт дня: казанское производство тротуарной плитки

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 228-я

Несколько лет назад производственная компания «Казань-Измерение» освоила изготовление плитки из полимерно-песчаной смеси. Бизнес-аккаунт в сети Instagram, посвященный именно этому направлению деятельности, стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

На смену каменной брусчатке

Тем, кто хочет придать ухоженный вид дорожкам и клумбам в саду частного дома или на даче, обустроить площадку под парковку автомобиля или обустроить комфортную зону отдыха, вовсе необязательно делать это с помощью асфальта или брусчатки из бетона. На смену этим материалам пришли изделия из полимерно-песчаной смеси.

Выпуск этого материала недавно освоили в компании «Казань-Измерение» — @zeropolymer. Полимерно-песчаные плитки могут выдержать высокие нагрузки. Например, покрытие из такой смеси при толщине всего в 3 см может легко выдержать вес КАМАЗа.

Сегодня аналитический разбор аккаунта этого казанского производства провела команда digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

В описание — информацию, отвечающую на часто задаваемые вопросы

Компания «Казань-Измерение» производит полимерно-песчаные изделия, бытовую и автохимию, химию для бурения и клининга. Аккаунт @zeropolymer рассказывает только об одном виде продукции компании — о полимерно-песчаных изделиях. Никнейм выбран в соответствии с темой.

Имя профиля — полимерно-песчаные изделия. Имя должно содержать прямой запрос, по которому вас смогут найти покупатели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Вордстат», за последний месяц было 145 запросов по полимерно-песчаным изделиям. А запросов «Тротуарная плитка» было 257 161. Есть повод задуматься над сменой имени.

В качестве аватара использован логотип компании «Казань-Измерение». Насколько это верное решение? Размещение логотипа рекомендуется известным компаниям. Всем остальным лучше использовать изображение, которое отражает суть предлагаемого товара или услуги.

Кроме того, в шапке профиля нет упоминания компании, поэтому ее логотип на аватаре для пользователя будет вообще непонятен.

Рекомендуем включить информацию о производителе в описание. В описании должна быть информация о бренде и о продукте. На этот раздел шапки профиля отведено 150 символов. Обозначьте ваше УТП (уникальное торговое предложение), укажите кроме ассортимента товара подробности о доставке, если есть — гарантию на товар. Дайте информацию, которая отвечает на часто задаваемые вашими клиентами вопросы. Объясните, чем полимерно-песчаная продукция лучше аналогичной продукции, но из других материалов в двух словах. Это и может стать вашим УТП.

В конце описания пользователям сделано предложение оплатить заказ онлайн. Рекомендуем продумать альтернативу этому призыву к действию. Навряд ли после просмотра вашей шапки профиля будут готовы оплатить заказ. Аудитории еще нужно понять, готова ли она заказать товар и готова ли заказать его именно у вас. Тем более что, перейдя по ссылке на taplink, для оплаты нужно пройти еще по ссылке на сайт компании.

Для презентабельности видеопостов нужны обложки

В хайлайтс все обложки должны быть оформлены в едином стиле. Обложка «Распродажа» не соответствует единому стилю. И актуальна ли она сейчас? Если нет, то удалите ее. Нужно периодически просматривать хайлайтс и удалять неактуальную информацию. Не используйте в подписях к актуальному сaps lock.

Просматривая новостную ленту, видим, что была попытка вести ее в едином стиле, но что-то пошло не так. В контенте используется reels — формат, который работает на охват аккаунта. Рекомендуем в постах с видео использовать обложки, чтобы публикации выглядели презентабельно.

Для большей вовлеченности, получения лидов и продаж рекомендуем сочетать разные виды контента. Используйте имиджевый контент, экспертный, продуктовый, развлекательный и продающий:

Для экспертного контента размещайте кейсы, гайды, полезную информацию о товаре, о том, как его выбрать. Размещайте фото оформленных объектов. Для продуктового и имиджевого контента подойдут посты о компании, о решении проблем пользователей при помощи вашей продукции. Сюда же относится контент с положительными отзывами. Чтобы разбавить контент и вовлечь аудиторию, используйте опросы, конкурсы, развлекательный контент.

И уже с прогретой аудиторией публикуйте контент с призывом к действию. Предложите перейти для получения предложения или консультации по ссылке в шапке профиля, написать в директ или позвонить по телефону.

Не нужно в каждом посте давать контактную информацию — она уже есть у вас в профиле. Проверьте написание хештегов — они должны писаться слитно. Неправильно написанные отличаются по цвету, вы их сразу увидите.

Почистите ваши подписки, у бизнес-профиля их должно быть минимальное количество. А у вашего профиля подписок больше, чем подписчиков.