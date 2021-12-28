В Казани появился «Союзмультпарк»
Мультимедийный развлекательно-развивающий центр уже посетили более 6 тысяч гостей
Сегодня в Казани состоялось официальное открытие мультимедийного развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк». С сентября павильон работал в тестовом режиме, но его уже посетили более 6 тыс. гостей. «Союзмультпарк» — это креативное пространство, которое можно мобильно преобразовывать для организации различных мероприятий для всей семьи: мастер-классов, кинопоказов, выставок. При этом разработанные киностудией «Союзмультфильм» мультимедийные аттракционы соединяют различные эпохи отечественной анимации с актуальными технологическими решениями. Сейчас на территории центра работают 12 высокотехнологичных аттракционов.
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