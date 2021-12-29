В Международный день кино в Казани открыли первый детский киноклуб

Фото: Мария Макарова

В Международный день кино в Республиканской детской библиотеке Казани открыли киноклуб «Киновзгляд». Это первый не только в городе, но и в Татарстане киноклуб на базе библиотеки, где ребята смогут смотреть фильмы, учиться их анализировать, обсуждать, изучать историю кино. На открытии клуба побывала корреспондент «Реального времени».

Познакомиться с индустрией кино

Участники киноклуба — школьники с 1-го по 9-й классы. На занятиях длительностью в 90 минут ребята будут смотреть короткометражные фильмы, обсуждать их с преподавателями-киноведами и изучать материал в игровой форме. Участникам клуба предстоит познакомиться с историей кино, его направлениями, жанрами, увидеть фрагменты первых немых картин и узнать о жизни самых первых актеров. Занятия проводятся на бесплатной основе. Они будут проходить каждую субботу — двери клуба открыты для всех желающих по предварительной записи.

Как отметила руководитель киноклуба, эксперт отрасли кинематографии, кинодокументалист Лия Гильмутдинова, в настоящее время ни в одной из 88 муниципальных детских библиотек Татарстана нет киноклубов для детей и их родителей. В школьной программе тоже нет кинообразовательных уроков, хотя бы на уровне классных часов. Так возникла идея создать клуб, где педагоги смогут помочь детям разобраться в большом мире кино и познать азы кинопрофессий. Это в том числе может помочь при поступлении на специальности, связанные с киноиндустрией и индустрией искусства.

Почему этого не должны знать наши дети?

Сейчас клуб функционирует лишь на базе Республиканской детской библиотеки в Казани, однако в последующем планируется открыть клубы по всей республике — желание создать киноклуб выразили уже 12 муниципальных детских библиотек.

Упор в киноклубе будет сделан на отечественные и республиканские картины, сначала советского времени. Организаторы хотят сохранить традиции и показать детям мультфильмы, которые смотрели их родители. И дело не только в приятной ностальгии — советская киноиндустрия полна картин, признанных шедеврами:

— Когда я выезжаю на фестивали в другие страны, там знают всех наших знаковых советских режиссеров. Весь мировой кинематограф использует наработки советских режиссеров. Все их в мире знают, почему этого не должны знать наши дети? — говорит Лия Гильмутдинова.

«Казанский зритель — особенный»



Однако, несмотря на уважение к достижениям советского кинематографа, в киноклубе готовы менять формат под потребности аудитории, чтобы обучение получилось максимально полезным. Опыт организации киноклубов в разных городах России показывает, что советские картины нравятся публике и сегодня. Но казанский зритель, отмечает Гильмутдинова, особый зритель — поэтому, возможно, план необходимо будет переверстать под современных авторов. Сейчас «Киновзгляд» решает вопрос с выдачей на руки фильмов — просят у правообладателей разрешения на некоммерческие показы.

Кроме показов планируются выезды на киноэкскурсии по местам съемок знаменитых фильмов, которые в разное время снимались на территории Татарстана. Предусмотрены отдельные занятия по развитию навыка кинокритики и правильного разбора фильма, выполнение творческих заданий, участие в профильных конкурсах по написанию эссе или детских рисунков, возможность участия в профильных киносменах. В летнее время на территории библиотеки будут происходить бесплатные уличные кинопоказы.



Сейчас в киноклубе составили план встреч на январь и февраль 2022 года. Первая встреча после новогодних каникул состоится 15 января.

