Бизнес-аккаунт дня: казанский салон мебели из слэба дерева

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 227-я

Столы и другая мебель из деревянных слэбов (спилы ствола дерева) в последнее время стали популярным интерьерным решением. В Казани производством и продажей такой продукции занимается небольшая компания «Дерево». Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Детали интерьера с неповторимым дизайном

В последние годы интерьеры жилых и офисных помещений все чаще оформляют при помощи мебели и других изделий из натурального дерева. Правда, теперь столешницы, журнальные столики, циферблаты часов и прочие изделия начали делать из спиленного особым способом ствола дерева (слэб). Он позволяет сохранить узор древесины, а еще делает любое изделие уникальным.

Еще одно новое веяние в дизайне — соединение слэбов с помощью полимерной смолы различных оттенков. Мастера компании «Дерево» освоили изготовление таких деталей интерьера и мебели в 2019 году. Свою продукцию они представляют в салонах Казани и Набережных Челнов.

Сегодня аналитический разбор казанского производства изделий из слэбов провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.



Функции Instagram Shopping позволят аудитории совершать покупки через фото и видео аккаунта



Аватар. На нем изображено дерево и надпись “Дерево мебель и декор”. Это не лучший вариант для такого аккаунта. Учитывая возможность продавать по всей России и за рубеж, лучше потратить время и деньги на создание стильного логотипа. Временно на аву можно поставить фото одного из столов, как на примере аккаунта конкурента.

Логин (Имя пользователя) @salon_derevo можно оставить без изменений, но в будущем необходимо будет заменить на название бренда.

Имя аккаунта «Деревянная мебель из слэбов» — не самый популярный запрос. По данным wordstat по запросу «деревянная мебель из слэбов» всего 4 показа в месяц. Запросы со словом «слэб» — 65 772 показа в месяц. Вывод очевиден: нужно написать следующие ключевые слова СЛЭБЫ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА

Описание аккаунта (Раздел “О себе”) сделано хорошо, понятно чем занимается компания: создает интерьерные столы для офиса и дома. Столы из слэбов могут стать украшением любого интерьера и места. Описана серьезная гарантия — 3 года, это очень важный момент при заказе такого стола. Не во всех подобных компаниях есть шоурумы, поэтому владельцы аккаунта отображают эту важную деталь в разделе “о себе” — это еще плюс в сторону доверия к компании. Из постов можно понять, что компания работает по всей России, но это не указано в описании.



Highlights (Раздел “Актуальное”) — этот раздел в аккаунте оформлен живо: все понятно, легко найти информацию, единый стиль в дизайне.

Бизнес-аккаунт. Аккаунт @salon_derevo представлен в Instagram как бизнес-аккаунт,

выбрана категория “Мебель”. можно ее заменить на “мебельный магазин” и в дальнейшем настроить Instagram Shopping. Instagram Shopping — это набор функций, которые позволяют людям легко совершать покупки через фото и видео вашего бренда в Instagram.

Личность в аккаунте также способствует увеличению продаж



Контент. Мне нравится контент аккаунта @salon_derevo. Представлена подробная информация о продукции: отличные фото и видео, нативно-продающие тексты к постам. Видно, что люди любят заниматься этим аккаунтом и с гордостью демонстрируют свою продукцию из слэбов и смолы.

Хорошо подобраны хэштеги и уместно используются. Для повышения количества комментариев, а значит и охватов, продуманно не указывается стоимость изделия в постах. Также для формирования клиентской базы отвечают в директ, чтобы в дальнейшем, возможно, прорабатывать индивидуальные предложения.

Активно используется такой формат постов как reels, набирается сравнительно неплохое количество просмотров и запросов цены.

Однако есть и неприятные недочеты в аккаунте: в последнее время страдает регулярность выкладки постов: посты публикуются несистематично и складывается ощущение, что компания «подзабила» на один из ключевых каналов продаж. Непостоянная выкладка контента может привести к ухудшению вовлеченности, а значит и выручки.

Конкуренты. Есть несколько конкурентов, и они не дремлют — уже создали логотипы и лучше оформляют аккаунты. Пока у них мало подписчиков и не все инструменты используются в продвижении.

Рекомендации. Аккаунт в целом хорош, но есть несколько ключевых рекомендаций, которые сделают его еще лучше:

Выкладывать публикации систематично: например, 2 раза в неделю и через равные промежутки времени. Выстроить работу так, чтобы за день снять контент на месяц и использовать отложенный постинг для публикаций. Для более эффективных продаж создать сайт, а далее Instagram Shopping для продаж через «Инстаграм» Добавить личность в аккаунт — это также способствует увеличению продаж. Создать быстрые сообщения в Direct

Способы продвижения:

Сотрудничество с клиентами: небольшой бонус за отзыв в сторис или в reels. Лучшая реклама — рекомендация. Конкурсы в «Инстаграм» через функцию «Соавторство». Например, можно провести совместный конкурс с дизайнерами интерьеров либо застройщиками. Таргетированная реклама на наиболее вовлеченные посты с целью продаж готовой продукции. Учитывая количество запросов, рассмотреть возможность создания сайта с целью сбора заказов через продвижение в поисковых системах, таких как Яндекс или Гугл.