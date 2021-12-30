Внедряя «Умные сети» и виртуальных двойников: как АО «Сетевая компания» подготовилась к году цифровизации РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022 год в республике Годом цифровизации. Успешная реализация ИТ-решений во всех сферах экономики и общественной жизни позволит повысить качество жизни, конкурентоспособность бизнеса и инвестиционную привлекательность региона. В свою очередь IT и телеком неразрывно связаны с электроэнергетикой: цифровое развитие нуждается в надежном «производственном плече». И такое плечо всегда готово подставить АО «Сетевая компания». Энергокомпания активно участвует в ключевых республиканских проектах и готовит прочный фундамент для цифровой трансформации татарстанского бизнеса.

На пороге Года цифровизации

АО «Сетевая компания» давно и уверенно идет по пути цифровизации. Современные ИТ-проекты реализуются в компании с начала 2000-х годов. Уже тогда руководство начало применять передовое микропроцессорное оборудование на электросетевых установках и разрабатывать ИТ-продукты для организационных и производственных целей.

Вслед за подстанцией «Портовая» в Казани планируется ввод в эксплуатацию второй цифровой подстанции «Азино».

По словам генерального директора компании Ильшата Фардиева, цифровизация прежде всего дает возможность отвечать на запросы потребителя, повышая качество электроснабжения, а также сокращая количество и продолжительность аварийных отключений. Важнейшими результатами цифровизации являются оптимальные тарифы на электроснабжение и информационная безопасность системы. В современном мире объекты электроэнергетики являются одной из основных мишеней для кибератак. Ведь обесточивание населенных пунктов, промышленных предприятий и дорожной инфраструктуры в короткие сроки приведет к коллапсу экономики.

АО «Сетевая компания» активно работает во всех указанных направлениях и на республиканском заседании Ассоциации содействия цифровому развитию выступило сразу с тремя тематическими докладами.

«За счет комплексной реконструкции и автоматизации электросетевого комплекса за 7 лет продолжительность отключений была снижена на 72,5%, а количество отключений сокращено на 80,7%», — поделился статистикой Ильшат Фардиев.

От него прозвучала информация и о противодействии киберугрозам. В 2020 году для борьбы с хакерами в рамках проекта по установке интеллектуальных устройств основан центр кибербезопасности, а также выстроен процесс по мониторингу и устранению цифровых уязвимостей компании.

Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев делится опытом на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.

Цифровые счетчики

Одним из базовых элементов цифровой трансформации стала интеллектуальная система учета, преимущества которой уже оценили первые 270 тысяч пользователей.

Аналоговые счетчики с колесиками, отсчитывающими использованные киловатты, уступают место современным мультифункциональным приборам, самостоятельно передающим показания на сервер поставщика услуг каждые полчаса. Умный счетчик можно синхронизировать с мобильным приложением, чтобы анализировать расход электроэнергии в любое время. Через приложение можно также подать заявление на техприсоединение и отслеживать его статус.

Замена приборов происходит за счет средств компании. Во-первых, это проявление заботы о клиентах, а во-вторых, «Сетевая компания» за счет массового перехода на интеллектуальные счетчики рассчитывает на существенное снижение операционных затрат.

В дальнейшем экономия на автоматической передаче и обработке показаний позволит сдерживать рост тарифов на энергопотребление.

При работах на распределительных сетях используется инновационное оборудование.

Еще одним важным шагом стала проводимая в компании автоматизация распределительных сетей, предназначенных для жителей и сельских производителей. Технические специалисты «Сетевой компании» устанавливают на воздушных линиях инновационное оборудование различного типа: выключатели нагрузки, индикаторы короткого замыкания, реклоузеры и другие устройства, действие которых направлено на повышение наблюдаемости и управляемости распределительной сети, позволяющей создавать «Цифровой РЭС». Федеральный проект «Цифровой РЭС» по созданию комплексной системы управления на данный момент подходит к завершающей стадии внедрения.



Плетя «Умные сети»

Внедрение цифровых технологий в компании происходит в соответствии с принятой дорожной картой. И одно из направлений цифровизации — развитие системы Smart Grid («Умные сети»), необходимой в мегаполисах с высоким автомобильным трафиком. «Умные сети» работают в автоматическом режиме, и при возникновении нештатной ситуации система сама находит и локализует поврежденный участок. При этом еще минуту ток подается по резервным линиям, и в случае оперативного решения вопроса потребители даже не заметят сбоя. Для сравнения: на сегодняшний день определение поврежденного участка в распределительной сети и восстановление электроснабжения оперативно-выездными бригадами занимает от 30 до 80 минут.

Пилотные проекты были реализованы еще в 2016 году в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. С 2019 года в столице Татарстана программа «Смарт Грид» разворачивается все шире.

При работах на воздушных линиях используется технология, позволяющая работать без отключения электроэнергии.

Сейчас в Казани работает пятилетняя программа, цель которой — перевести в режим управляемости и наблюдения все 111 распределительных пунктов города и 657 трансформаторных подстанций, модернизировать распределительную сеть протяженностью порядка сотни километров. В результате все РП и ТП будут полностью контролироваться из диспетчерского центра Казанских электрических сетей. Это позволит повысить качество оказываемых услуг, заметно снизив нагрузку на ремонтные бригады и контакт-центры.



Дистанционное управление

Одна из целей цифровизации «Сетевой компании» — дистанционный контроль и управление оборудованием. На всех реконструируемых объектах установлено электронное оборудование для организации автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ), передающей информацию о состоянии коммутационных аппаратов, текущие измерения нагрузок в диспетчерский центр, а также обеспечивающей дистанционное управление объектом. Сбор и аналитика данных позволяет разглядеть «слабые звенья» и составить карту плановых ремонтных работ.

Электронное оборудование для организации АСДУ, передает в диспетчерский центр информацию о состоянии коммутационных аппаратов и текущие измерения нагрузок.

Внедрение АСДУ — важный элемент стратегии развития компании. Таким образом получается производить апгрейд устаревающих объектов. Например, новейшие технологии позволили в 2018—2019 годах модернизировать старейшую подстанцию в республике (введена в строй в 1952 году), которая обеспечивает электричеством Зеленодольск и два крупных градообразующих предприятия. После реконструкции и замены оборудования операции, на которые раньше персонал тратил более часа, теперь выполняются автоматически за несколько минут. Данное техническое решение сегодня тиражируется на другие строящиеся и реконструируемые объекты.



Умные подстанции

В 2019 году начала работу первая в Татарстане цифровая подстанция 110 кВ «Портовая», на которой передача информации с высоковольтного оборудования ведется не по медным проводам, а по волоконно-оптическому кабелю. Запуск следующей цифровой подстанции планируется в апреле 2022 года. До конца 2024 года в республике должно появиться семь действующих цифровых подстанций. К этому времени планируется подготовить кадры для эксплуатации и сервисного обслуживания цифрового оборудования.



«Сетевая компания» первой в России начала реформу по переходу на двухуровневую систему оперативно-технологического управления. Автоматизация управления позволяет эффективнее использовать кадровые ресурсы: с задачами 65 диспетчерских пунктов сегодня справляется всего 10 центров ответственности за электросетевое оборудование компании.

Гордость «Сетевой компании» — третья на территории РТ подстанция напряжением 500 кВ «Щелоков», оснащенная передовым электросетевым оборудованием.

«Цифровой двойник»

Используемые программные продукты в дальнейшем должны позволить перевести электросети в цифровой формат, получив на выходе их «цифрового двойника» — виртуальную модель электросети республики с единой автоматизированной системой технологического управления.



Проект «Цифровой двойник сети» направлен на интеграцию существующих данных об электросетевых активах в единую модель сети. Он в онлайн-режиме воспроизводит на мониторе структуру и состояние сетевого хозяйства, отражая возникающие изменения. И если раньше об отключении электроэнергии диспетчеры узнавали на основе обращений населения в контакт-центр, то теперь получают информацию взглянув на виртуальную модель. Основой модели является географическая карта, на которой отмечены все объекты сетевой инфраструктуры самой компании, смежных сетевых организаций и крупных потребителей: опоры ЛЭП, трансформаторные подстанции и тысячи виртуальных проводов, проложенных между ними.

Персонал подрядной организации проводит пусконаладочные работы по внедрению «Умных сетей».

Внедрение «виртуального двойника» уже сегодня позволяет исключать дублированные затраты по вводу информации, повышать наблюдаемость распределительной сети за счет обработки данных с интеллектуальных приборов учета, поддерживать информацию в актуальном состоянии, а также управлять отключениями электрической сети в режиме советника диспетчера. Следующим шагом в развитии «цифрового двойника» станет переход функций восстановления электрической сети на машинное принятие решений. И здесь важной задачей станет настройка алгоритмов для принятия верных решений при возникновении аварийных ситуаций.