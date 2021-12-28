Бенефис Сафонова в скучнейшем матча топов Востока: «Ак Барс» впервые выигрывает у «Магнитки»

Три главных итога четвертого матча «Ак Барса» и «Металлурга»

К четвертой и последней в нынешнем регулярном чемпионате игре между «Ак Барсом» и лидерами Востока — «Металлургом» впервые явного фаворита не было. Казанцы обросли мышцами и уверенностью, а «Магнитка» стала сдавать и больше не выглядит непобедимой машиной. Вчера на льду мы увидели равную игру в самом скучном матче между этими соперниками и бенефис 20-летнего Сафонова, который и вытащил эту игру для казанцев. Спортивная редакция «Реального времени» подводит и другие итоги встречи двух топ-команд Восточной конференции.

К концу года команды уравнялись. «Магнитка» больше не машина — «Ак Барс» крепчает

Еще осенью команды подходили к очным встречам в разительно разных статусах. Казанцы никак не могли поймать стабильность в игре и результате, а «Магнитка» тогда бронепоездом проходилась по всем соперникам, попадавшимся на пути. В октябре казанцев «лисы» тоже прошли без особых проблем в трех играх из трех (3:1, 3:1, 2:1) и заявить, что у «Ак Барса» были в этих играх шансы забрать очки язык не повернется.

Зато перед вчерашней, четвертой игрой картина была несколько другой. Команда Ильи Воробьева в декабре подрастеряла свой лоск и уверенность, начав испытывать проблемы с топ-клубами. Периодически стали возникать провалы в обороне, а следовательно — потеря очков.

Магнитогорцы как-то легко уступили питерскому СКА (1:5) и «Авангарду» (2:4). Ко всему прочему у уральцев обнаружилась и вратарская проблема. Василий Кошечкин в виду возраста уже не готов стоять все игры без передышки, а сменщик Олкинкуора заметно сбавил. Например, в игре с питерцами менее 80% отраженных бросков.

А вот «Ак Барс» заметно усилившись до дедлайна стал набивать мускулы, и даже будто стало похоже, что это команда, которая готовится к рубке в плей-офф. До вчерашнего поединка казанцы уступили лишь дважды в шести домашних встречах. В общем, все указывало на то, что силы уравнялись.

На деле так и оказалось — команды сыграли в предельно равный хоккей, терпели до первых ошибок друг друга и не раскрывались до второй половины третьего периода. 50 минут чистого игрового времени показали, что сегодня эти команды примерно одного уровня и одного психологического состояния. Разве что у «Ак Барса» в этот день случился бенефис молодого и голодного 20-летнего парня по имени Илья.

Самый скучный хоккей с огненной развязкой

Скучнейший до ломоты в зубах и максимально «шахматный» хоккей показывали обе команды в течение большей части игры. По первому периоду команды, по сути, реализовали два из двух моментов. Все остальное время — игра в откат и ледовую стратегию, где каждый хоккеист должен машинально исполнять свои разрушительные обязанности.

Что и говорить, если единственным нестандартным решением за два (!) периода была попытка Пера Линдхольма неожиданно распорядиться шайбой, когда он получил ее у левой штанги ворот Олкинуоры. Стоя спиной, канадец попытался перехитрить голкипера гостей и бросил с неудобной руки. На этом все.

Всего два гола за два периода, первый из которых как раз и был результатом ошибок обороны «Металлурга», ставших головной болью Ильи Воробьева в декабре. Это Линус Хульстрем неудачно обработал шайбу, воткнулся в Лукоянова, а выскочивший из штраф-бокса Сафонов подхватил шайбу, убежал на рандеву с Олкинуора и положил ее в ворота.

«Магнитка» ответила шайбой уже через полторы минуты, а потом команды замолчали еще почти на 40 минут чистого игрового времени.

Не хоккей — пытка, но тех, кто выдержал, ожидала огненная концовка матча, стоящая плей-офф. Три гола сначала пустил «Ак Барс» в свои ворота — не без помощи Билалова. А потом забрасывали только казанцы — 3:3 в основное время (причем две шайбы отыграны за последние 3 минуты).

Ну а в овертайме Илье Сафонову, у которого уже было «2» в графе «голы», очень уж хотелось закончить этот матч, и он это сделал. Дальний бросок после «кружевной» раскатки в зоне «Металлурга» — и Олкинуора бессилен.

Новые легионеры «Ак Барса» пока не впечатляют

Из всех многочисленных легионеров «Ак Барса» во вчерашнем поединке оставил какое-то послевкусие от своей игры уже вышеупомянутый Пер Линдхольм. Помимо креатива во второй двадцатиминутке на его счету еще и созданная шайба.

Всех остальных — как будто и не было. Даже Стивен Кэмпфер, похваленный Континентальной лигой по итогам прошлой недели, — и тот не впечатлил. Но ему то простительно.

Другое дело — новички. Ни Марк Барберио, ни Джейсон Демерс вчера надежной игрой в защите или помощью при созидании не запомнились. Более того, именно из под Демерса, долго пятившегося к своим воротам, «Магнитка» забрасывала свою первую шайбу.

Для Барберио это второй поединок в составе «Ак Барса», и похоже его адаптация может затянуться. Если в команде он судя по общению на льду чувствует себя раскованно, то на льду пока очевидно не до конца понимает, что нужно делать.

Эрик Добролюбов