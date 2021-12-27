Казанские автовладельцы дождались «пряника» — парковки будут бесплатными и в субботу
Городские власти озвучили новые меры на муниципальных стоянках
Сегодня прозвучала новая инициатива казанских властей — теперь стоянка машин на муниципальных парковках будет бесплатной и в субботу. Мера введена с 30 декабря и продлится после новогодних каникул. Еще выяснилось, что после того как на автомобили со скрученными номерами стали устанавливать блокираторы, на парковках освободилось 30% мест и собираемость оплаты увеличилась на 25%. Также на аппаратном совещании был озвучен график работы коммунальных служб, медучреждений и транспорта в длинные новогодние каникулы.
«Надеемся, что это оживит бизнес»
Городские власти продолжают нововведения на муниципальных стоянках. Вслед за «кнутом» — установкой блокираторов на машины без номеров, мэрия заготовила для добросовестных автовладельцев «пряник». Теперь стоянка машин на муниципальных парковках будет бесплатной и по субботам.
— Добросовестных автовладельцев хочу обрадовать новостью. У нас только воскресенья были бесплатными на муниципальных парковках. Сегодня принято решение, что и суббота, и воскресенье будут бесплатными для стоянки автовладельцев. Надеемся, что это оживит бизнес, в том числе и в новогодние праздники, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
Таким образом, начиная с 30 декабря плата за парковку не будет взиматься по выходным дням, а в будни — до 8 утра и после 19 часов вечера. Не нужно оплачивать парковку и в новогодние каникулы.
Оплата парковочных мест увеличилась на 25%
Заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, курирующий вопросы транспорта, подвел итоги операции «Блокировка», объявленной мэрией с 22 декабря для автовладельцев-халявщиков, скручивающих регистрационные номера.
— Уже первые дни проведения рейдов показали высокую эффективность применения блокираторов. Сумма оплат сразу возросла на 25%, при этом мы теперь фиксируем, что 30% парковочных мест стали свободными и доступными для посетителей. За первые три дня рейда было возбуждено 38 административных дел за нарушение правил пользования муниципальными парковками, — отчитался Шакиров.
Два блокиратора были похищены, один из них позже был найден на другой парковке. Оба нарушителя установлены и доставлены в отделы полиции, в отношении них ведутся процессуальные действия.
Шакиров предупредил, что такие меры борьбы с «автохамами» будут только наращивать. Муниципалитет закупил для этого дополнительное количество блокираторов. А Ильсур Метшин добавил — «особенно позорно», что большинство номеров скручивают с дорогих иномарок, для владельцев которых сумма оплаты за парковку является мизерной.
— Радует, что подавляющее большинство жителей, автовладельцев поддержали инициативу. Мы внимательно мониторим, следим за реакцией наших автовладельцев… Все одинакового мнения: никто не требует ничего невозможного, правила для всех абсолютно одинаковы. И это, прежде всего, уважение друг к другу. Не ради штрафов, не ради сбора денег это делается. Это международная практика. К сожалению, «велосипеда» другого не придумано. Придумаете, дорогие наши автовладельцы, вносите предложения, с удовольствием рассмотрим. А то, что на 30% мест стало больше в паркингах, говорит о том, что вектор правильный, его нужно продолжать, — заявил градоначальник.
Количество аварийных бригад увеличено вдвое
Не все в новогодние каникулы будут отдыхать. Для муниципальных служб это время круглосуточного наблюдения за системами жизнеобеспечения города. Так, заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин доложил, что в жилищных и ресурсоснабжающих организациях города будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта. Это в 2 раза больше, чем в обычные дни.
Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены.
В выходные и праздничные дни будет проводиться уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи, очистка кровель от снега и сосулек, вывозиться мусор. По нормативу снег должен быть убран в течение 6 часов после снегопада, мусор — вывозиться ежедневно, на скатных крышах толщина снега не должна превышать 30 см.
Гиниятуллин сообщил, что для безопасности жителей и предупреждения терактов проведена проверка подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов, ревизия запирающих устройств. Организована круглосуточная диспетчерская связь. В случае необходимости жители могут обращаться через сервис «Открытая Казань» или звонить по телефону +7(843)236-41-23.
Особое внимание дорожных служб будет уделяться уборке снега и наледи, особенно на мостах, в подземных и надземных переходах. По словам замруководителя исполкома Игоря Куляжева, в случае аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники в 550 единиц добавят еще 300 снегоуборочных машин. Кроме того, подготовлено откачивающее оборудование для предотвращения затопления подземных переходов и генераторы.
Ведется и круглосуточное наблюдение за системами наружного освещения, в том числе за иллюминацией. Куляжев сообщил, что главная городская елка у «Чаши» будет стоять до старого Нового года.
Изменился график работы общественных туалетов: они открыты с 10 до 22 часов ежедневно, а в новогоднюю ночь и до 2 января — до 2 часов утра.
Работа общественного транспорта в каникулы
В новогоднюю ночь общественный транспорт Казани будет работать до полуночи. 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты в 7 утра.
И.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов сообщил, что с 31 декабря по 9 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен будет обслуживать пассажиров с 6.00 до полуночи.
В Рождество, 7 января, после окончания праздничной службы, к 2.30, будет организована специальная подача пяти автобусов и одного троллейбуса. Пассажиры смогут уехать до мест проживания с остановки «Центральный стадион».
Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года транспортные предприятия города Казани украсили подвижной состав и станции метрополитена праздничной атрибутикой, сообщил Хисамутдинов.
— Всего украшено 72 единицы транспорта, а через автоинформаторы в салонах транспортных средств и на станциях метрополитена звучат поздравления, — добавил он.
По всем возникающим вопросам жители и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии комитета: +7(843)275-30-50.
График работы медучреждений
О режиме работы медучреждений сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Так, с 31 декабря по 9 января стационары, родильные дома и гинекологические стационары города будут открыты круглосуточно, а госпитализация пациентов будет проводиться по территориальному принципу, в зависимости от профиля заболевания.
Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику, 1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному графикам (взрослые с 9.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 16.00). В эти дни в поликлиниках будут работать дежурные терапевтические бригады. 4 и 6 января в поликлиниках будут принимать терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты, лаборатории, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.
Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы ведут прием пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания все праздничные и выходные дни.
Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц работают по графику поликлиник.
Стоматологические поликлиники для взрослых и детей будут работать все дни с 9.00 до 15.00. Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться по ул. Чернышевского, 10/6 с 31 декабря по 9 января (кроме 2 января) с 16.00 до 6.00 следующего дня, 2 января — с 9.00 до 6.00 3 января.
Центральные елки будут охраняться круглосуточно
Начальник Управления МВД РФ по городу Казани Александр Мищихин рассказал, что новогодние мероприятия пройдут на 115 площадках, которые обследованы на предмет антитеррористической безопасности. С 20 по 31 декабря для пресечения фактов незаконной вырубки и продажи хвойных пород деревьев проводится операция «Ель» — сотрудники полиции уже задержали 11 нарушителей.
В преддверии праздников стало традицией посещать неблагополучные семьи, в ходе обходов проводятся профилактические беседы с родителями. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» дети из 70 семей, состоящих на профилактическом учете, получили подарки.
Охрана общественного порядка в праздники будет усилена сотрудниками Росгвардии, частных охранных предприятий и муниципальными служащими. Предусмотрены дополнительные посты для патрульно-постовых нарядов. Центральные елочные городки будут охраняться круглосуточно.
Мищихин предупредил, что в длинные новогодние праздники могут активизироваться телефонные мошенники, которые звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что родственник попал в беду. Часто на их удочку попадаются пожилые люди, которые, чтобы помочь близким, отдают мошенникам деньги. Мищихин посоветовал гражданам быть бдительными и не реагировать на такие звонки.
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