Казанские автовладельцы дождались «пряника» — парковки будут бесплатными и в субботу

Городские власти озвучили новые меры на муниципальных стоянках

Фото: Максим Платонов

Сегодня прозвучала новая инициатива казанских властей — теперь стоянка машин на муниципальных парковках будет бесплатной и в субботу. Мера введена с 30 декабря и продлится после новогодних каникул. Еще выяснилось, что после того как на автомобили со скрученными номерами стали устанавливать блокираторы, на парковках освободилось 30% мест и собираемость оплаты увеличилась на 25%. Также на аппаратном совещании был озвучен график работы коммунальных служб, медучреждений и транспорта в длинные новогодние каникулы.

«Надеемся, что это оживит бизнес»

Городские власти продолжают нововведения на муниципальных стоянках. Вслед за «кнутом» — установкой блокираторов на машины без номеров, мэрия заготовила для добросовестных автовладельцев «пряник». Теперь стоянка машин на муниципальных парковках будет бесплатной и по субботам.

— Добросовестных автовладельцев хочу обрадовать новостью. У нас только воскресенья были бесплатными на муниципальных парковках. Сегодня принято решение, что и суббота, и воскресенье будут бесплатными для стоянки автовладельцев. Надеемся, что это оживит бизнес, в том числе и в новогодние праздники, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Таким образом, начиная с 30 декабря плата за парковку не будет взиматься по выходным дням, а в будни — до 8 утра и после 19 часов вечера. Не нужно оплачивать парковку и в новогодние каникулы.

«Надеемся, что это оживит бизнес, в том числе и в новогодние праздники», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

Оплата парковочных мест увеличилась на 25%

Заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, курирующий вопросы транспорта, подвел итоги операции «Блокировка», объявленной мэрией с 22 декабря для автовладельцев-халявщиков, скручивающих регистрационные номера.

— Уже первые дни проведения рейдов показали высокую эффективность применения блокираторов. Сумма оплат сразу возросла на 25%, при этом мы теперь фиксируем, что 30% парковочных мест стали свободными и доступными для посетителей. За первые три дня рейда было возбуждено 38 административных дел за нарушение правил пользования муниципальными парковками, — отчитался Шакиров.

Два блокиратора были похищены, один из них позже был найден на другой парковке. Оба нарушителя установлены и доставлены в отделы полиции, в отношении них ведутся процессуальные действия.

Шакиров предупредил, что такие меры борьбы с «автохамами» будут только наращивать. Муниципалитет закупил для этого дополнительное количество блокираторов. А Ильсур Метшин добавил — «особенно позорно», что большинство номеров скручивают с дорогих иномарок, для владельцев которых сумма оплаты за парковку является мизерной.

Уже первые дни проведения рейдов показали высокую эффективность применения блокираторов, сообщил Ильдар Шакиров. Фото: Максим Платонов

— Радует, что подавляющее большинство жителей, автовладельцев поддержали инициативу. Мы внимательно мониторим, следим за реакцией наших автовладельцев… Все одинакового мнения: никто не требует ничего невозможного, правила для всех абсолютно одинаковы. И это, прежде всего, уважение друг к другу. Не ради штрафов, не ради сбора денег это делается. Это международная практика. К сожалению, «велосипеда» другого не придумано. Придумаете, дорогие наши автовладельцы, вносите предложения, с удовольствием рассмотрим. А то, что на 30% мест стало больше в паркингах, говорит о том, что вектор правильный, его нужно продолжать, — заявил градоначальник.

Количество аварийных бригад увеличено вдвое

Не все в новогодние каникулы будут отдыхать. Для муниципальных служб это время круглосуточного наблюдения за системами жизнеобеспечения города. Так, заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин доложил, что в жилищных и ресурсоснабжающих организациях города будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта. Это в 2 раза больше, чем в обычные дни.

Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены.

В выходные и праздничные дни будет проводиться уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи, очистка кровель от снега и сосулек, вывозиться мусор. По нормативу снег должен быть убран в течение 6 часов после снегопада, мусор — вывозиться ежедневно, на скатных крышах толщина снега не должна превышать 30 см.

Гиниятуллин сообщил, что для безопасности жителей и предупреждения терактов проведена проверка подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов, ревизия запирающих устройств. Организована круглосуточная диспетчерская связь. В случае необходимости жители могут обращаться через сервис «Открытая Казань» или звонить по телефону +7(843)236-41-23.

Искандер Гиниятуллин доложил, что в жилищных и ресурсоснабжающих организациях города будут нести дежурство 56 аварийных бригад и 100 единиц спецтехники. Фото kzn.ru

Особое внимание дорожных служб будет уделяться уборке снега и наледи, особенно на мостах, в подземных и надземных переходах. По словам замруководителя исполкома Игоря Куляжева, в случае аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники в 550 единиц добавят еще 300 снегоуборочных машин. Кроме того, подготовлено откачивающее оборудование для предотвращения затопления подземных переходов и генераторы.

Ведется и круглосуточное наблюдение за системами наружного освещения, в том числе за иллюминацией. Куляжев сообщил, что главная городская елка у «Чаши» будет стоять до старого Нового года.

Изменился график работы общественных туалетов: они открыты с 10 до 22 часов ежедневно, а в новогоднюю ночь и до 2 января — до 2 часов утра.

Работа общественного транспорта в каникулы

В новогоднюю ночь общественный транспорт Казани будет работать до полуночи. 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты в 7 утра.

И.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов сообщил, что с 31 декабря по 9 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен будет обслуживать пассажиров с 6.00 до полуночи.

Марат Хисамутдинов сообщил, что с 31 декабря по 9 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Фото kzn.ru

В Рождество, 7 января, после окончания праздничной службы, к 2.30, будет организована специальная подача пяти автобусов и одного троллейбуса. Пассажиры смогут уехать до мест проживания с остановки «Центральный стадион».

Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года транспортные предприятия города Казани украсили подвижной состав и станции метрополитена праздничной атрибутикой, сообщил Хисамутдинов.

— Всего украшено 72 единицы транспорта, а через автоинформаторы в салонах транспортных средств и на станциях метрополитена звучат поздравления, — добавил он.

По всем возникающим вопросам жители и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии комитета: +7(843)275-30-50.

График работы медучреждений

О режиме работы медучреждений сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Так, с 31 декабря по 9 января стационары, родильные дома и гинекологические стационары города будут открыты круглосуточно, а госпитализация пациентов будет проводиться по территориальному принципу, в зависимости от профиля заболевания.

Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику, 1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному графикам (взрослые с 9.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 16.00). В эти дни в поликлиниках будут работать дежурные терапевтические бригады. 4 и 6 января в поликлиниках будут принимать терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты, лаборатории, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.

О режиме работы медучреждений сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Фото kzn.ru

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы ведут прием пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания все праздничные и выходные дни.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц работают по графику поликлиник.

Стоматологические поликлиники для взрослых и детей будут работать все дни с 9.00 до 15.00. Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться по ул. Чернышевского, 10/6 с 31 декабря по 9 января (кроме 2 января) с 16.00 до 6.00 следующего дня, 2 января — с 9.00 до 6.00 3 января.

Центральные елки будут охраняться круглосуточно

Начальник Управления МВД РФ по городу Казани Александр Мищихин рассказал, что новогодние мероприятия пройдут на 115 площадках, которые обследованы на предмет антитеррористической безопасности. С 20 по 31 декабря для пресечения фактов незаконной вырубки и продажи хвойных пород деревьев проводится операция «Ель» — сотрудники полиции уже задержали 11 нарушителей.

В преддверии праздников стало традицией посещать неблагополучные семьи, в ходе обходов проводятся профилактические беседы с родителями. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» дети из 70 семей, состоящих на профилактическом учете, получили подарки.

Александр Мищихин рассказал, что новогодние мероприятия пройдут на 115 площадках, которые обследованы на предмет антитеррористической безопасности. Фото kzn.ru

Охрана общественного порядка в праздники будет усилена сотрудниками Росгвардии, частных охранных предприятий и муниципальными служащими. Предусмотрены дополнительные посты для патрульно-постовых нарядов. Центральные елочные городки будут охраняться круглосуточно.

Мищихин предупредил, что в длинные новогодние праздники могут активизироваться телефонные мошенники, которые звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что родственник попал в беду. Часто на их удочку попадаются пожилые люди, которые, чтобы помочь близким, отдают мошенникам деньги. Мищихин посоветовал гражданам быть бдительными и не реагировать на такие звонки.