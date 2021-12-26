Телескоп за 10 миллиардов долларов, планеты-скитальцы и существо с 1306 ногами

Новости науки за неделю с 21 по 26 декабря

Фото: ©NASA

Земляне запустили в космос самый большой и дорогой телескоп

Пожалуй, главная научная новость уходящей недели — запуск самого крупного и самого дорогого в истории Земли космического телескопа «Джеймс Уэбб». Его создание обошлось в десять миллиардов долларов. Он намного крупнее и сложнее, чем его предшественники, это совершенно новый класс космического телескопа. Его зеркало развернется в космосе, а теплозащитный экран сможет защитить аппарат от перепада температур в сотни градусов. Все ключевые системы дублируются (чтобы в случае отказа одной из них ее можно было заменить). Этот мегателескоп — совместный проект американского, канадского и европейского космических агентств. К воплощению этой идеи шли почти тридцать лет, и вот наконец одна из больших надежд всех астрофизиков Земли сбылась.

Фото: https://www.nasa.gov/

«Джеймс Уэбб» будет работать в диапазоне длин волн от половины микрона (нижняя граница видимого света) до 25 микрон (средний инфракрасный диапазон). А значит, сможет выполнять множество задач — к примеру, снимать спектр звезд (это позволяет определять химический состав). Или изучать газовый состав атмосфер экзопланет (это одна из главных задач нового телескопа) в поисках биомаркеров. Или, например, увидеть самые дальние галактики, по спектру которых можно будет понять, какие звезды в них светят.

Зеркало космического телескопа имеет диаметр в 6,5 метра. На Земле стоят и более крупные телескопы, но для космоса это пока рекорд (например, зеркало «Хаббла» — всего 2,5 м в диаметре). А чем больше размер зеркала телескопа, тем мельче детали, которые он сможет показать и тем слабее источники света, которые он может «засечь».

Теперь «Джеймс Уэбб» отправится в точку Лагранжа L2 (в полутора миллионах километров от Земли), откуда через 12 месяцев должен будет начать работать. Заявки на пользование его системами смогут подавать ученые со всего мира, это будет для них бесплатно (только сначала надо будет доказать, что заявка стоит того).

Ученые нашли сотню «бесхозных» экзопланет

Неподалеку от Солнечной системы, в звездной ассоциации Верхнего Скорпиона астрономы с помощью телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) нашли примерно сотню планет-скитальцев. Они не привязаны к конкретным звездам, а вольно «гуляют» по космосу. Да, и такие тоже бывают, ученые называют их планетами-изгоями, и в нашей галактике их должно быть очень, очень много.

О существовании таких планет ученые знают уже пару десятков лет. Но систематические их исследования — поиск и изучение — затруднены тем, что они не освещаются никакими звездами, а значит, их не засечь обычными методами наблюдения.

https://phys.org/

Но французские, испанские и японские астрономы на это пошли. Они исследовали результаты, полученные за двадцать лет наблюдения крупнейших в мире телескопов — оптических и инфракрасных — всего сотню терабайт данных. Они предполагали, что планеты-изгои с массой примерно как у Юпитера все еще достаточно горячи, чтобы их можно было «поймать» инфракрасными камерами гигантских телескопов. Сконцентрировались пока на ассоциации молодых звезд Верхнего Скорпиона — и нашли от 70 до 170 планет-изгоев (точная цифра зависит от критериев отбора объекта).

Астрономы думают, что изгоями эти планеты были не всегда — просто в один прекрасный момент «осиротели», будучи выброшенными из родительской звездной системы.

Что есть, чтобы не заболеть коронавирусом

Итальянские ученые утверждают, что профилактировать коронавирус и снизить вероятность его тяжелого течения можно с помощью здорового питания. И разумеется, они были бы не итальянцами, если бы не имели в виду средиземноморскую диету. Продукты, входящие в ее состав, обладают противовоспалительным действием и могут выступать в качестве естественных иммуномодуляторов. А ученые из университета в Катандзаро и из Европейского института онкологии (Милан) дополнительно посмотрели, работает ли все это против коронавируса.

Выяснилось, что количество смертей в 23 странах и соблюдение пациентами средиземноморской диеты отрицательно коррелируют друг с другом.

Pixabay.com

В средиземноморскую диету входят нерафинированные злаки, фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло, молочные продукты, вино и немного мяса. Подобное соотношение продуктов в ежедневном рационе, конечно, не снимет цитокиновый шторм и не предотвратит заражение, но вот в разумном количестве превентивно подавить противовоспалительные цитокины вполне может. Высокое содержание клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов этому очень способствует. А вот жирные продукты, крахмал, рафинированный сахар будут действовать наоборот, увеличивая воспаление.

Итак, итальянцы предлагают питаться бобовыми, фруктами, овощами и оливковым маслом, не увлекаться красным мясом и есть рыбу. А еще не курить и быть физически активными. Все это должно снизить восприимчивость к ковиду, сообщают нам ученые.

Вакцина против старости

Не коронавирусной вакциной единой жива современная наука. Так, ученые из Японии отрапортовали о том, что придумали прививку, которая защитит… от старости. Разумеется, не радикальным образом — но отсрочить старение организма может. А еще сможет побороться с сахарным диабетом и ожирением.

Как же она работает? В основе препарата — аминокислоты и живой белок. Пептид, содержащийся в вакцине, разрушает старые клетки, которые с возрастом перестают делиться и накапливаются «мертвым грузом» в организме. Их называют еще зомби-клетками. Мыши, на которых испытывали препарат, показывали хорошие результаты: количество зомби-клеток в их организме существенно уменьшалось.

Жаль только, что, по данным научной статистики, лишь единицы из сотен препаратов, которые показывают хорошие результаты на животных, доходят в итоге до практической медицины. Но попыток ученые не оставляют, и кто знает: может быть, именно эта вакцина станет первым шагом человека на пути к биологическому бессмертию (ну, или хотя бы к очень, очень долгой жизни).

Австралийский зоолог нашел существо с 1306 ногами (и считает его красивым)

Зоолог из Австралии открыл новый вид многоножки (Австралия вообще славится своими членистоногими). Новоявленное животное получило звучное имя Eumillipes persephone и отличается от своих собратьев совершенно безумным количеством ног — их у него целых 1306. Предыдущий вид-рекордсмен мог похвастаться всего 750 ножками, так что по сравнению с новой звездой это жалкий неудачник.

Источник: The Conversation

Шансов встретить уникальную находку во время прогулки и испугаться до смерти у вас нет. Вновь открытое существо обнаружено в 60 метрах под землей в скважине, пробуренной для разведки полезных ископаемых — там оно и обитает. Милашкой его не назовешь: глаз у него нет, пигментации тоже. Есть только бесчисленное количество ног, расположенных на 330 сегментах тела, конусообразная голова, длинные усики-щупы и ротовой аппарат. А еще существо очень маленькое — шириной 0,95 мм и длиной 95,7 мм. Так что даже если встретите — вряд ли испугаетесь.

Как же первооткрыватель нового существа посчитал его ноги? Неужели сидел с микроскопом и терпеливо помечал каждую лапку (ведь при таком их количестве невозможно отследить, что уже посчитано, а что еще нет)? Нет, конечно. Он сделал проще: посчитал сегменты многоножки. Их у нее в четыре раза меньше, чем лап (потому что на каждый сегмент крепится четыре ноги, а не две, как у большинства остальных ее сородичей). Зоолог выразил уверенность в том, что правильно посчитал все ножки у нового существа. А еще считает, что многоножки — пример красоты, которая заключается в простоте.

