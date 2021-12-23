Драма УНИКСа в Барселоне. Казанцы терпят досаднейшее поражение от лидеров Евролиги каталонцев

Евролига признала этот матч лучшим в текущем сезоне

Минувшей ночью казанский УНИКС пожаловал на паркет к лидерам Евролиги — каталонской «Барселоне». Перед стартом игры на бумаге сине-гранатовые считались очевидным фаворитом, несмотря на то, что перед матчем лишились своих лидеров: Калатеса, Хиггинса, Абринеса и Шанлы. Однако УНИКС сделал из этого томного вечера с ожидаемым результатом остросюжетную драму с «погромом» фаворита в трех четвертях, провалом в последней четвертой, и нервных качелях в овертайме, где сильнее оказались испанцы — 111:109. Итоги баскетбольного безумия в столице Каталонии подводит спортивная редакция «Реального времени».

Снова в действии проклятье УНИКСа в овертайме

«Монако», «Олимпиакос», теперь дошла очередь и до «Барселоны». Третий матч в овертайме подопечных Велимира Перасовича в этом сезоне и третье поражение. По вчерашней игре сложно сказать, что УНИКС был плох в последней пятиминутке. Тут скорее сработал фактор ошеломительных домашних трибун «Барселоны» и, конечно, эмоциональный подъем после чудом вытащенного матча в конце. Да, именно, чудом и никак иначе. 37 очков набрала «Барселона» в четвертой четверти.

Главными героями хозяев стали несомненно Кайл Курич и Никола Миротич, набравшие 24 и 28 очков соответственно. Испанца черногорского происхождения, кстати, перед встречей отметил Велимир Перасович. Как будто бы предчувствовал заранее особую опасность от этого игрока.

У «Барселоны» залетало буквально все в заключительной десятиминутке. Помимо этого, еще и арбитры подливали масла в огонь, фиксируя порой довольно спорные нарушения у УНИКСа. Только Курич и Миротич набрали на штрафных в сумме 23 очка, и это два игрока команды. Самым спорным моментом встречи, безусловно, стал эпизод в концовке матча, когда произошел контакт Тони Джекири и Николы Миротича за пределами трехочковой линии. Судьи решительно свистнули в пользу хозяев и даже не стали смотреть видеоповтор. Весьма странное решение, учитывая накал матча.

Особенно показательным стал момент, когда Велимир Перасович разгоряченно просил посмотреть видеоповтор, но получил отказ. Тяжело сказать, стал ли этот эпизод ключевым переломом встречи. Наверное, если только с точки зрения конечного результата. Ведь Миротич забил три из трех и перевел встречу в овертайм, где «Барселона» оказалась закономерно сильнее. УНИКС своими руками не реализовал свои моменты в последней пятиминутке. Кэннан не справился с давлением и забросил всего один штрафной из трех, Лоренцо Браун мазал с трешки в самые неподходящие моменты.

В общем и целом, оправдывать УНИКС спорными решениями судей бессмысленно — сами отдали игру. Печально, что казанцы теряют снова очки в играх, которые должны были забирать стопроцентно.

На официальном сайте Евролиги, впрочем, не дожидаясь назвали этот матч лучшим в текущем сезоне. УНИКС проиграл, но в очередной раз громыхнул в Европе.

УНИКС вышел легкомысленным в четвертой четверти, за что поплатился

В своем комментарии перед матчем Велимир Перасович отмечал, что для победы игрокам необходимо быть сконцентрированными в течение сорока минут. Однако на деле получилось так, что УНИКС был уверен в своей победе еще до начала четвертой четверти. Уверенно отыграв три десятиминутки и имея отрыв в 17 очков, казанцы вышли на паркет, считая, что им будет достаточно заработанного преимущества, чтобы благополучно окончить игру.

В течение всей четвертой четверти мы видели некую расслабленность у казанцев, их нежелание держаться зубами за каждое очко. Ошибки на подборах, множественные фолы, пускай и иногда на тоненького сделали свое дело в пользу «Барселоны». При всем при этом УНИКС и в четвертой четверти набрал солидное количество очков — 20. То есть обвинить команду в низкой реализации своих моментов никак нельзя, можно лишь представить большим сомнениям игру в защите в решающие минуты матча.

Отданные игры наподобие этой становятся очень показательными. Однако и пользы в них тоже очень много, ведь допускать подобное в регулярном чемпионате можно и даже нужно, чтобы не обжечься еще раз так же больно и сильно, но уже в плей-офф.

Несмотря на обидное поражение, атака УНИКСа весьма хороша!

Уже не раз нами отмечалось, что в этом сезоне главные лидеры казанцев находятся в прекрасной форме и блестяще себя показывают из игры в игру. В матче против «Барселоны» лишь в третьей четверти УНИКС набрал меньше 20 очков. Говоря о персоналиях, снова выделим Хезоню и Лоренцо Брауна. Супер Марио прямо сейчас набрал, кажется, лучшую для себя форму. Хорват стабильно выдает очень уверенные игры. В игре против сине-гранатовых Хезоня набрал 18 очков и забросил четыре из шести трешек. Марио в течение прошедшего месяца постоянно попадал в хиты как Евролиги, так и Единой лиги ВТБ. Добавим, что буквально недавно хорват стал MVP ноября. Хезоня отметил, что это результат исключительно плодотворной работы: «После месяца плодотворной работы результат не заставил себя ждать»

Кроме Марио ярким на паркете в матче с «Барселоной» был и Лоренцо Браун. Защитник в очередной раз стал лучшим у УНИКСа по набранным очкам — 27 очков за матч. Лоренцо Браун, как и Хезоня, берет инициативу в свои руки порой в труднейшие моменты игры. Это качество, по сути, и отличает лидеров команды. Да, периодически у Брауна есть проблемы с реализацией трехочковых бросков. Минвушим вечером, например, он реализовал всего четыре из десяти попыток. Однако низкая эффективность на дальних бросках легко компенсируется Брауном на проходах под кольцо, где зачастую равных ему практически нет.

Атака УНИКСа сейчас в огне, самое главное — не сбавлять обороты лидерам команды!

Евгений Романов