Опрос руководителей: какие корпоративные подарки вы дарите партнерам?

Каждый год мы стараемся удивить и порадовать наших клиентов и партнеров новогодними подарками. Три основных принципа, которыми мы руководствуемся при их выборе — польза, практичность и универсальность. Также стараемся учитывать предпочтения и интересы тех, кому вручаем подарки. И, конечно, подарки, должны быть с «душой», хорошего качества — такие, чтобы самим хотелось пользоваться.

Мне запомнился один из подарков, который мы делали пару лет назад нашим клиентам — дорожный набор для сна. Я не удивлен тому, что этот подарок получил много положительных отзывов. Для делового человека время сна очень ценно, поэтому в поездках и командировках это крайне нужная вещь.

В этом году мы сделали акцент на практичные корпоративные подарки — органайзеры premium-класса из Европы. Это то, что необходимо и актуально всегда.

А вот к детским новогодним подаркам у нас иной подход. Несколько лет назад мы решили заменить традиционные сладости на полезные, развивающие подарки с учетом возраста и пола ребенка. Так в разные годы мы дарили бизиборды, наборы детской посуды, электрические зубные щетки, настольные игры, электронные часы и многое другое.

Что касается обратной связи, то специально мы ее не собираем, но часто получаем отзывы. И, конечно, принимаем их к сведению.

Лично мне нравится персонифицированный, индивидуальный подход к корпоративным презентам. Из того, что запомнилось — стилизованный именной календарь. Такой даже жалко выбросить! Необычные ежедневники, ручки — в целом подарки, сделанные «не для галочки» вызывают симпатию.