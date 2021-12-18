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Опрос руководителей: какие корпоративные подарки вы дарите партнерам?

00:00, 18.12.2021 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос руководителей: какие корпоративные подарки вы дарите партнерам?
Фото: press-release.ru

Новый год — праздник, который невозможно представить без подарков. Ведь делать в конце декабря презенты значимым людям — традиция, насчитывающая пару тысячелетий (если припомнить библейские дары волхвов).

Сегодня хорошим тоном считается подумать не только о родственниках и друзьях, но и о бизнес-партнерах и о клиентах. Многие компании прибавляют к поздравлениям и что-нибудь материальное: брендированные календари, ежедневники, флэшки, кружки… Презент может быть так или иначе связан с офисной работой или сферой деятельности компании-дарителя. Впрочем, тут нет строгих правил, и каждый предприниматель или руководитель решает вопрос на свое усмотрение.

Мы задали предпринимателям и руководителям компаний следующие вопросы.

  • Что вы планируете дарить бизнес-партнерам и клиентам в этом году?
  • Собираете ли обратную связь о том, понравился/пригодился подарок или нет?
  • Какие оригинальные корпоративные подарки получали сами, в каком году и при каких обстоятельствах (возможно, у вас есть интересные истории на эту тему)?
  • Александр Гуров

    Александр Гуров директор ЭТП ONLINECONTRACT

    Каждый год мы стараемся удивить и порадовать наших клиентов и партнеров новогодними подарками. Три основных принципа, которыми мы руководствуемся при их выборе — польза, практичность и универсальность. Также стараемся учитывать предпочтения и интересы тех, кому вручаем подарки. И, конечно, подарки, должны быть с «душой», хорошего качества — такие, чтобы самим хотелось пользоваться.

    Мне запомнился один из подарков, который мы делали пару лет назад нашим клиентам — дорожный набор для сна. Я не удивлен тому, что этот подарок получил много положительных отзывов. Для делового человека время сна очень ценно, поэтому в поездках и командировках это крайне нужная вещь.

    В этом году мы сделали акцент на практичные корпоративные подарки — органайзеры premium-класса из Европы. Это то, что необходимо и актуально всегда.

    А вот к детским новогодним подаркам у нас иной подход. Несколько лет назад мы решили заменить традиционные сладости на полезные, развивающие подарки с учетом возраста и пола ребенка. Так в разные годы мы дарили бизиборды, наборы детской посуды, электрические зубные щетки, настольные игры, электронные часы и многое другое.

    Что касается обратной связи, то специально мы ее не собираем, но часто получаем отзывы. И, конечно, принимаем их к сведению.

    Лично мне нравится персонифицированный, индивидуальный подход к корпоративным презентам. Из того, что запомнилось — стилизованный именной календарь. Такой даже жалко выбросить! Необычные ежедневники, ручки — в целом подарки, сделанные «не для галочки» вызывают симпатию.

  • Светлана Благодарова

    Светлана Благодарова руководитель отдела по внутренним коммуникациям ГК Innostage

    ГК Innostage — это системный интегратор из Республики Татарстан. Наши корни, конечно, подталкивают нас к идее подарков с национальным колоритом. Большинство заказчиков и бизнес-партнеров компании находятся в других регионах России, поэтому у нас есть традиция радовать их аутентичными гастрономическими сувенирами. Будь то чак-чак или казылык — блюдами татарской национальной кухни всегда можно дополнить новогодний стол.

    Каждый год при подготовке бизнес-подарков наша компания отталкивается от какой-то общей истории. Работа сотрудников компании связана с постоянными командировками по разным регионам России. Мы предложили коллегам поделиться фотографиями уникальных мест и достопримечательностей, которые они посещают по долгу службы. Из этого получился шикарный календарь с удивительными локациями Кавказа, Заполярья, Поволжья, Сибири, Алтая. Все, что попало в объектив фотокамер наших сотрудников, стало основой для бизнес-подарка.

    Гостеприимство и радушие навело нас на мысль сделать календарь-гид по достопримечательностям Казани. Так получился по-настоящему эксклюзивный навигатор по значимым локациям столицы Татарстана, которые выбирали сами сотрудники. Они советовали посетить Дом Кекина и музей Боратынского, пройтись по Кремлевской вдоль КФУ, заглянуть в цветочный магазин купца Квасникова, забраться на колокольню Богоявленского собора...

    В этом году команда Innostage особенно гордится успехами гонщиков AG Team. Пятый юбилейный сезон они провели очень успешно и завоевали ряд престижных наград, став чемпионами России по зимним трековым гонкам 2021, обладателями кубка России в кольцевых гонках 2021. Поэтому история спортивной команды — заглавная в этом сезоне. Мы надеемся, партнеры оценят наши успехи не только в бизнесе, но и в спортивной жизни.

  • Альберт Гайфуллин

    Альберт Гайфуллин генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»

    Мы убеждены, что лучший подарок для любой категории партнеров — хорошая книга. В этом году для руководящего медицинского звена мы подготовили комплект из трех книг Андрея Курпатова с говорящим названием «Красная таблетка». Андрей Курпатов написал более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии.

    Другим партнерам из медицинской сферы мы дарим книгу Шервина Нуланда — хирурга и историка медицины «Врачи. Восхитительные и трагичные истории...».

    Также к каждому подарку мы добавили уникальные открытки, которые были созданы в рамках благотворительного новогоднего проекта «Подари жизнь» совместно с Русфондом и Приволжским регистром доноров костного мозга. Рисунок на открытке был создан подопечным фонда — Глебом Сваричем, который борется с симптоматической эпилепсией. Внутри каждой открытки с поздравлением размещен QR-код, отсылающий на страничку Глеба, где каждый партнер может внести свой вклад в его лечение.

  • Елена Петрова

    Елена Петрова маркетолог, ICL Services

    Традиционно каждый год ICL Services поздравляет своих заказчиков и бизнес-партнеров по всему миру с Новым годом и Рождеством. Первые приготовления к процессу начинаются еще летом: на этом этапе отдел маркетинга и PR серьезно подходит к разработке концепта подарка, ведь сладкие подарки или небольшие брендированные наборы канцелярии — это не наш выбор.

    Все начинается с внутрикорпоративного опроса, нацеленного на то, чтобы узнать различные мнения коллег и учесть все пожелания и идеи, и продолжается множественными мозговыми штурмами, где рождается истина. Думаю, именно такой подход дает нам возможность радовать и удивлять получателей из года в год! А обязательный и финальный пункт работы с подарками — это получение обратной связи, причем уровень одобрения не может быть ниже 90%. И традиционно ежегодно превышает эту планку, так как подарки всегда подбираем полезные и функциональные, чтобы порадовать наших клиентов и создать для них атмосферу волшебного праздника.

    Так, в этом году мы создали интересный и, как мне кажется, продуктивный набор из ИТ-подарков, профессиональной литературы и премиальных напитков. В коробку вошли смарт-ежедневники с ключевой для каждого бизнес-представителя инфографикой, лист лучших книг года и онлайн-сервисов, умный брелок для поиска потерянных вещей и необычная электронная визитка с целым списком высокотехнологичных «фишек».

    Если же говорить о полученных нами подарках, нельзя не вспомнить прошлый «ковидный» год. Так, в разгар пандемии от наших партнеров мы получили мини-кейсы для дезинфекции телефонов и специальную кружку, которая поддерживает температуру напитков — чтобы никакие дедлайны не помешали выпить чашечку горячего кофе или чая.

  • Ольга Глухова

    Ольга Глухова основатель и CEO РА VIVAT

    Инсайтом или даже шоком для нас стало заявление пары-тройки московских коллег по поводу корпоративных подарков на московских практиках в рекламных агентствах:

    — Да никому не нужны ваши подарки!

    — Вы тут головы ломаете, брендируете… А курьер, который привезет ваш подарок и которого вынужден будет ждать ваш клиент, который одной ногой уже в отпуске, вызовет лишь раздражение..

    Мы были обескуражены.

    Ведь каждый год эта тема — повод для поисков, прокачки насмотренности, ликования от идеи и умиления от эмоций клиентов агентства.

    «Вы, как всегда, удивили!» — так говорят о подарках наши клиенты.

    Для нас всегда дилемма — что выбирать для подарка: прогрессивное, новейшее, экомилое, теплое или душевное.

    В итоге вот список наших находок.

    • Хендмейд от милой тетушки-пенсионерки (она так старательно шьет куклы-символы года). Так мы и мастерицу поддержали материально, и сделали очень милые оригинальные подарки.
    • Экоподставки из можжевельника и думки для сауны, наполненные можжевеловыми опилками.
    • Антистрессовые игрушки актуальны всегда. Мы нашли и изготовили подушки-мнушки с надписью: «Положитесь на нас».
    • Плед, но не простой, а с рукавами.

    Так, казалось бы, в очевидных предметах создается креативная нота. И вызывает положительные эмоции, а ведь это главное, чего ждут от подарка. Он становится уникальным, его ждут, и курьер не вызовет раздражения.

  • Анна Хлебникова

    Анна Хлебникова основатель Videoset-insta

    В преддверии новогодних праздников мы всегда отправляем оригинальные презенты. Для любой компании это важно для продвижения бренда в среде потенциальных клиентов и напоминания о себе тем партнерам, которые с вами уже несколько лет. Для нас важно, чтобы подарок был не просто вещью, а приятным дополнением к праздничному настроению. В прошлом году мы заказывали корзинку с мандаринами и елочными веточками и Чебурашкой.

    В любом проекте и работе необходима обратная связь. Мы получаем множество писем и звонков с благодарностью. Очень радует, что наши подарки радуют и создают прекрасное праздничное настроение.

    Сами мы, в свою очередь, каждый праздник получаем множество интересных и необычных подарков. Очень радует, что презенты приходят не только от партнеров, но и от благодарных клиентов.

    Среди самых запомнившихся сюрпризов — санки от одного медиахолдинга и альбом с фоторепортажами с самых ярких событий уходящего года от одного из российских информагентств.

  • Александр Бочкин

    Александр Бочкин генеральный директор «Инфомаксимум»

    Задумываться о подарках мы начинаем задолго до события. Обычно это происходит по стандартному алгоритму: составление списков получателей и идей, длительный выбор, заказ образцов, окончательное согласование.

    В основе каждого подарка — неважно, для клиента, партнера или сотрудника — у нас идея. Все началось с того, что несколько лет назад мы собрали для отправки очень нестандартную посылку — валенок, доверху наполненный мандаринами и сладостями. Получилось очень душевно и тепло. С тех пор мы стараемся делать акцент на ассоциациях и воспоминаниях: дарили боксы для уютного вечера (сухофрукты, орехи, мед, термокружка), необычные деликатесы (цукаты из клюквы/морошки, варенье из шишек, полоски сушеной оленины и т.д.).

    В этом году планируем порадовать клиентов двумя боксами:

    • в стиле 90-х: тетрис, Sega, Yupi/Zuko и т.д.;
    • для рефлексии и расслабления: аромамасла, SPA-средства, экзотические чаи, маленькие баночки варенья.

    Собираем ли обратную связь? Намеренно — нет. Мы всегда интересуемся у получателей — дошли ли им подарки и, как правило, наряду с положительным ответом получаем отзывы и впечатления.

  • Ирина Московкина

    Ирина Московкина управляющий директор, сооснователь I love supersport

    Наша идея корпоративных подарков состоит в том, чтобы дарить здоровье, энергию и хорошее самочувствие. Витамины и необходимые минералы — источник улучшения самочувствия.

    Люди, которые занимаются спортом, знают, как важно их принимать. Поэтому дружественный нам проект Halsa сделает для нас линейку витаминов, и мы своим партнерам подарим такие наборы, которые будут кастомизированы для каждого.

    Человек пройдет опрос, ему будет подобран набор и выслан в таком кобрендинге. От себя мы дарим сертификаты на наши мастер-классы по прыжкам и кувыркам в бассейне, а также сертификаты на персональные тренировки и программы-интенсивы на новогодние праздники.

Ильгиза Насибуллина
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