Опрос руководителей: какие корпоративные подарки вы дарите партнерам?
Новый год — праздник, который невозможно представить без подарков. Ведь делать в конце декабря презенты значимым людям — традиция, насчитывающая пару тысячелетий (если припомнить библейские дары волхвов).
Сегодня хорошим тоном считается подумать не только о родственниках и друзьях, но и о бизнес-партнерах и о клиентах. Многие компании прибавляют к поздравлениям и что-нибудь материальное: брендированные календари, ежедневники, флэшки, кружки… Презент может быть так или иначе связан с офисной работой или сферой деятельности компании-дарителя. Впрочем, тут нет строгих правил, и каждый предприниматель или руководитель решает вопрос на свое усмотрение.
Мы задали предпринимателям и руководителям компаний следующие вопросы.
- Что вы планируете дарить бизнес-партнерам и клиентам в этом году?
- Собираете ли обратную связь о том, понравился/пригодился подарок или нет?
- Какие оригинальные корпоративные подарки получали сами, в каком году и при каких обстоятельствах (возможно, у вас есть интересные истории на эту тему)?
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Александр Гуров директор ЭТП ONLINECONTRACT
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Каждый год мы стараемся удивить и порадовать наших клиентов и партнеров новогодними подарками. Три основных принципа, которыми мы руководствуемся при их выборе — польза, практичность и универсальность. Также стараемся учитывать предпочтения и интересы тех, кому вручаем подарки. И, конечно, подарки, должны быть с «душой», хорошего качества — такие, чтобы самим хотелось пользоваться.
Мне запомнился один из подарков, который мы делали пару лет назад нашим клиентам — дорожный набор для сна. Я не удивлен тому, что этот подарок получил много положительных отзывов. Для делового человека время сна очень ценно, поэтому в поездках и командировках это крайне нужная вещь.
В этом году мы сделали акцент на практичные корпоративные подарки — органайзеры premium-класса из Европы. Это то, что необходимо и актуально всегда.
А вот к детским новогодним подаркам у нас иной подход. Несколько лет назад мы решили заменить традиционные сладости на полезные, развивающие подарки с учетом возраста и пола ребенка. Так в разные годы мы дарили бизиборды, наборы детской посуды, электрические зубные щетки, настольные игры, электронные часы и многое другое.
Что касается обратной связи, то специально мы ее не собираем, но часто получаем отзывы. И, конечно, принимаем их к сведению.
Лично мне нравится персонифицированный, индивидуальный подход к корпоративным презентам. Из того, что запомнилось — стилизованный именной календарь. Такой даже жалко выбросить! Необычные ежедневники, ручки — в целом подарки, сделанные «не для галочки» вызывают симпатию.
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Светлана Благодарова руководитель отдела по внутренним коммуникациям ГК Innostage
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ГК Innostage — это системный интегратор из Республики Татарстан. Наши корни, конечно, подталкивают нас к идее подарков с национальным колоритом. Большинство заказчиков и бизнес-партнеров компании находятся в других регионах России, поэтому у нас есть традиция радовать их аутентичными гастрономическими сувенирами. Будь то чак-чак или казылык — блюдами татарской национальной кухни всегда можно дополнить новогодний стол.
Каждый год при подготовке бизнес-подарков наша компания отталкивается от какой-то общей истории. Работа сотрудников компании связана с постоянными командировками по разным регионам России. Мы предложили коллегам поделиться фотографиями уникальных мест и достопримечательностей, которые они посещают по долгу службы. Из этого получился шикарный календарь с удивительными локациями Кавказа, Заполярья, Поволжья, Сибири, Алтая. Все, что попало в объектив фотокамер наших сотрудников, стало основой для бизнес-подарка.
Гостеприимство и радушие навело нас на мысль сделать календарь-гид по достопримечательностям Казани. Так получился по-настоящему эксклюзивный навигатор по значимым локациям столицы Татарстана, которые выбирали сами сотрудники. Они советовали посетить Дом Кекина и музей Боратынского, пройтись по Кремлевской вдоль КФУ, заглянуть в цветочный магазин купца Квасникова, забраться на колокольню Богоявленского собора...
В этом году команда Innostage особенно гордится успехами гонщиков AG Team. Пятый юбилейный сезон они провели очень успешно и завоевали ряд престижных наград, став чемпионами России по зимним трековым гонкам 2021, обладателями кубка России в кольцевых гонках 2021. Поэтому история спортивной команды — заглавная в этом сезоне. Мы надеемся, партнеры оценят наши успехи не только в бизнесе, но и в спортивной жизни.
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Альберт Гайфуллин генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»
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Мы убеждены, что лучший подарок для любой категории партнеров — хорошая книга. В этом году для руководящего медицинского звена мы подготовили комплект из трех книг Андрея Курпатова с говорящим названием «Красная таблетка». Андрей Курпатов написал более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии.
Другим партнерам из медицинской сферы мы дарим книгу Шервина Нуланда — хирурга и историка медицины «Врачи. Восхитительные и трагичные истории...».
Также к каждому подарку мы добавили уникальные открытки, которые были созданы в рамках благотворительного новогоднего проекта «Подари жизнь» совместно с Русфондом и Приволжским регистром доноров костного мозга. Рисунок на открытке был создан подопечным фонда — Глебом Сваричем, который борется с симптоматической эпилепсией. Внутри каждой открытки с поздравлением размещен QR-код, отсылающий на страничку Глеба, где каждый партнер может внести свой вклад в его лечение.
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Елена Петрова маркетолог, ICL Services
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Традиционно каждый год ICL Services поздравляет своих заказчиков и бизнес-партнеров по всему миру с Новым годом и Рождеством. Первые приготовления к процессу начинаются еще летом: на этом этапе отдел маркетинга и PR серьезно подходит к разработке концепта подарка, ведь сладкие подарки или небольшие брендированные наборы канцелярии — это не наш выбор.
Все начинается с внутрикорпоративного опроса, нацеленного на то, чтобы узнать различные мнения коллег и учесть все пожелания и идеи, и продолжается множественными мозговыми штурмами, где рождается истина. Думаю, именно такой подход дает нам возможность радовать и удивлять получателей из года в год! А обязательный и финальный пункт работы с подарками — это получение обратной связи, причем уровень одобрения не может быть ниже 90%. И традиционно ежегодно превышает эту планку, так как подарки всегда подбираем полезные и функциональные, чтобы порадовать наших клиентов и создать для них атмосферу волшебного праздника.
Так, в этом году мы создали интересный и, как мне кажется, продуктивный набор из ИТ-подарков, профессиональной литературы и премиальных напитков. В коробку вошли смарт-ежедневники с ключевой для каждого бизнес-представителя инфографикой, лист лучших книг года и онлайн-сервисов, умный брелок для поиска потерянных вещей и необычная электронная визитка с целым списком высокотехнологичных «фишек».
Если же говорить о полученных нами подарках, нельзя не вспомнить прошлый «ковидный» год. Так, в разгар пандемии от наших партнеров мы получили мини-кейсы для дезинфекции телефонов и специальную кружку, которая поддерживает температуру напитков — чтобы никакие дедлайны не помешали выпить чашечку горячего кофе или чая.
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Ольга Глухова основатель и CEO РА VIVAT
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Инсайтом или даже шоком для нас стало заявление пары-тройки московских коллег по поводу корпоративных подарков на московских практиках в рекламных агентствах:
— Да никому не нужны ваши подарки!
— Вы тут головы ломаете, брендируете… А курьер, который привезет ваш подарок и которого вынужден будет ждать ваш клиент, который одной ногой уже в отпуске, вызовет лишь раздражение..
Мы были обескуражены.
Ведь каждый год эта тема — повод для поисков, прокачки насмотренности, ликования от идеи и умиления от эмоций клиентов агентства.
«Вы, как всегда, удивили!» — так говорят о подарках наши клиенты.
Для нас всегда дилемма — что выбирать для подарка: прогрессивное, новейшее, экомилое, теплое или душевное.
В итоге вот список наших находок.
- Хендмейд от милой тетушки-пенсионерки (она так старательно шьет куклы-символы года). Так мы и мастерицу поддержали материально, и сделали очень милые оригинальные подарки.
- Экоподставки из можжевельника и думки для сауны, наполненные можжевеловыми опилками.
- Антистрессовые игрушки актуальны всегда. Мы нашли и изготовили подушки-мнушки с надписью: «Положитесь на нас».
- Плед, но не простой, а с рукавами.
Так, казалось бы, в очевидных предметах создается креативная нота. И вызывает положительные эмоции, а ведь это главное, чего ждут от подарка. Он становится уникальным, его ждут, и курьер не вызовет раздражения.
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Анна Хлебникова основатель Videoset-insta
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В преддверии новогодних праздников мы всегда отправляем оригинальные презенты. Для любой компании это важно для продвижения бренда в среде потенциальных клиентов и напоминания о себе тем партнерам, которые с вами уже несколько лет. Для нас важно, чтобы подарок был не просто вещью, а приятным дополнением к праздничному настроению. В прошлом году мы заказывали корзинку с мандаринами и елочными веточками и Чебурашкой.
В любом проекте и работе необходима обратная связь. Мы получаем множество писем и звонков с благодарностью. Очень радует, что наши подарки радуют и создают прекрасное праздничное настроение.
Сами мы, в свою очередь, каждый праздник получаем множество интересных и необычных подарков. Очень радует, что презенты приходят не только от партнеров, но и от благодарных клиентов.
Среди самых запомнившихся сюрпризов — санки от одного медиахолдинга и альбом с фоторепортажами с самых ярких событий уходящего года от одного из российских информагентств.
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Александр Бочкин генеральный директор «Инфомаксимум»
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Задумываться о подарках мы начинаем задолго до события. Обычно это происходит по стандартному алгоритму: составление списков получателей и идей, длительный выбор, заказ образцов, окончательное согласование.
В основе каждого подарка — неважно, для клиента, партнера или сотрудника — у нас идея. Все началось с того, что несколько лет назад мы собрали для отправки очень нестандартную посылку — валенок, доверху наполненный мандаринами и сладостями. Получилось очень душевно и тепло. С тех пор мы стараемся делать акцент на ассоциациях и воспоминаниях: дарили боксы для уютного вечера (сухофрукты, орехи, мед, термокружка), необычные деликатесы (цукаты из клюквы/морошки, варенье из шишек, полоски сушеной оленины и т.д.).
В этом году планируем порадовать клиентов двумя боксами:
- в стиле 90-х: тетрис, Sega, Yupi/Zuko и т.д.;
- для рефлексии и расслабления: аромамасла, SPA-средства, экзотические чаи, маленькие баночки варенья.
Собираем ли обратную связь? Намеренно — нет. Мы всегда интересуемся у получателей — дошли ли им подарки и, как правило, наряду с положительным ответом получаем отзывы и впечатления.
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Ирина Московкина управляющий директор, сооснователь I love supersport
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Наша идея корпоративных подарков состоит в том, чтобы дарить здоровье, энергию и хорошее самочувствие. Витамины и необходимые минералы — источник улучшения самочувствия.
Люди, которые занимаются спортом, знают, как важно их принимать. Поэтому дружественный нам проект Halsa сделает для нас линейку витаминов, и мы своим партнерам подарим такие наборы, которые будут кастомизированы для каждого.
Человек пройдет опрос, ему будет подобран набор и выслан в таком кобрендинге. От себя мы дарим сертификаты на наши мастер-классы по прыжкам и кувыркам в бассейне, а также сертификаты на персональные тренировки и программы-интенсивы на новогодние праздники.
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