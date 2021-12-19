Архитектор из Уфы советует «списать» особенности разработки Генплана у Казани

Это помогло бы успокоить активистов, которые боятся «человейников» и вырубки лесов

Фото: скриншот видео gtrk.tv

Страсти вокруг Генплана Уфы продолжают накаляться. Активисты и общественники продолжают экспрессивно высказываться против потенциального строительства «человейников» и вырубки лесов. «Реальное время» продолжает наблюдать за ситуацией и поинтересовалось мнением у специалистов отрасли. Один из экспертов дает четкий совет: обратиться за опытом... в Казань. Подробности — в нашем материале.

«На территориях городских лесов, у которых есть жесткий статус, запрещена практически любая деятельность»

Активисты движения «Дворы наши» продолжают борьбу против нового Генплана Уфы, который должны принять в 2022 году. Из новенького — они создали сайт, на котором излагают свои замечания по новому Генплану и разместили подробную инструкцию для граждан по участию в общественных обсуждениях. Эту идею они почерпнули от своих коллег из Екатеринбурга. Даниль Кашапов, наш постоянный комментатор из движения «Дворы наши», в очередной раз перечисляет, что не устраивает активистов:

— Увидели опыт ребят из Екатеринбурга по городскому Генплану, они тоже создали сайт. Нас не устраивает большое количество вещей: перевод под застройку части территории Непейцевского дендропарка, леса за горнолыжной базой «Ак Йорт», ВДНХ, леса за ботаническим садом, Кошкиного леса... Не устраивает и дорога до станции Воронки, которая должна пройти по лесу и ныне существующей тропе здоровья. Еще по новому Генплану одно из самых крутых мест Уфы — Висячий камень — будет уничтожено абсолютно бесполезным Западным шоссе.

«Реальное время» обратилось к начальнику архитектурно-планировочной мастерской №4 Института Генплана Москвы Максиму Викулину. Говоря о претензиях жителей города к переводу некоторых участков рекреационных зон в другие виды территорий, он объяснил, что это вовсе не означает застройку этих мест жильем:

— На территориях городских лесов, у которых есть жесткий статус, запрещена практически любая деятельность. Он избыточно жесткий в какой-то степени. Очень сложно на этой территории организовать даже какую-то минимальную инфраструктуру. Если мы говорим даже о создании каких-то парков, то нам городские леса накладывают настолько жесткие обременения, что там сложно даже поставить дорогу, какие-то минимальные объекты обслуживания.

Обсуждения начались



Еще один момент, вызывающий вопросы у горожан, — трудность участия в обсуждении Генплана. Хотя власти активно агитируют граждан вносить свои предложения, сделать это получается не у всех. Жительница Уфы Камилла Ефимова рассказала «Реальному времени», что поделиться своим предложением через электронную площадку ей не удалось:

— Почему-то по инструкции не могу добавить свои предложения: не могу зайти на сервис с помощью «Госуслуг» ни через один из браузеров. Попадаю в цикл бесконечный: «авторизация — войти — авторизация». Усложнили настолько, чтобы никто не смог попасть в эту систему.

Однако дело сдвинулось с мертвой точки. После того как активистов поддержали Следком и прокуратура, а суд признал, что изменения в Генплан вносили незаконно, начались более или менее открытые обсуждения.

Несколько дней назад в рамках обсуждения Генплана проходил первый стрим на youtube-канале Главархитектуры Уфы. Модерировал беседу Валериан Гагин, депутат уфимского Горсовета, а основным докладчиком была Ольга Сарапулова, замначальника Главархитектуры города. На первом прямом эфире говорили об озеленении и о рекреационном каркасе города. Беседа была активной и достаточно подробной, и ее участники отвечали на вопросы, поступавшие в чат.

Основным докладчиком на обсуждении Генплана выступила Ольга Сарапулова. Фото: glavarb.ru

Однако у этого канала 39 подписчиков, а посмотрели стрим 832 человека. Между тем и у главного канала городской администрации, и на ряде других ресурсов подписчиков гораздо больше — а значит, больше был бы и охват жителей.

Активисты боятся «человейников». Но при чем тут Генплан?



По мнению активистов, нет смысла обсуждать Генеральный план без дополнительных параметров, например высотности и этажности:



— Также один из главных фундаментальных изъянов Генплана — введение функциональной зоны «жилая зона» без ограничения на высотность застройки. А значит, могут построить хоть четыре этажа, хоть 33. Однако социальная инфраструктура закладывается именно в Генплане, и это может привести к тому, что школ и детских садов будет не хватать, — сообщают активисты.

По мнению общественников, Генплан должен быть скорректирован с учетом ограничения этажности будущих домов и быть обязательным к исполнению. С одной стороны, их понять можно: они боятся, что Уфа превратится в город 30-этажек, трех смен в школах и классов по 40 учеников.

Однако Генплан города не регулирует этажность объектов капитального строительства — только определяет границы территорий, где в принципе можно строить жилье. Высота зданий и плотность застройки регламентируется другим документом — Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом напоминает, например, Ольга Сарапулова, участвовавшая в том самом стриме.



Активисты движения «Дворы наши» создали сайт, на котором излагают свои замечания по новому Генплану. Источник: dvorynashi.ru

Нужен другой документ — «ниже уровня Генплана, но над уровнем проекта планировки»

Архитектор, один из авторов проекта сети велодорожек «Уфимское ожерелье» Семен Кучеров рекомендует... обратиться к опыту Казани. В столице Татарстана параллельно с Генпланом представили мастер-планы, проекты развития отдельных территорий, регулирующие и те тонкие моменты, которые Генеральный план не регламентирует.

— Мы видим, что Генплан не все регулирует. Например, «зеленый каркас» ускользает от него. «Уфимское ожерелье» — это не просто маршрут, это инструмент открытия этих территорий для жителей. Я бы взял за пример Казань. Они сделали стратегию развития реки Казанки, участка длиной в 70 километров. Тем, что они предложили эту стратегию, они смогли даже некоторые участки защитить от застройки и сделали более экологичным подход к развитию прибрежных территорий. Но для этого нужно другой документ принимать — ниже уровня Генплана, но над уровнем проекта планировки, — предлагает Семен Кучеров.

Архитектор отмечает, что предпосылки для подобной работы уже есть и в Уфе. Правда, создание мастер-плана требует всеобщей четкой скоординированной работы:

— Мы запустили работу с группой местных жителей — готовим техническое задание на территории лесопарка за Зорге. Работа с мастер-планом непростая, для этого необходимо встретиться со всеми участниками территории и вместе разрабатывать задание. Потом, разработкой мастер-планов занимается целый проектный институт обычно, потому что там огромный объем исследования и работа с населением, бизнесом и властями. Нужно согласование интересов.

Ранее «Реальное время» уже рассказывало о том, как изменения, внесенные в Генплан Уфы без общественных обсуждений, переполошили горожан. Обращения активистов в региональные Следственный комитет и прокуратуру дали результат — в обоих ведомствах поддержали население. Мы будем следить за тем, как развиваются события.

