Галина Преображенская: «У нас история гораздо сложнее, наше дело — открывать новые имена»

Автор «Романсиады» — о русском языке, напряженном состязании и казанском лице романса. «Филармониада» завершилась Гала-концертом «Зимние узоры русского романса»

Фото: Ринат Назметдинов

Завершающий концерт фестиваля собрал исключительно звезд русского романса. Из Москвы приехали Владислав Косарев и Александр Бичев, Ирина Крутова и Наталья Манулик. Казань представила Юлия Зиганшина. Все они пели под аккомпанемент филармонического оркестра народных инструментов Анатолия Шутикова, сам же концерт вела автор и художественный руководитель конкурса «Романсиада» Галина Преображенская, которой помогал певец Евгений Кунгуров. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Филармонии можно только позавидовать»

В завершающий вечер фестиваля в Татарской филармонии звучали только хиты — «Очи черные», «Две гитары», «Эй, ямщик» и многие другие. Причем исполнить последний романс — «Дорогой длинною» — вышли на сцену все участники концерта. Зал, конечно, присоединился к певцам, да и в целом встречал и провожал каждый номер, будь то залихватская песня или лирическая любовная жалоба, неизменными овациями. Чувствовалось, что собрались давние друзья, объединенные давней любовью к романсам. Да и самим артистам не потребовалось перед выступлением долго репетировать с оркестром — все свои.

— Я могу только позавидовать Татарской филармонии и оркестру Анатолия Шутикова, что именно такой — абсолютно звездный, состав предстал перед казанцами этим вечером, — поделилась впечатлениями Галина Преображенская.

Я могу только позавидовать Татарской филармонии и оркестру Анатолия Шутикова, что именно такой — абсолютно звездный, состав предстал перед казанцами этим вечером

Четверть века «Романсиады»

Руководитель конкурса рассказала, как прошел финал юбилейной XXV «Романсиады», и отметила: состязание молодых исполнителей романса — гораздо более сложная история, нежели фестиваль «Романтика романса». Этот проект, следующий следом и по времени создания, и по рейтингам за «Романсиадой», все же занял место на центральных телеканалах. Однако именно он по-прежнему собирает у экранов и на сценах страны почитателей разных поколений:

— «Романтика романса» — это, скорее, концерты для возрастного слушателя. Я бы сказала, что фестиваль — это «бег на месте общепримиряющий». У нас история гораздо сложнее — мы ведь конкурс, наше дело — открывать новые имена. Это творческое состязание, очень перспективное и напряженное, при этом полезное для молодых исполнителей — им от 17 до 26 лет. Это фундамент на долгие годы — и борьбы, и репертуара, и знаний, и общения. Оценить общий уровень мне сложно, это ведь детище мое. Я смотрю на него не из зала, а изнутри, с позиции наших проблем. Однако я думаю, что понять и сделать выводы здесь должны не мы и не публика, а те, кто сегодня занимается страной, ее людьми и культурой.

Наша «Романсиада» — гигантский проект, который проходит по 12 регионам России и в разных странах мира, и мы везде находим полное взаимопонимание

Связующий русский язык

Под «культурой» в данном случае Галина Преображенская, по ее словам, понимает уважение и понимание друг друга:

— Это необходимо. Скажу, что наша «Романсиада» — гигантский проект, который проходит по 12 регионам России и в разных странах мира, и мы везде находим полное взаимопонимание. Вот сейчас мы приезжаем в такие места, где раньше не было никаких проблем с пониманием. Мы везде говорили с людьми на русском языке, а это и Болгария, и Казахстан. Но сейчас я не могу говорить в Болгарии по-русски с молодыми исполнителями. Они изъясняются только по-английски и мне тоже приходится переходить на этот язык. В Казахстане молодые ребята едва складывают два слова! А об этом тоже надо думать. Как сказал на нашем конкурсе руководитель одного из регионов Армении Ваграм Карапетян: «Как можно не понимать, что русский язык является связующим и дружеским языком совершенно разных людей, исповедующих разные религии и культуры?! Это язык доброты и высочайшей культуры».

Сожаления Николая Баскова

Вспоминая о финале конкурса этого года, Галина Преображенская добавила, что порадовали ее не только юные, свежеоткрытые звездочки романса, но и маститые исполнители, выходцы из первых конкурсов «Романсиады» конца 90-х годов.

— Это уже друзья, мы стали одной семьей. Например, пришел Коля Басков, бросил съемки. Он ведь лауреат нашего первого сезона, 1997 года. Когда он уходил, мне показалось, что покидал ауру родного конкурса, с сожалением вздыхая. Думаю, что здесь он себя почувствовал тем Колей, которым был четверть века назад. Чудный, остроумный, милый, открытый, красивый, прежде всего как личность. На прощание, в трогательную минуту расставания с публикой, когда я намеренно сделала долгую паузу, он сказал мне на ухо: «Галя, я всегда буду рядом!». А мне как раз такая помощь и нужна, прежде всего — духовная.

Вы видите, какая я сегодня розовая, цветущая? И где те люди, которые нам пытались помешать? Их нет! Рассвет не остановишь, как говорит пословица

День русского романса перенесен

О помощи «мама» «Романсиады» заговорила не просто так. Еще свеж затяжной скандал с московским «Домом романса», за здание и существование которого ей пришлось долго воевать. Чиновники тогда чинили всякие препятствия, Преображенской даже звонки с угрозами поступали.

— Это было в 2015 году. Вы видите, какая я сегодня розовая, цветущая? И где те люди, которые нам пытались помешать? Их нет! Рассвет не остановишь, как говорит пословица, — с гордостью сообщила директор московского «Дома романса».

К слову, с подачи Галины Преображенской в 2018 году появился новый праздник — День русского романса. С этого года он перенесен на первую субботу февраля.

— В этом году мы отметим несколько скромнее, но по-прежнему в Кремле, из-за сложностей с кьюар-кодами. Соберемся в дипломатическом зале, и это будет не привычный оркестровый концерт. Есть ведь и романс интимный, камерный. Будет рояль, гитара и свеча в новой программе «Возвращение романса». Я очень надеюсь, что к нам приедет и Юлия Зиганшина. Она — лицо русского романса, я ее очень люблю. Она недавно выступила с сольным концертом в Кремле, и у нас, я уверена, вновь вызовет бурю восторгов, — заверила Галина Преображенская.

Евгений Кунгуров как эстрадный певец

Примечательна встреча в кулуарах филармонии двух ведущих концерта. Евгений Кунгуров случайно выскакивает из своей гримерной, а тут же рядом Галина Преображенская дает интервью. За пару мгновений: она с улыбкой протягивает руку молодому коллеге, а он, склоняясь, с почтением ее целует.

— Быть на сцене с Галиной Сергеевой и соответствовать ей — очень сложно. Я называю ее императрицей русского романса. Она блестяще, фантастически органична и естественна. Я просто буду с ней рядом заниматься своей основной профессией — пением, — рассказал Евгений Кунгуров.

Я не могу сказать, что сегодня я оперный певец. Больше люблю просто петь, вести концерты, общаться с людьми. Скорее, теперь я певец эстрадный последние 8-9 лет

Он охотно согласился пообщаться с «Реальным временем», доверительно сообщив: если артист говорит, что ему некогда давать интервью, значит, или «выделывается» или «у него что-то не в порядке с головой».

— Я не могу сказать, что сегодня я оперный певец. Больше люблю просто петь, вести концерты, общаться с людьми. Скорее, теперь я певец эстрадный последние 8-9 лет. Ведь оперный исполнитель — он как спортсмен, с ежедневными выматывающими тренировками-репетициями, с постановками. Я не работаю в каком-либо театре, больше гастролирую. В феврале, надеюсь, откроют границы, у меня уже запланирована серия концертов в Израиле.

По секрету артист сообщил, что с большой радостью вновь бы выступил в Казани — пару лет назад такой концерт уже был. «Надеюсь, мы сегодня обсудим этот вопрос. Надо, чтобы пауза все же была, чтобы публика соскучилась немного по мне. Казань же я очень люблю, потрясающий город с глубочайшими культурными традициями, наверное, третий по значимости в нашей стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Выступать здесь — всегда большая честь», — поделился планами Евгений Кунгуров.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов