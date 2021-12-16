Скользкий вопрос: Уфу сковал гололед, реагенты не спасают

Мэр города Сергей Греков, ранее анонсировавший отказ от использования песка, признал провал работы

Фото: Эмиль Зиянгиров

В прошлые годы зимы в Уфе часто сопровождались скандалами и народным недовольством, вызванными баснословными суммами в платежках за отопление или не чищенными от снега дорогами. Администрация города подготовилась к нынешнему сезону, и решать вышеуказанные проблемы должен был штаб по зимнему периоду. Однако и в этом году холодный сезон преподнес чиновникам неприятный сюрприз — город сковал гололед, к которому, кажется, совсем не подготовились. Подробности — в материале «Реального времени».

«Обещали много катков. Оказывается, вот что имели в виду»

Уфимские тротуары и дворы в декабре превратились в катки. Начало месяца выдалось аномально теплым, столбик термометра несколько дней показывал плюсовую температуру, так что по улицам побежали ручьи, образовались большие лужи. Так что резко наступившие морозы сковали Уфу льдом.

Если с оледенением на шоссе благодаря реагентам справились быстро, то у пешеходов началось вынужденное массовое катание. Не у всех навыки скольжения оказались на высоте, так что травмпункты быстро заполнили жертвы первого гололеда. Наледь на тротуарах стала причиной жалоб во всем городе, но навести порядок спустя десять дней не успели даже на центральных улицах.

— Весь город — каток. Ну так ведь и обещали к Новому году много-много катков открыть. Оказывается, вот что имели в виду, — саркастически заметила уфимка Екатерина Васильева.

Если с оледенением на шоссе благодаря реагентам справились быстро, то у пешеходов началось вынужденное массовое катание

Чистоту дорог горожане объясняют тем, что по ним ездят автомобили чиновников, в то время как на тротуарах большие начальники появляются нечасто.

— Они пешком не ходят. У них от подъезда до подъезда машины, им хорошо, и ладно. А на людей наплевать. При Грекове вообще не видно ни тракторов, ни уборщиков — никого, — негодует Лариса Липчанская.

— Сплошной каток! Раньше песком хотя бы посыпали, сейчас вообще ничего, — сокрушается Расул Адиятов.

Ранее мэр Уфы Сергей Греков объяснил, почему городские службы отказываются от использования песчаной смеси зимой. На оперативном совещании мэр заявил, что в этом году в городе будет в основном использоваться реагент «Бионорд».

— Почему? Потому что летом мы в течение месяца убирали песок, который рассыпали прошлой зимой. Это пыль, это грязь, — объяснил Греков.

В отсутствие посыпанных песком тротуаров засыпанной жалобами оказалась городская администрация. И 14 декабря Сергей Греков признал, что уборку наледи на улицах власти Уфы провалили:

— Мы вовремя не отработали ситуацию с тротуарами, и сейчас на многих улицах города у нас образовался лед. Понятно, что ввиду того, что мы невовремя или некачественно использовали «Бионорд», у нас образовалась наледь, и сейчас нам приходится бить по хвостам, устранять недочеты, — сообщил Греков.

«В жилищно-коммунальном хозяйстве Уфы острая нехватка работников»

Уфимский активист Альберт Рахматуллин в беседе с «Реальным временем» выразил мнение, что проблема кроется в острой нехватке дворников. Рабочих рук на все улицы и дворы города, по его мнению, просто не хватает:

— Марзаев (и. о. министра ЖКХ РБ) сказал, что нет спецтехники для тротуаров. А Греков, что неправильно использовали реагенты. Но если это причины, то необходимо было устранять гололед старыми методами — вручную. Но в жилищно-коммунальном хозяйстве Уфы острая нехватка работников, очень острая. И не только в ЖЭУ, но и в городском управлении ЖКХ.

По мнению активиста, первоочередная задача, которую необходимо решать городу, — обеспечение достойных условий для дворников и работников ЖКХ, а одной закупкой техники не обойтись:

— Надо взять в руки лом и лопату и почистить весь город! А кто это будет делать? Ведь, например, в ЖЭУ-25 (УЖХ Калининского района) осталось 18 дворников на 300 домов! И останется еще меньше, так как, представляете, им еще за сентябрь не полностью выплатили зарплату! Копеечную зарплату! Какие миллиарды нужны на коммунальную технику, если людям на зарплату денег нет? А где деньги?!

В пресс-службе администрации Уфы «Реальное время» заверили, что в данный момент работа ведется в круглосуточном режиме

Посыпка организована в круглосуточном режиме

В пресс-службе администрации Уфы «Реальное время» заверили, что в данный момент работа ведется в круглосуточном режиме, а специальных реагентов достаточно:

— Жилищно-коммунальные службы города постоянно ведут мониторинг состояния дорог. Посыпка противогололедными материалами организована в круглосуточном режиме. Службы уделяют особое внимание посыпке подъемов, мостов и путепроводов и опасных участков. Без внимания не остаются остановки общественного транспорта, пешеходные тротуары и дворовые территории. В осенне-зимний период 2021—2022 годов для обработки территории города Уфы были закуплены противогололедные реагенты: «Бионорд» — 5 399 тонн (двухфазный «Бионорд» — 2 565 тонн; твердый «Бионорд» — 2 834 тонны), концентрат минеральный галит — 7 232 тонны (насыпью — 2 810 тонн, в мешках МКР — 4 422 тонны). Применяемые противогололедные материалы имеют полный перечень разрешительной документации, в том числе положительное заключение государственной экологической экспертизы. Продукты являются одними из самых эффективных и безопасных для окружающей среды и человека.

Вместе с тем в мэрии объяснили, куда следует обращаться горожанам при обнаружении опасных участков или некачественной уборки льда:

— При выявлении фактов неудовлетворительной уборки улиц и образования гололеда жителям необходимо обращаться в жилищно-коммунальные службы районов Уфы, в диспетчерскую Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города или Управления жилищного хозяйства города Уфы. Отметим, ответственность за очистку от снега и наледи несут также руководители предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности. Они должны своевременно производить уборку снега и наледи на своих прилегающих территориях.

В мэрии объяснили, куда следует обращаться горожанам при обнаружении опасных участков или некачественной уборки льда

В начале декабря из-за неудовлетворительной уборки уфимских улиц в скандал угодил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики. В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Алана Марзаева, в экспрессивной манере обращается к чиновнику из городской администрации и требует «все вылизать максимально» перед возвращением Радия Хабирова из отпуска. Предполагается, что звонок, судя по обращению, был адресован начальнику Управления коммунального хозяйства Уфы Рустему Хамитову. На записи присутствует ненормативная лексика.

— Рустем Нильевич, скинь мне списки, какой район у тебя по каким улицам будет выезжать вот эту ночь,— звучит на аудио голос якобы Марзаева. — Всю ночь <…> (работайте, — прим. ред.), работайте, завтра утром тоже, я не знаю, как ты будешь выкручиваться — твои проблемы. Ни <…> (совсем, — прим. ред.) вы не работали до сих пор, вот будете <…> (работать — прим. ред.) эти дни. Завтра надо все вылизать максимально, начиная с центральных улиц, и уходим по бокам. Скидывай мне улицы, я сам буду и ночью объезжать, и вечером объезжать — кто где работает. С тротуаров начинайте, на дороги выкидывайте, потом уже убирайте дороги.

В министерстве ЖКХ инцидент никак не прокомментировали, однако уфимцы отметили, что на следующий день дворники и техника действительно активно работали и наводили порядок на тротуарах.