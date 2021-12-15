Эдуард Гиматов — о том, почему не удалось заиграть в «Спартаке», родном «Салавате» и роли в «Нефтехимике»

Интервью с уфимцем в Нижнекамске, приехавшим начинать все с чистого листа

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Нефтехимик» для Эдуарда Гиматова особенный клуб — именно здесь он начал выступать на уровне Континентальной хоккейной лиги, а позже был приглашен в родной «Салават Юлаев». История, как известно, циклична, и нападающий вновь приехал покорять КХЛ в Нижнекамск. Спортивная редакция «Реального времени» встретилась с хоккеистом, чтобы узнать о его вынужденном уходе из «Спартака» и «Салавата Юлаева», задачах в «Нефтехимике», отношении к женскому хоккею и многое другое.

«С «Салаватом» не нашли общий язык во время переговоров»

— Эдуард, ни для кого не секрет, «Салават Юлаев» для вас особенный клуб. Чего больше не хватало, когда выступали за московский «Спартак»?

— В «Спартаке» я провел три игры, и игровое время было не таким большим, чтобы зацепиться. Конечно, все зависело от меня. Даже если я мало попадал в состав, ответственности с меня это не снимало. Что касается поддержки уфимских болельщиков, конечно, она там сумасшедшая, трибуна гонит команду на ворота соперника, это не секрет.

Но карьера хоккеиста непредсказуема. Сегодня играешь здесь, завтра там, не будешь же каждый день думать о поддержке трибун. Выход один — перестраиваться и подстраиваться под другую систему.

— По некоторой информации, при ваших переговорах с «Салаватом» разницы между предложением клуба и вашими требованиями большой не было. Не обидно, что решили не идти навстречу? Вы ведь свой воспитанник.

— Я уже не думаю об этом. Этот вопрос вы лучше «Салавату» задайте. Переговоры были, но мы не нашли общего языка. Это естественный процесс. Обиды на клуб нет, работа у меня есть. Это самое главное. То, что так со своими воспитанниками поступают? Ну, видимо, это политика клуба такая, им виднее. В приоритете у главного тренера был Плэтт, а не я. Вот и все.

— Не следите за результатами «Салавата Юлаева»?

— Конечно, слежу. Я не настолько занятый человек, чтобы не следить за своим родным клубом.

— В последнее время игра у Уфы не всегда ладится. С чем это может быть связано? Психология?

— Да, сейчас невеселые времена у «Салавата». Можно списать на ряд причин — команда болела, но ситуация вполне исправимая. Глобальных проблем там стопроцентно нет. Для состава «Салавата Юлаева» спад Хартикайнена не проблема, но естественно, он ключевой игрок, и все ждут от него только великолепной игры. Видимо, сейчас у него настали тяжелые времена. Думаю, пройти их ему помогут. В его профессионализме я не сомневаюсь.

— Да и его партнеры по первому звену пока не особо впечатляют.

— Значит, пока ищут свою игру. Самое главное — это плей-офф. Может быть, готовятся к этим играм, перестраиваются. Все привыкли к тому, что они набирают сумасшедшее количество голов в регулярке, и кто знает, вдруг есть какой-то план.

«Достаточно сравнить, как «Салават» выступил в плей-офф при Цулыгине и Лямсе. Это совершенно разные команды»

— Как думаешь, «Салават» способен с нынешним составом дойти до финала Кубка Гагарина? В межсезонье Лямся много говорил о том, что были сделаны правильные выводы

— А это мы уже узнаем, когда начнут играть в плей-офф. Там будет понятно, правильные выводы были сделаны или нет. Шансы не сужусь брать. Команда играет хорошо, но на Востоке много команд сейчас хорошо играют. Любая команда может преподнести сюрприз. Принципиальный соперник — это «Ак Барс», все знают. Но «Магнитка», «Авангард» — не менее принципиальные.

— Ходят разговоры, что Томи Лямсю могут отправить в отставку. Кого вы видите на его месте? Может быть, Николая Цулыгина?

— Как говорил Гриша Панин (защитник «Салавата Юлаева», — прим. ред.), читали все, но это все на уровне слухов. Когда появится официальная информация, тогда и можно говорить. Кого вместо Лямси ставить точно не возьмусь сказать. У таких команд, как «Салават Юлаев» сейчас мысли о том, как играть в плей-офф. Регулярка — это как разминка.

— Так может игра с «Ак Барсом» должна закрыть все слухи об отставке финна? Закрыть рот хейтерам (интервью проходило до «зеленого дерби» в Казани, — прим. ред.)?

— В таких играх все и вылезет наружу, они будут показательны. Становится понятно, чего стоит команда.

— А как тебе кандидатура Николая Цулыгина, под руководством которого ты уже выступал?

— Я скажу так: Николай Цулыгин — достойный кандидат. По-моему, он уже это доказал. А кого на кого менять, я не отвечу на этот вопрос. Это пусть руководители решают.

— Чья философия игры тебе ближе была Николая Цулыгина или Томи Лямси?

— Мне философия игры нравилась у обоих тренеров, но это были два разных стиля игры. При Цулыгине играли не без помощи Лямси. Но то, что я вижу сейчас, это совершенно разные команды.

Если говорить конкретнее, достаточно сравнить, как «Салават Юлаев» выступил в плей-офф при Николае Цулыгине и как в том году при Томи Лямсе. Только в этом году я желаю Лямсе как минимум сделать правильные выводы. У него еще есть возможность исправить прошлогодний результат, могу пожелать ему только удачи.

«Жил с мыслью, что скоро окажусь в «Нефтехимике». Даже вещи сложил в машину»

— Вы уже имеете опыт выступлений за «Нефтехимик». Как восприняли новость об обмене в бывший клуб?

— Новость я воспринял позитивно. На самом деле вопрос мог решиться намного раньше, и я жил с этой мыслью, что, скорее всего, скоро вновь окажусь в «Нефтехимике».

— Мог решиться раньше?

— Вопрос перехода шел. Честно говоря, я уже давно сложил вещи в машину и готов был сорваться в любой момент. Просто были некоторые формальности, которые мешали переходу. В конечном итоге я рад, что все же оказался здесь.

— Как вас встретили? С Олегом Леонтьевым уже говорили по поводу роли в команде?

— Разговор с главным тренером был. Мы с ним поговорили в первый же день, когда я приехал. А в команде встретили хорошо, практически всех я здесь знаю — начиная от персонала до игроков. Те ребята, с которыми я играл, сразу же мне позвонили, когда узнали новость. Сказали: «добро пожаловать в стаю».

— В «Салавате Юлаеве» у вас был стиль агрессивного, жесткого нападающего в плане силовой борьбы. А как в «Нефтехимике»?

— Конечно, здесь совершенно другой стиль игры, здесь играет вся команда, и тренерский штаб будет стараться из всех выжать максимум своих возможностей. Что касается «Салавата Юлаева», то сравнивать не стоит — какие роли были там и какие будут здесь. Естественно, я не буду отходить от своей игры и стараться делать то, что от меня потребует тренерский штаб.

«Готов ловить шайбы лицом — это часть работы»



— Шайбы лицом готовы ловить за нижнекамскую команду?

— Да, конечно, (смеется). Это должен делать любой игрок, не то, чтобы жить с данной мыслью, но это же часть работы. Нужно отстаивать честь команды, это неотъемлемая часть игры, ну не всегда лицом, конечно.

— Что думаете о нынешнем стиле игры «Нефтехимика»? Как оцениваете выступление в текущем сезоне?

— На протяжении двух месяцев я наблюдал за командой, смотрел игры, когда позволял график, следил за результатами. Примерно понимал, какой стиль у команды, что требуется от игроков.

— У команды была затяжная серия поражений…

— Думаю, мешает психологический барьер, назовем это так. Естественно, что все хотят выигрывать, никто не хочет проиграть, но пока так складывается ситуация. Это все преодолимо, достаточно выиграть одну–вторую игру, а там может вернуться баланс, нужно выработать «дух победителя». Легких соперников в принципе не бывает, у всех в голове максимальный настрой.

— Были удивлены решением тренерского штаба «Спартака» обменять вас в нижнекамский клуб? Разговаривали с Мироновым?

— Удивления не было. С одной стороны, это же была и моя инициатива. Это часть спортивного бизнеса, ничего здесь такого нет. Мы друг друга поняли. Сейчас главное, чтобы срослось в «Нефтехимике». Скажем так, начинаю все с чистого листа.

— Способен этот обмен «запустить» вашу карьеру по-новому? В 2017 году, после вашего подписания двухлетнего контракта с «волками», «Салават» вернул вас в систему клуба.

— Какая-то ирония судьбы вырисовывается, но здесь может случиться всякое. Пока я здесь и все мои мысли направлены на то, чтобы помочь команде. В первую очередь, выйти в плей-офф, а как дальше карта ляжет, будет видно. Самое главное сейчас все из себя «выжать» и чтоб был положительный результат.

— А все-таки если гипотетически «Салават» вас заберет…

— Я не могу сейчас загадывать, возможно, что-то будет видно в конце сезона.

— Если «Нефтехимик» выйдет в плей-офф, то в первом раунде будет сильный соперник. За счет чего проходить дальше?

— В плей-офф я играл, знаю, что это такое. Скажу так, что там будет совершенно другой хоккей. Даже если многие ребята не проходили через это, донести до них не будет трудно. Рецепт один — всем нужно буквально лезть из кожи, всем. Если игрок пытается сохранить баланс, силы в течение сезона, то в плей-офф каждая игра будет как последняя. Это совершенно другой уровень, главное попасть туда.

— Не важно, какой соперник?

— Конечно, нет. Вот пример «Сибири» пару лет назад в серии с «Автомобилистом»: команда вышла чуть ли не с последнего места и обыграла ту, что была на первом месте. Все может быть.

«Неоднократно доказывал, что я готов играть за «Спартак», но у тренерского штаба свое видение»

— Почему, по вашему мнению, не удалось заиграть за «Спартак»?

— Я ехал туда примерно зная, какую роль мне определяют, они давали понять, что от меня хотят видеть. Не скажу, что я не заслужил сыграть за «Спартак» больше игр. Выступая за «Химик» (фарм-клуб «Спартака», — прим. ред.), неоднократно доказывал, что я готов играть за «Спартак», но у тренерского штаба свое видение на игроков.

— В тренерском штабе «Спартака» оказался ваш экс-коллега по команде Алексей Семенов. Как оцениваете его работу в качестве тренера? Себя в будущем не видите на тренерском мостике?

— Пока что его работу рано оценивать, потому что он в роли помощника. У него много коммуникаций с иностранцами, поскольку владеет в совершенстве языком. Назовем это связующим звеном между тренерским штабом и игроками. Он в начале своей тренерской карьеры. Что касается меня, в этом году я окончил Высшую школу тренеров, в принципе-то уже можно (смеется).

Конечно, кто-то говорит рано, но я смотрю с прицелом на будущее. Естественно, я связываю свою жизнь с хоккеем, это главный интерес в моей жизни. Посмотрим, но пока я слишком молод, чтобы думать о карьере тренера.

— Есть мнение, что, начиная в детстве заниматься хоккеем, мальчики ни о чем другом не думают. Но гарантий что заиграет нет, а другим делом он заниматься уже не может и не хочет.

— Кстати говоря, в моей экзаменационной работе был похожий вопрос, который много обсуждался с преподавателями ВШТ. Поднимался вопрос о развитии детей, сравнивали, как воспитывают детей-хоккеистов в России и в других странах. Вывод: пора отходить от той системы, которую создали у нас в стране, в менталитете, что бывают такие родители-фанаты, в большей степени, чем их дети. Проблема есть.

Уже в детском возрасте в ребенке убивают хоккеиста, а он, может быть, как вы сказали, все мысли направляет на хоккей. Не стоит забывать и про учебу, должен быть баланс учеба — спорт, это только в плюс. Должен быть в рационе не только хоккей, параллельный интерес — футбол, хоккей, теннис.

— А у вас были параллельные увлечения?

— Мне хоккей никогда не надоедал. Условий и времени особо не было, чтобы куда-то параллельно ходить. В свободное время хотелось в коробке «повариться», поиграться с детворой.

«Уфимские болельщики просили не забивать гол»

— Вернемся к «Спартаку». Помните, как впервые вышли в форме другой команды в игре против «Салавата»? С какими мыслями в голове выходили на лед?

— Я очень горел этой игрой, хотя сыграл всего пять смен. Не понял, сыграл вообще или нет. Тяжело было перестроиться, но все-равно была бешеная поддержка «Уфа Арены», она чувствовалась.

В Уфе великолепные болельщики, просто просили не забивать гол. Ни капли давления, только поддержка. В плане хоккея, по-доброму сказать, уфимские болельщики очень наивные. Болельщики действительно живут хоккеем, очень переживают за результаты команды.

— Тяжело ли было переезжать из Москвы в Нижнекамск? Как отреагировала семья?

— Семья у меня в Уфе живет, дочка ходит в детский садик. На выходные я летал домой. В Москве я не ощущал себя комфортно, потому что там другая жизнь. Уфа по сравнению с Москвой очень маленькая, но удобная и привычная, а в столице, взять те же пробки, занимают очень много времени. За это время ты мог дома отдохнуть, а тратишь время на переезды. Плюс ко всему «Спартак» разрывается на две арены: играет на одной, тренируется на другой. Это разные части города.

— Считаете ли вы переезд из Москвы в Нижнекамск плюсом? Нижнекамск явно ближе к Уфе, чем Москва. На выходных можно быстро доехать на машине.

— Это огромный плюс. Нижнекамск близко с Уфой. Да семья любое решение принимает позитивно, главное играть. Трудности временные.

«Хотел бы в НХЛ поиграть с Василевским»

— Немного времени осталось до Олимпиады. Вас не удивляет, что так часто меняются тренеры.

— Значит, существует какой-то план. Знают, что делают, а Олимпиада все расставит на места. На психологию это точно не повлияет, там такие игроки выступают!

— Какие шансы с нынешним тренерским штабом у сборной России?

— Шансы всегда высокие. Взять, к примеру, сборную Германии. Кто от них ожидал, что они до финала дойдут, смогут навязать борьбу нашим?

— В октябре были представлены три хоккеиста, которые сыграют за сборную: Василевский, Кучеров и Овечкин. Последний говорил, что возможно, это последний шанс сыграть за сборную.

— Овечкин показывает высокий уровень, ждем, что на Олимпиаде он выступит во всей красе, покажет свой лучший хоккей.

— Смотрите игры НХЛ? Кого бы из российских игроков выделили?

— Смотрю, когда после игр долго заснуть не могу. Стараюсь смотреть на наших русских парней. Конечно, выделяю Андрея Василевского из «Тампы» и Кирилла Капризова из «Миннесоты».

— В какой команде НХЛ мечтали бы поиграть?

— С Василевским бы, конечно. Мы все детство вместе росли. Летом он рассказывал, как тяжело дался во второй раз Кубок Стэнли, в первый раз было легче, чем во второй. Стиль игры «Тампы» мне очень нравится, «Вегас» тоже нравится.



— В последнее время, к сожалению, стали учащаться случаи гибели молодых игроков. Это проблема российского хоккея? Почему погибают молодые и талантливые ребята?

— История с Черепановым, по моему мнению, до сих пор не закрыта, идут какие-то глобальные расследования. Что касается молодых ребят, которые погибли не так давно, Тимуру Файзутдинову шайба попала в шею. Сейчас ребятам надели «ошейники», чтобы хоть как-то уберечь артерию. Но ни один спортсмен не будет беречь себя, если делает шаги, чтобы попасть в команду мастеров — они не задумываются об этом. Шайба может попасть куда угодно, а если думать, то надо идти играть в шахматы.

Валентин Родионов — был удар в борт. Я сам очень часто в их возрасте попадал в борт и не слабо так. Тут всякое может быть, это все же уровень МХЛ. Это не дети. Ребята мужают, чтобы попасть в команду профессионалов.

Как уберечь себя? Хоккей — опасный вид спорта, как бы то ни было, хоть и один случай на тысячу, на 10 тысяч, в последнее время случаи участились. Это не обстоятельства, возможно, это просто злой рок.

«Дочку в хоккей не отдам»

— Эдуард, как ваша дочка Мия относится к профессии папы? Как у нее с хоккеем? Чувствуется интерес?

— Ей скоро будет два с половиной года, она начинает потихоньку понимать, что такое гол, папа в телевизоре. Она уже знает «папа, нужен гол». Недавно научилась говорить «химик», а «Нефтехимик» пока не хочет произносить (смеется).

— В женский хоккей отдали бы?

— Нет. Не в смысле — я против женского хоккея. В моем понимании, девочка должна по-другому расти. К примеру, гимнастикой пусть занимается, но не хоккей же.

— А если придет, все-таки?

— Надеюсь, что нет. Ей плавать очень нравится, бассейн любит, воду. Мне кажется, будет связано что-то с водой. Мы с двух месяцев начали водить ее в детский бассейн. В этом году на отдыхе она в воде чувствовала себя как рыба в воде.

— Чем бы вы могли заниматься, если бы не хоккей?

— Не знаю, без хоккея я свою жизнь не представляю.

— Бытует мнение, что спортсмены, в том числе хоккеисты, зарабатывают большие деньги. Но есть те, кто успевает куда-то вложиться, а есть те, кто пускает деньги на ветер. Вы к какому типу относитесь?

— Я не скажу, что куда-то вкладываюсь глобально. Успел приобрести две квартиры, но это вложение, которое будет жить вечно. В бизнес пока вложиться не получается.

— Стоит ли родителям приучать своих детей с малых лет ценить заработанные деньги, тратить грамотно? Либо вовсе контролировать изначально финансы?

— Конечно, лучше приучать системно тратить деньги. Это все будет и от родителей зависеть, какая политика у них выстроена в семье. Детям нужно с малых лет научиться ценить все заботы, касаемые семейного бюджета.

— У Мии строгий папа в этом плане?

— Нет, тут она с женой пусть выстраивает эту линию (смеется). Жена отвечает за эти вопросы. Вот если бы был сын, то, конечно, я бы взял воспитание в свои руки, как это было со мной. Отец больше со мной занимался, поэтому в моей семье дочерью больше жена занимается.

— В «Инстаграме» вы часто выкладывали свои тренировки по боксу. Не забросили еще? Или появилось новое хобби?

— Это не хобби было, это тренировки на предсезонные подготовки. А то, как многие думали, что я переквалифицировался в бойца ММА. Мне нравятся эти тренировки, они очень интенсивные, полезны в плане физической подготовки.

— Вы говорили, что Уфа — хоккейный город, но есть и футбольный клуб «Уфа», который сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения. Справедливо, что хоккей поддерживают, а футбол пока вторых ролях?

— Я считаю, что стоило бы больше обращать внимание на ФК «Уфа». Все видят, как ребята стараются, играют. Я сам знаком с игроками, и сейчас они проживают сложные времена. Конечно, хотелось бы, чтобы команда жила. Я сам люблю футбол, хожу на матчи, когда есть время.

— Любимая команда есть?

— Команды нет, я слежу за персональными футболистами. Вот Холланд нравится, Мбаппе, это будущие звезды мирового футбола. Мне нравится следить за молодыми и перспективными футболистами. В силу возраста они показывают потрясающую игру. Складывается впечатление, что это игроки от бога.

— Судя по вашему музыкальному вкусу, у вас в приоритете хаус. За музыку в раздевалке не вы отвечаете? Кого предпочитаете из музыкантов?

— Я бываю инициатором. Музыка — неотъемлемая часть подготовки к игре, к тренировке. От музыки многое зависит — настроение команды. Бывает, ставим в раздевалке дип-хаус — не дает уснуть и в то же время заводит.