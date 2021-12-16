Роспотребнадзор vs «Ижминводы»: как переименование в «Шифалы су» едва не лишило санаторий минералки

Оздоровительное учреждение неправильно оформило документы на пользование недрами и слило в Каму недоочищенные стоки

Наказало штрафом татарстанский санаторий «Шифалы су — Ижминводы» за отсутствие лицензии на пользование недрами и взыскало ущерб, причиненный реке Каме в результате «оздоровительной деятельности» учреждения, Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Небольшие, по сути, суммы штрафов (их покрывает продажа нескольких санаторных путевок) предприятие оспаривает, правда, по признанию руководства, безуспешно. О нарушении оздоровительного учреждения, где проходили реабилитацию переболевшие коронавирусом медработники республики, реальном загрязнении и безнадежных очистных сооружениях прославленной татарстанской здравницы — в материале «Реального времени».

Проверка показала



В Арбитражном суде республики рассматривают дело, инициированное санаторием «Шифалы-су (целебная вода) — Ижминводы» с целью оспорить наложенный на здравницу штраф. Причину административного взыскания «Реальному времени» разъяснил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров:

— В марте 2021 года прокуратурой Менделеевского района Республики Татарстан проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства лечебно-профилактическим частным учреждением профсоюзов санатория «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы». Учреждение осуществляет добычу подземных вод в соответствии с лицензиями, выданными Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. Для этих целей на территории санатория имеется пять скважин, целевым назначением трех из которых является добыча подземных минеральных вод. В ходе проверки было установлено пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.

Как сообщил Шакиров, результатом проверки стало возбуждение прокуратурой Менделеевского района дела об административном правонарушении по ч. 2 статьи 7.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пользование недрами без лицензии. Дело направили в Росприроднадзор, и управление «поддержало позицию прокуратуры и вынесло постановление о назначении наказания в адрес должностного и юридического лица санатория».

Имя сменили, программу не изменили

— У нас действительно прошла прокурорская проверка, — подтвердил замдиректора санатория «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы» Раис Шамилов. — А причиной штрафа стало недоразумение — все дело в переименовании нашего учреждения. В феврале 2018 года изменилось название санатория. Было — «Ижминводы», а стало «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы». После перерегистрации санатория лицензия на пользование недрами была оформлена заново. А прилагающуюся к ней программу мониторинга подземных вод мы не изменили…

Но это, настаивает замруководителя учреждения, было согласовано с отделом геологии и лицензирования по РТ Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу («Татнедра»), а, значит, закон нарушен не был.

Директор штраф не признал, но оплатил

Постановление о нарушении санаторием условий лицензии на пользование недрами оспорили как его директор, так и само юрлицо. Директор «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы» Салим Хабибуллин обратился в Вахитовский райсуд Казани с жалобой на постановление Росприроднадзора об административном штрафе за нарушение, которое выразилось в том, что санаторий, имея лицензию на добычу подземных вод от 10 сентября 2018 года, не разработал еще один обязательный документ — актуальную программу мониторинга подземных вод. Программа эта у санатория имелась, но датирована она оказалась 2013 годом.

Суд пришел к выводу, что «Условиями пользования недрами на владельца лицензии возложена обязанность в срок не позднее 6 месяцев с даты государственной регистрации лицензии разработать и согласовать программу мониторинга минеральных подземных вод. Использование ранее разработанной и согласованной программы мониторинга минеральных подземных вод, указанными Условиями не предусмотрено». Суд не усмотрел «оснований для признания совершенного должностным лицом административного правонарушения малозначительным и освобождения его от административной ответственности» и оставил заявление Салима Хабибуллина без удовлетворения.

— На сегодняшний день административный штраф в размере 20 тысяч рублей должностным лицом оплачен, — сообщил «Реальному времени» руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Санаторий подал жалобу в Арбитражный суд РТ с целью отменить постановление об административном правонарушении. Фото: Максим Платонов

«А почему в «Бакирово» нарушений не нашли?»

Размер штрафа, наложенного на санаторий «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы», не озвучивают ни в Росприроднадзоре, ни в самом учреждении. На прямо поставленный корреспондентом «Реального времени» вопрос о размере «санкций» по постановлению об административном правонарушении Раис Шамилов ответил лишь:

— Достаточно, — и добавил, — такая же ситуация — в санатории «Бакирово», но там прокуратура никаких правонарушений не обнаружила.

— А реальной угрозы остановки деятельности санатория эти меры не создали? — Уточнило «Реальное время». — Не было запрета на добычу воды, использование скважин?

— Нет, скважины у нас не простаивали, и сейчас санаторий работает в обычном режиме.

Санаторий «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы» также подал жалобу в Арбитражный суд РТ с целью отменить постановление об административном правонарушении. В судебном заседании представитель истца указала на то, что при переоформлении лицензии на право пользование недрами в связи с переименованием учреждения повторная разработка программы мониторинга не требуется. Она сослалась на полученные санаторием разъяснения от «Татнедр», ходатайствовала о привлечении «Татнедр» к участию в деле и просила приобщить к материалам дела копию протокола заседания Научно-технического совета Управления по недропользованию по Республике Татарстан о согласовании программы мониторинга. Суд ходатайство удовлетворил, разбирательство по делу продолжается.

Скважины не простаивали, и сейчас санаторий работает в обычном режиме, говорит Раис Шамилов. Фото: vk.com/shifalysuizhminvody

В стоках — «таблица Менделеева»

Между тем Росприроднадзор в 2021 году уже наказывал санаторий «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы» за неправильное обращение с водой. Правда, не с целебной, а с камской: в феврале было вынесено решение по заявлению Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора к санаторию о взыскании вреда, причиненного водному объекту более трех лет назад. И если претензии по поводу отсутствия актуальной прграммы мониторинга подземных вод можно считать нарушением формальным, то загрязнение Камы и Нижнекамского водохранилища оказалось реальным.

Как следует из материалов арбитражного дела, 24 октября 2017 года при проведении плановой выездной проверки Росприроднадзором было выявлено, что санаторий осуществляет сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (после очистки стоков с превышением нормативов допустимых концентраций). Были обнаружены превышения ПДК по аммонию — в 20 раз. За это юрлицо привлекли к административной ответственности, и штраф санаторий оплатил без возражений.

«При этом ущерб водному объекту возмещен не был, — говорится в заявлении Росприроднадзора. — В связи с чем истцом на основании Методики, утвержденной Приказом Минприроды РФ от 13.04.2009 г. №87 исчислен размер вреда в размере 170 111, 08 руб.».

— Мы уже законно оформили новую программу мониторинга подземных вод, однако нас все равно мучают штрафами, — посетовал в разговоре с «Реальным временем» замдиректора санатория «Шифалы Су (Целебная вода) — Ижминводы» Раис Шамилов. — А с очистными сооружениями у нас проблема, после очистки стоки нормам не соответствуют. Наверное, нужно будет проводить реконструкцию. Хотя… воду на анализ проверяющие берут из Камы, а там же не только наши стоки. Кама — она одна для всех.